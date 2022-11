Presidente encarregou o vice, Hamilton Mourão, de receber as cartas credenciais de embaixadores estrangeiros - Antonio Cruz/ Agência Brasil

Presidente encarregou o vice, Hamilton Mourão, de receber as cartas credenciais de embaixadores estrangeirosAntonio Cruz/ Agência Brasil

Publicado 16/11/2022 13:50 | Atualizado 16/11/2022 14:02

Mesmo após duas semanas da derrota nas eleições presidenciais, o presidente Jair Bolsonaro segue isolado e tentando driblar compromissos oficiais. Nesta ocasião, o chefe do Executivo encarregou o vice, Hamilton Mourão, de receber as cartas credenciais de embaixadores estrangeiros.

A cerimônia aconteceu no início desta quarta-feira, 16, no Palácio do Planalto. Um dos presentes foi o embaixador da Argentina, Daniel Scioli.



Desde o resultado das urnas no último dia 30, que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Bolsonaro só esteve no Planalto em duas ocasiões.



O atual mandatário tem evitado aparições públicas e aceita visitas somente de alguns ministros, assessores e aliados no Alvorada. O isolamento não acontece somente nos compromissos presenciais: o presidente parou de fazer as lives semanais a seus apoiadores nas redes sociais.

*Com informações do iG