Quer esquecer o ex namorado? Anote as simpatias!

Rio - Ninguém começa um relacionamento pensando na separação. Todos que se propõem a ficar juntos querem que dê certo. Mas, às vezes, não dá. Não é só o rompimento do namoro que está em questão, o laço que foi construído e a rotina também estão incluídos. Aproveite esse momento para cuidar de si. Reaprender o prazer de se ter como companhia, redescobrindo velhos hábitos e procurando conhecer coisas novas. Ninguém veio nesta vida para sofrer. Veja as simpatias que podem te ajudar neste momento!

Amarre um objeto da pessoa amada na rosa branca em uma noite de lua minguante. Acenda uma vela e peça com todo coração para tirar essa pessoa dos seus pensamentos. Quando a vela apagar, enterre o objeto e a rosa em um vaso. O resto da vela jogue no lixo.Escreva o nome de quem você quer escrever em um papel. Em outro escreva o seu nome, em seguida, coloque os dois papéis em formato de cruz. Com fé, faça uma oração para o anjo da guarda para tirar esse sentimento do seu coração. Depois, queime os papéis e jogue as cinzas ao vento.Escreva o nome da pessoa que você deseja esquecer em uma folha dizendo “fora da minha vida” em voz alta. Coloque a folha dentro do pote com sal grosso, tampe e enterre em um vaso. Reze o terço com muita fé.