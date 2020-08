Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões que estão angustiando. O Salmo 70 é um pedido de ajuda urgente para acalmar o coração de quem precisa, preenchendo de fé e esperança. Para a graça ser alcançada, é necessário ler com muita concentração. Além de acreditar e estar atento aos sinais e intuições.



Salmo 70



Apressa-te, ó Deus, em me livrar; Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma; voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem: Ah! Ah! Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam; e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado; apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador; Senhor, não te detenhas.