Oração de Santa Rita de Cássia: a padroeira das causas impossíveis

Rio - A fé de Santa Rita de Cássia soube esperar o tempo certo para todas as coisas. Ela teve uma vida de sofrimento, amor a Deus e alcançou o maior desejo: de se tornar uma religiosa.



Rita foi casada por dezoito anos e suportou os excessos do marido, que morreu assassinado. João e Paulo Maria, frutos desta união, resolveram vingar a morte do pai. Ela suplicou a Deus que preferia ver os filhos mortos do que cometendo algum mal. Eles morreram e, depois disso, ela entrou para o convento das freiras Agostinianas. No entanto, por ter sido casada a admissão foi negada. Após três tentativas, foi introduzida milagrosamente para dentro da ordem com a ajuda dos três santos de devoção.



Durante o período em que se dedicou a religiosidade, além da caridade, Santa Rita ajudou a cuidar dos enfermos da peste e nunca contraiu a doença.



Oração de Santa Rita de Cássia



Ó poderosa e gloriosa Santa Rita chamada Santa das causas impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo da dor que arrasta para o abismo do pecado e da desesperança, com toda a confiança em Vosso poder junto ao Coração Sagrado de Jesus, a Vós recorro no caso difícil e imprevisto, que dolorosamente oprime o meu coração. (Faça seu pedido) Obtenha a graça que desejo, pois sendo-me necessária, eu a quero. Apresentada por Vós a minha oração, o meu pedido, por Vós que sois tão amada por Deus, certamente será atendido. Dizei a Nosso Senhor que me valerei da graça para melhorar a minha vida e os meus costumes e para cantar na Terra e no Céu a Divina Misericórdia. Santa Rita das causas impossíveis, intercedei por nós! Amém.