Dia dos Pais: descubra as características do paizão de acordo com astrologia

Rio - Atrapalhado, sério, brincalhão ou emotivo? Como é o seu pai? Neste domingo é comemorado o Dia dos Pais e não há nada melhor do que conhecer as características de quem te trouxe ao mundo. O astrólogo e tarólogo Danilo Schwarz, do Tarot Me Contou, explica como os signos e astrologia são boas fontes para entender o comportamento, personalidade e atitude das pessoas.



O signo solar representa o processo de autoconhecimento individual. Segundo o especialista, simboliza o que somos na nossa essência, além de representar também o que vamos expressar ao longo da vida, de maneira cada vez mais consciente.



ÁRIES



Curto e grosso. Gosta de ter razão, é objetivo, briga, mas depois de arrepende. Um pai super sincero, que ensina os filhos a serem independentes e não tolera rebeldia.



TOURO



Super objetivo, exigente e afetuoso. Conselheiro, valoriza muito a educação, é vaidoso, gosta de ter os filhos por perto e costuma ser rígido.



GÊMEOS



Animado, consegue ser mais legal que os filhos e bom de conversa. É pratico, e jovial, adora o mundo digital, costuma ser liberal e se preocupa com a educação. É muito otimista em relação a vida.



CÂNCER



Um paizão participativo e muito protetor. Demonstra afeto, oferece ótimos conselhos, é desconfiado, sofre quando os filhos crescem, não tolera mentira e pode sufocar com excesso de cuidado.



LEÃO



Vaidoso, gosta de encorajar e a sua alegria que contagia. É impaciente, costuma se irritar fácil, mas vira um leão para proteger os filhos. Não tolera rebeldia e gosta de ser valorizado. É muito generoso.



VIRGEM



Eficiente, gosta de seguir regras e horários. Detesta bagunça, é impaciente e se aborrece fácil, 100% atento, ensina os filhos a serem independentes, é prático e objetivo, se preocupa com a saúde dos filhos.

LIBRA

Vaidoso, não gosta de castigar, ensina os filhos a serem gentis e sabe educar. Gosta de mimar, sabe solucionar problemas. O senso de justiça é um dos maiores valores que transmite.



ESCORPIÃO



Atento, sabe quando o filho esta mentindo, pode ser rígido, é dedicado, exige respeito, disciplina no lar, adora mandar e costuma ser muito zeloso.



SAGITÁRIO



Alto astral, cria os filhos para o mundo e é muito brincalhão. Morre de orgulho dos filhos, parece um amigo, estimula a independência, é impaciente, tem um jeito único e otimista de educar.



CAPRICÓRNIO



Prático, gosta de impor limites, trabalhador, oferece tudo do bom e do melhor. Muito econômico, é comum ser um pouco rígido, adora rotina, defende os filhos com unhas e dentes.



AQUÁRIO



Divertido, moderno e muito mais que um pai, é um grande amigo. Sincero, oferece uma educação liberal, odeia rotina, procura sempre conversar. Respeita muito as diferenças e passa esse ensinamento para os filhos.



PEIXES



Meio desligado e pelos filhos é capaz de tudo. Conselheiro, ensina os filhos a serem solidários, é compreensível, demonstra afeto, odeia cobranças e evita atritos.