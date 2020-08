Você sabe o que é o signo descendente?

Rio - O signo descendente mostra a forma que você se relaciona com as pessoas. Está localizado na sétima casa do mapa astral, ou seja, em oposição ao ascendente, que está situado na primeira casa. Por isso, é chamado de a “Casa do Outro”, uma vez que trabalha como complemento da “Casa do Eu”.



O descendente fala de assuntos como relacionamento, as características necessárias para um parceiro ideal, casamento, sociedades e amigos. É importante estar atento não só ao signo que está presente na “Casa do Outro”, mas também a eventuais planetas posicionados neste setor.



Para identificar o signo que está presente na sétima casa, é necessário saber a hora exata e o local de nascimento para ser calculado com precisão por um astrólogo ou um site especializado em astrologia. Veja as características básicas do descendente em cada signo.

ÁRIES



Procura uma pessoa trabalhadora, determinada, com muita iniciativa que corra atrás dos objetivos e lute pelas pessoas que ama.



TOURO



Busca segurança e estabilidade. Precisam de parceiros confiáveis e, além disso, a sensualidade é algo de extrema importância.



GÊMEOS



São atraídos por pessoas inteligentes que saibam se comunicar e que não gostam de rotina.



CÂNCER



Tem uma grande necessidade de construir uma família, ter um relacionamento sólido e seguro. Precisam de apoio e de segurança emocional.



LEÃO



Pessoas que costumam ser o centro das atenções e que se sinta a pessoa mais importante da vida. Carinhosos, afetuosos e magnéticas.



VIRGEM



Tem necessidade de ordem, admiram o caráter e a ética. Além disso, é importante que o parceiro seja prático e realista.



LIBRA



Gostam de parceiros românticos e sem oscilações. De preferência, charmosos e sociáveis.



ESCORPIÃO



Necessitam de alguém que declare constantemente a paixão. Precisam de amor, profundidade e muita intensidade.





SAGITÁRIO



Precisam viver de uma forma livre e de alguém que aprecie cultura, filosofia e, também, aventuras.



CAPRICÓRNIO



As pessoas com esse posicionamento buscam responsabilidade e muito cuidado em um relacionamento. Geralmente, maduros e bem sucedidos.



AQUÁRIO



Costumam estar à procura de novidades nos relacionamentos. Precisam de muito liberdade e de uma parceria excêntrica.



PEIXES



As pessoas com esse posicionamento costumam buscar a espiritualidade nos relacionamentos. Precisam se sentir conectadas e não toleram uma relação vazia.