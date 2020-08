Rio - O chacra Cardíaco está localizado no meio do peito, na altura do coração. Em sânscrito é chamado de Anahata e está ligado diretamente ao Timo. Esse ponto energético desperta a energia do amor e o poder de uma pessoa amar e ser amado.



É o ponto central dos sete chacras e, por isso, energiza o corpo buscando uma forma de equilibrá-los. Conhecido como mediador entre o corpo e alma, por ser o elo conector entre os três pontos inferiores e dos superiores.



O chacra cardíaco determina a força e a saúde. Abrange o coração, sangue, nervos, vasos sanguíneos e sistema circulatório. Promove a visão dos semelhantes, o amor incondicional, a compaixão e o perdão. O mau funcionamento causa, tristeza, dificuldade de perdoar, julgamentos e hostilidade.