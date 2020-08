Você sabe o que é uma criança cristal?

Rio - As crianças cristais têm a missão de levar a humanidade a outro nível de espiritualidade. São pessoas com facilidade de trabalhar em grupo e de mover multidões por meio da empatia e compaixão, transmitindo união e se sentem ligados às necessidades do coletivo.

Leia Mais Você sabe o que é uma criança índigo? Começaram a surgir com maior intensidade nos anos 2000, mas sempre existiram na Terra. As características são sabedoria, compreensão e sensibilidade. Não toleram injustiças e e possuem consciência humanitária. Normalmente, são confundidas com crianças tristes e fracas, mas vieram para curar os ambientes e as pessoas com paz e equilíbrio.

A criança cristal é mais autônoma do que a índigo por ter a energia equilibrada. São determinadas e sabem o que é melhor para si. Por serem altamente intuitivas, captam mais as questões relacionadas à espiritualidade.