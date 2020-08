Rio - A semana começa com a lua crescente em Sagitário. Essa é a fase que os projetos idealizados na lua nova são colocados em prática. Agora, eles começam a dar frutos ou sinais de que não seguirão. O período deve ser vivido com muita flexibilidade para que haja adaptações às diversas situações.



Segundo a cigana Sara Zaad, nesse momento é importante não adotar nenhum tipo de posicionamento que seja radical ou extremista. “As pessoas que têm dificuldade em fazer mudanças se sentirão bastante incomodadas com essa lunação. Isso porque estaremos diante de uma energia de objetividade e praticidade lideradas pelo Sol, que entrou em Virgem, signo de terra, que é crítico, analista e observador”, explica a especialista.



Todo cuidado é pouco com a energia que paira no ar. A lua em Sagitário apresenta muitos momentos de exagero, já que naturalmente expande tudo o que toca. Sara Zaad explica que essa lua é otimista e esperançosa, no entanto, pode ser arrogante, sendo direta demais em tudo o que diz. “Se somarmos a lua atual com Marte, que está em Áries, podemos ter um ‘start’ perfeito para grandes desavenças, brigas e comportamentos violentos e agressivos. Tenha cautela para não inflamar os ânimos e colocar mais lenha na fogueira em algo que já é explosivo por si só. Se pergunte: o que você vai deixar crescer nesta lunação? Os problemas ou as oportunidades?”, aconselha a cigana.

ÁRIES



Cuidado para não quebrar a cara em investimentos arriscados onde você pode perder muito dinheiro. Sim, é necessário termos ousadia em muitos momentos da vida, mas sermos imprudentes neste período pandêmico está fora de cogitação. A objetividade e o caráter pragmático devem nortear suas decisões no campo financeiro. Perceba onde você quer chegar daqui a um ano, por exemplo. Em qual situação você deseja estar? Quais são os seus projetos a longo prazo? Você deve saber usar a energia do Marte ariano que te convida para a ação, mas de uma maneira comedida. Caso seja necessário, procure a ajuda de quem têm signos de terra perto de você que, por estarem acostumados a serem mais cautelosos no dia a dia, podem lhe dar valiosas lições de como é mais ousado ser conservador e garantir menos, mas de maneira constante. Lembre-se que seus projetos financeiros devem estar ligados a algum tipo de benefício social. Que tal ganhar dinheiro fazendo algum tipo de serviço que vai ajudar aqueles que possuem muito menos do que você? Tu és empreendedor por natureza, ariano, e deve usar toda esta disposição e empreendedorismo para fazer algo que possa o próximo. A sua rebeldia pode ter um preço muito alto, e pode não ser para você, mas para os que estão ao seu lado e que você ama.



TOURO



Nesta semana você estará mais observador e pragmático do que nunca. Procure não pensar muito nem se sabotar na hora de fazer as mudanças necessárias que serão exigidas para você neste período. Lembre-se de quantas vezes você ficou preso a situações que te fazem infeliz porque você estava acostumado ao conhecido e achava que não precisava fazer nenhuma mudança. Sabemos que mudanças são desafiadoras pois você vem de um signo fixo, que precisa se sentir firme para fazer as coisas. Aproveite esta força de Urano, que está em seu signo, e faça as mudanças necessárias. Não deixe mais crescer na sua vida aquilo que já devia ter ido embora há muito tempo. Cuidado com os comportamentos radicais, em que você quer impor a sua vontade para os demais. Isso não será tolerado. Perceba que nem sempre você está certo, taurino. Comportamentos agressivos e brigas desnecessárias, principalmente no trabalho, serão prejudiciais para você. Pense muito antes de falar ou brigar. Conte até mil se for preciso.



GÊMEOS



A ordem da semana será flexibilidade e adaptação. Não se apegue a resultados, pois você terá de se adequar e fazer algo diferente do que planejou. Evite opiniões fechadas sobre as coisas, esteja aberto às mudanças que podem acontecer, principalmente, as de última hora. Não se estressar é a ordem do dia. Encare as complicações eventuais de uma forma leve e divertida, principalmente rindo de si mesmo com bom humor. A semana financeira pode passar um pouco melhor, com a possibilidade de oportunidades de ganhar dinheiro, inclusive em casa. Cuidado com gastos compulsivos e não desconte ansiedade na comida. Observe as coisas de uma maneira mais concreta e objetiva, se perguntando onde você gostaria de estar daqui um ou dois anos, por exemplo. Mesmo com este período de pandemia, podemos nos planejar e aproveitar os períodos em que há mais entradas de dinheiro para criar uma boa poupança. Invista em você e em um futuro melhor para a sua família!



CÂNCER



Atenção com o que fala nas redes sociais, principalmente, se for algo em relação ao trabalho. Não se queixe, não reclame, fique mais na sua e cuidado com escândalos envolvendo o seu nome. Esta semana você estará mais exposto e deve usar as mídias sociais a seu favor. Por você estar muito irritado e emotivo, qualquer “coisinha” vai ser motivo para briga. Com isso, há possibilidade de surgir alguma situação que você não conseguirá corrigir. Aproveite a boa visibilidade na rede para vender seus serviços e seus produtos, caso trabalhe por conta própria. Para quem trabalha em home office, procure ter a certeza de que está usando seu tempo de trabalho para assuntos profissionais e não com fofocas e outros conteúdos que não são pertinentes. Não esqueça que você pode estar sendo observado sem nem perceber. É importante manter o otimismo e a esperança em alta. Saiba que, sendo uma pessoa acolhedora por natureza, você é alguém que inspira as pessoas. Utilize essa característica para ajudar ao próximo no que for possível, incluindo palavras de conforto e carinho. Evite mudanças bruscas de humor na rotina diária, no seu ambiente profissional, porque isso poderá sujar a sua imagem. Mesmo diante desta pandemia, mantenha o equilíbrio emocional para não ser afetado por questões de recebimento de cargas energéticas que não são suas, mas que você acaba captando por ser bastante sensível. Seja mais objetivo e direto em tudo o que fizer.



LEÃO



Evite gastos financeiros de forma impulsiva e preste atenção em tudo o que for gastar, com riqueza de detalhes, evitando todos os supérfluos. É importante que você se dê conta de que durante esta pandemia temos de ter um certo cuidado financeiro. Não podemos sair gastando de qualquer maneira, ainda mais em uma semana onde você pode sofrer alguma situação imprevista em termos profissionais, necessitando que você se reinvente. Muito cuidado com questões em que você se coloque como o dono da verdade. Você chama a atenção, e isso é natural de você, mas muito cuidado para que não caia na besteira de achar que só você está correto em tudo o que diz. Esta é uma semana para que você pense mais no bem estar do coletivo e não apenas no seu ou da sua família. Que tal emprestar o seu carisma tão especial de líder para abraçar uma causa solidária?



VIRGEM



Esta é a semana da entrada do Sol no seu signo, então aproveite para brilhar a sua luz, mostrar os seus talentos, comunicar ao que veio sem medo. O mundo precisa de mais pessoas como você, que coloca a mão na massa e sirva a humanidade com o seu trabalho de uma forma eficiente, prática e dando o seu melhor. Apenas tome cuidado com o seu jeito excessivamente crítico e sincero, virginiano, para que não magoe as pessoas sem necessidade. Nesta semana você sentirá suas emoções de uma forma muito intensa, que talvez você possa não estar sabendo lidar. Evite ser “a pessoa chata” das redes sociais, que sai criticando tudo e todos. Cale quando necessário. Aproveite para mostrar aquilo que o virginiano tem de melhor, como já dito no início do texto. Você é daquelas pessoas que agem de forma concreta, não espera ninguém para ter uma atitude. Essa sua maneira de agir, tão assertiva, pode fazer a diferença na vida das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Não baixe a guarda, pois esta semana você pode estar com a imunidade mais baixa do que o normal. Ficar doente para você pode ser bastante perigoso. Na dúvida, não saia. Fique em casa e deixe a comemoração para um outro momento.



LIBRA



Cuidado com brigas e discussões em família. Neste momento, o que precisamos é nos unir e não ficar alimentando desavenças. Procure estar equilibrado, em harmonia e tranquilo, para que você possa lidar com as pressões da melhor maneira possível. Não adianta tentar se esconder nem esconder os conflitos e problemas, libriano. Saiba se colocar, ouvir o lado de todos, tentar entender o que os membros de sua família podem estar sentindo. Lembre-se de que tudo o que você sente também é importante e deve ser levado em consideração. Cuidado com brigas e disputas de poder no ambiente profissional. Procure usar o lado libriano, que é mais equilibrado e justo, para avaliar as situações e não entrar em provocações. Você começa a ficar mais introspectivo, por conta de estar chegando perto da entrada do Sol no seu signo, e se questionar sobre diversos assuntos. Em resumo, você estará propenso a fazer uma grande análise interna de como está a sua vida e sobre tudo o que você fez até aqui. Estes questionamentos são bons, nos levam a reflexões profundas. Faça isso, mas não fique muito tempo preso a estes pensamentos.



ESCORPIÃO



Você estará bastante emocional esta semana, levando tudo a ferro e fogo. Isso pode acabar fazendo com que você desconte estas questões nos seus gastos. Tenha cuidado com compras excessivas. A hora não é de pensar somente no próprio umbigo, mas de todos se unirem em torno de um bem maior. Seja mais solidário e pense no seu próximo. Preste mais atenção nas suas atitudes em relação a isso. Você precisará ter cuidado com a sua rotina diária de saúde e higiene, tanto em casa como com os colegas de trabalho, pois você estará mais vulnerável e com imunidade mais baixa do que o normal. Ninguém está imune ao coronavírus, portanto evite aglomerações, festas, use e máscara e faça a higiene de maneira correta. Devemos respeitar o momento. Do rico ao pobre, o vírus atinge a todos. Cuide-se.



SAGITÁRIO



Esta semana você estará bastante irritado e até um pouco agressivo. Cuidado para não distribuir suas “verdades” de maneira ríspida. As pessoas vão notar suas emoções a flor da pele, portanto evite discussões acaloradas e encare tudo com o bom humor que lhe é peculiar. Saiba rir de si mesmo. Os ânimos já estão quentes demais para você se estressar, não é mesmo? Tenha jogo de cintura para se adaptar àquilo que não sair da maneira como você gostaria que saísse. Evite discussões com colegas de trabalho, deixando o ambiente mais pesado do que o normal por conta da pandemia. É importante saber que as coisas não voltarão tão cedo a normalidade, então não adote comportamentos rebeldes. Você pode até se contaminar e manifestar a doença de uma forma leve ou assintomática, mas você pode transmitir a doença para quem você ama e para pessoas à sua volta.



CAPRICÓRNIO



Você está trabalhando demais e não dando a devida atenção a sua família, que está sentindo a sua falta. Devemos pensar no futuro e em nos precaver financeiramente, mas será que por trás de tanto trabalho, capricorniano, você não está escondendo algum problema que você não quer enfrentar neste momento? O convívio com a família pode ter reaberto feridas profundas que você não quer mexer, por isso a fuga através do trabalho em excesso. Com isso você também negligencia a sua saúde e a de quem você ama. Devemos ter equilíbrio em tudo, pensar a longo prazo e pensar para o futuro, sem falsas ilusões, mas não devemos exagerar e achar que só o material importa.



AQUÁRIO



Muito cuidado com as suas reações impulsivas. Todos estão vivendo as dificuldades da pandemia, não só você. Então, adotar um comportamento de “rebeldia sem causa”, e se colocar em risco, não vai adiantar nada. Muito cuidado com as coisas que você fala, posta nas redes sociais, e a forma como você se expressa. Suas palavras geralmente são duras demais e inflamam as pessoas, colocam gasolina, incendeiam e criam problemas. Tenha senso crítico, aquariano, e não ache que o mundo gira em torno de suas reivindicações e da sua maneira de ver a vida. Bater boca em redes sociais não adianta nada. Pelo contrário, só aumenta a tensão. Antes de jogar lenha na fogueira, confira as fontes de tudo o que você posta nas suas redes. Cuidado com as fake news!



PEIXES



Atenção com as fofocas! Principalmente, no ambiente de trabalho. Caso você esteja trabalhando em home office, preste muita atenção naquilo que você posta no seu horário de trabalho. Não é porque você está em casa, sem supervisão direta do seu empregador, que você não deva cumprir horários e normas de sua empresa. Pessoas mal intencionadas podem fazer sua “caveira” com o chefe. Todo cuidado é pouco, ainda mais nesta pandemia. Observe mais e fale menos. Observe sua intuição e não deixe de se perceber, para que você esteja sempre em sintonia com a sua alma. Cuide das suas energias, porque você tem o costume de todas as cargas dos ambientes que você frequenta, e isso te sobrecarrega. Quando estiver se sentindo mal, fraco, sem vitalidade, pergunte-se se isso é algo que vem de você. A partir daí, você deve tomar todos os cuidados possíveis para que não seja algo físico, como uma doença, ou se o mal-estar não é proveniente do ambiente em que você se encontra.