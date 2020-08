Desvendando os chacras: conheça o Plexo Solar

Rio - O Plexo Solar é um chacra localizado na cavidade abdominal. Chamado em sânscrito de Manipura, é responsável pela atitude e motivação na vida por ser onde a energia emocional flui para o exterior.

O ponto energético é o centro místico do corpo, o mais sensível aos atos e estímulos do mundo e, também, é utilizado por médiuns para o contato com seres espirituais. Armazena as vibrações negativas como ódio, mágoa e nervosismo.