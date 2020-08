Conheça a simpatia do tomate para afastar as energias negativas

Rio - As simpatias carregam correntes de vibração que junto a fé ajudam a alcançar o que é desejado. O tomate tem propriedade de limpeza energética capaz de abrir caminhos e trazer proteção. Aprenda o simples ritual que pode ser feito com esse alimento.



Pegue um tomate grande e parta no meio com um corte na horizontal. Ao cortar, diga em voz alta: “Com essa saliva, eu anulo todas as pragas jogadas em mim com a saliva alheia.” Cuspa nove vezes no tomate e, em seguida, deixe em algum lugar que tenha contato com a natureza.