Rio - O ano de 2020 não está sendo fácil. Se você está desempregado ou quer arrumar um emprego melhor, procure vagas nos sites das empresas, avise nas redes sociais e para os seus amigos. Entretanto, as simpatias podem ajudar de uma maneira simples a alcançar o que almeja. Tenha fé e confia.

Enrole em uma chave sem uso um papel com seu nome e endereço escrito. Mergulhe em um copo d’água com uma pitada de açúcar. Em seguida, coloque em um lugar no alto e deixe por sete dias. Reze, com muita fé, um Pai Nosso pedindo pelo emprego. Depois jogue a água fora, o papel no lixo e guarde a chave.