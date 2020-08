Lakshmi: saiba como se conectar com a deusa da prosperidade e abundância

Rio - Lakshmi é uma deusa associada a fortuna, beleza, abundância e generosidade. De acordo com a crença Hindu, ela rege todas as virtudes femininas. É uma das entidades mais poderosas e rodeia cada ser iluminando com sabedoria e conhecimento.



O nome é derivado de Laksya, que em sânscrito significa alvo ou objeto. Representada com uma flor de lótus e cântaro com moedas, a deusa é casada com o deus Vishnu, o sustentador do universo, e é vista como a esposa perfeita. O culto a Lakshmi é feito, também, para manter o lar próspero e harmônico.



Ritual para se conectar com Lakshmi



Prepare um pequeno altar na sua casa. Cubra com toalha uma superfície e coloque a imagem da deusa em cima Do lado ponha uma vasilha com água e, se quiser, acenda uma vela e incenso. Oferte moedas, frutas e flores. Faça o mantra “Om shreem maha lakshmiyei namaha” sentado na posição flor de lótus, ou seja, com as pernas cruzadas e os pés em oposição às coxas.



Oração para a deusa Lakshmi



“Lakshmi, deusa da fortuna e abundância, das riquezas e de Deus no alto, que teus tesouros vindos do Sol derrame sobre nós! Coração com luz sintonizado, poder para o céu trazer riqueza que o plano expande para todos os homens dos Mestres Ascensionados. Afina nossa consciência com a tua. Amplia a nossa visão e faz-nos ver que a riqueza é para todos os de fé que chama Deus e pedem para o chamado descer. Que desça nós, mandamos, farto maná da mão de Deus com igualdade para que aqui como no alto, expressando amor a Deus, recebamos saúde, força, abundância e prosperidade. Assim seja e assim é!”