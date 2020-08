Quer começar a semana com o pé direito? Faça o banho de alfavaca

Rio - Segunda-feira é um dia difícil, não é mesmo? Bate aquela preguiça mesclada com desânimo pós final de semana. Para revigorar as energias a fim de começar a semana com o pé direito, faça o banho purificador com alfavaca, que é ótimo para alcançar o equilíbrio energético para enfrentar a semana com coragem e fé.



Banho de alfavaca



Ferva 1 litro d’água e acrescente um punhado de alfavaca, hibisco e camomila. Tome o banho higiênico e, quando esfriar, jogue a solução do pescoço para baixo. Reze um Pai Nosso com muita fé pedindo paz e proteção para semana. O ideal é tomar na segunda-feira de manhã.