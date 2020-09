Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões que estão angustiando. O Salmo 62 é o reconhecimento que Deus é a fonte de toda a paz, esperança e abundância. Para a graça ser alcançada, é necessário ler com muita concentração. Além de acreditar e estar atento aos sinais e intuições.



A minha alma descansa somente em Deus; dele vem a minha salvação. Somente ele é a rocha que me salva;ele é a minha torre segura! Jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada; eles se deliciam com mentiras; com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus,ó minha alma; dele vem a minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva; ele é a minha torre alta! Não serei abalado! A minha salvação e a minha honra de Deus dependem; ele é a minha rocha firme, o meu refúgio.Confie nele em todos os momentos, ó povo; derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio.Os homens de origem humilde não passam de um sopro, os de origem importante não passam de mentira; pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro.Não confiem na extorsão nem ponham a esperança em bens roubados; se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento.