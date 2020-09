Aprenda simpatia da banana para trazer o amor de volta

Rio - No misticismo a banana é usada para resolver assuntos relacionados ao amor. A simpatia com a fruta costuma ajudar quem precisa conquistar ou reconquistar a pessoa amada. Esse ritual pode ser feito em qualquer dia da semana, no entanto, é necessário ter fé.



Simpatia da banana para trazer o amor de volta



Escreva o nome da pessoa que você quer trazer de volta em um pedaço de papel. Corte a banana na horizontal e, em seguida, dobre o pedaço de papel com o nome da pessoa amada. Coloque a banana em um prato e jogue mel dizendo: “Estou adoçando com este mel o coração de (nome da pessoa amada).” Jogue o açúcar em cima mentalizando o seu amor. Envolve com um saco plástico e deixe por três dias. Ao passar esse período, despeje na natureza.