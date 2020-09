Quer sair do vermelho? Faça a simpatia do arroz para acabar com a dificuldade financeira

Rio - O arroz é um alimento muito presente no prato do brasileiro. As simpatias que usam essa comida tem a finalidade de resolver questões que envolvem dificuldades financeiras. Faça o simples ritual para sair do vermelho.



Simpatia para sair do vermelho



Pegue duas moedas de qualquer valor, coloque dentro de uma xícara e acrescente um punhado de arroz. Deixe-a perto de uma árvore florida ou de um canteiro de flores por um dia. Guarde uma das moedas dentro de sua carteira e jogue o arroz no lixo. A outra moeda dê para quem precise. O ritual deve ser feito em noite de lua cheia.