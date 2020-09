Saiba como a lua minguante pode influenciar a sua semana; veja as previsões para o seu signo!

Rio - A semana começa com a última fase da lunação. A lua minguante em Gêmeos convida a ter mais leveza e bom humor na hora das decisões. O Sol virginiano, por sua vez, faz com que as escolhas sejam analisadas com critério.

Leia Mais Aprenda simpatia da banana para trazer o amor de volta

Segundo a cigana Sara Zaad, esta lua minguante revela que é necessário ter cuidado com a falta de foco. “Sentimos que temos muitas coisas para modificarmos em nossas vidas que podemos ficar paralisados e não fazermos nada. O que queremos transmutar, abandonar antes de chegar a próxima lua nova?”, questiona Sara.



ÁRIES



É hora de se reinventar na sua rotina de trabalho. Não adianta fazer mais do mesmo e reclamar que as coisas “não andam”. A pandemia modificou toda a nossa forma de agir, principalmente nas questões de trabalho. A sua rotina precisará ser adaptada e você precisará ter mais jogo de cintura e paciência para conviver com aquilo que não consegue mudar. Seja ousado, mas saiba medir os riscos dos seus empreendimentos, guardando parte do que ganha. Organize-se, durante essa lua minguante, para que a próxima lunação flua com menos obstáculos e mais facilidade, principalmente em questões financeiras.



TOURO



A semana será de mais observação e menos ação, mesmo assim é necessário que você se movimente caso queira que a sua vida mude, principalmente, a profissional. O que você gostaria de colocar para fora do papel? Quais os projetos que gostaria que fossem desenvolvidos durante a lua cheia? É o momento de ter objetividade, medir os prós e os contras e, mesmo que de forma devagar, começar a andar. A semana favorece para que você pense sobre assuntos de longo prazo, retirando tudo aquilo que não pertence ao seu caminho para seguir na próxima lunação sem pendências. Você está utilizando as mídias sociais para divulgar o seu serviço ou ainda está preso a velhas formas de trabalho? Esta semana você terá a oportunidade de compreender, de maneira mais clara, questões relacionadas aos “amigos” e que antes estavam confusas. Com isso, você saberá quem verdadeiramente está ao seu lado ou quem apenas só quer se aproveitar de você.



GÊMEOS



Cuidado para que questões familiares não venham atrapalhar o seu desempenho profissional. É importante que você controle as suas emoções, uma vez que elas podem transparecer. Controle os seus gastos, tendo em vista os objetivos materiais que você deseja alcançar com a sua família a longo prazo. É o momento de pensar a frente, não gastar só pensando apenas no hoje, mas guardar para o futuro. Não tenha medo de se indispor com um filho ou uma pessoa querida. Mostre, sim, a necessidade de se proteger durante a pandemia, pois a quarentena ainda não acabou e o vírus ainda não está totalmente controlado.



CÂNCER



Fique atento com situações de fofoca que podem atrapalhar a sua imagem profissional. Tome cuidado com tudo o que for postar em redes sociais e com pessoas que podem ter inveja de você fazendo “a sua caveira” com o chefe. O ambiente no trabalho pode estar bastante carregado, sujeito a brigas violentas, que só vão lhe fazer mal e te deixar emocionalmente desequilibrado. Tenha bastante cautela em relação a isso! Seja bem transparente quando for falar qualquer coisa, e procure não dar margem a nenhum tipo de má interpretação no que escrever. O momento não é para sentimentalismos nem dramas, mas sim objetividade. Caso esteja sentindo que tem alguém ao seu lado que quer ver o “circo pegar fogo”, corte e não dê atenção.



LEÃO



Durante a semana vocês estarão bem mais confiantes. Para aqueles que trabalham com comércio, ou na prestação de serviços, a semana estará bem interessante e promissora, com uma boa quantidade de dinheiro entrando no caixa. Se vocês souberem guardar, e não gastarem tudo, poderão fazer uma boa reserva. Por mais que você goste de gastar com seus luxos agora é o momento de ter cabeça no lugar e pé no chão. Se controle para não brigar com as pessoas que têm opiniões diferentes da sua. Nem todos são obrigados a pensar como você. Nesse momento devemos pensar que todos nós, sem exceção, estamos passando por uma onda de estresse muito forte.



VIRGEM



Nesta semana você pode estar um pouco mais irritado do que o normal. Este desequilíbrio pode afetar a sua produtividade no trabalho, então evite se estressar. Cuidado para não querer compensar os problemas trabalhando além do normal, pois você pode ter uma série estafa, que vai abaixar a sua imunidade e tornar a sua saúde mais vulnerável. É importante que você siga as regras de segurança com o maior rigor, pois qualquer descuido com a saúde pode ser fatal. O ato de se proteger na rua, mesmo que outras pessoas ao seu redor não queiram seguir as regras de segurança e higiene, te deixa mais protegido.



LIBRA



Não é porque as normas de saúde estão se afrouxando que você deve sair de casa para qualquer lugar sem tomar as devidas precauções. O vírus ainda continua no ar. Você gosta de sair, de estar perto de gente, mas não dê muito mole. Quanto mais respeitarmos as regras de saúde, mais rápido enfrentaremos este processo. É o momento ideal para se dedicar a sua carreira, independente da crise que o país enfrenta, pois você está em uma semana extremamente favorável para se consolidar no âmbito profissional. Invista em você e no seu crescimento. Saiba vender a sua imagem. Aproveite a lua minguante para avaliar os seus prós e contras e entender o que você pode fazer para crescer cada vez mais.



ESCORPIÃO



Esta semana servirá para que você observe mais antes de falar qualquer coisa. Os seus sentidos estarão bastante aguçados, você vai perceber as coisas que não aconteceriam em um momento anterior. Será uma excelente semana para pôr a sua casa e sua alma em ordem, percebendo as coisas que estão funcionando na sua vida e aquelas que você deve fazer a transmutação o mais rápido possível. Você já está começando a sentir os efeitos do seu aniversário, já que a próxima lunação será no signo de Libra. Com isso você fica muito mais discreto e reservado do que normalmente é. Cuidado com situações corriqueiras no seu trabalho que podem te causar dor e mágoa, com fofocas de membros da equipe e da sua pessoa. Você é alguém que consegue entender as coisas que estão no ar, então fique de olho para não ser surpreendido depois. O seu brilho, na parte profissional, incomoda muita gente, e por isso você se torna alvo por conta do grande poder pessoal que ostenta por onde passa.



SAGITÁRIO

A vontade de sair com os amigos e “chutar o pau da barraca” nas baladas está grande, mas você deve ter em mente que a pandemia ainda não acabou. Pense muito antes de exercitar o seu direito de ir e vir. Você não está acima de ninguém, todos estão passando pelo mesmo momento e um ato impensado e pode causar muitos estragos, inclusive vitimando aqueles que você mais ama. Leve o seu dia a dia, a sua rotina, tanto em casa quanto no trabalho, da maneira mais segura possível, seguindo todos os protocolos de segurança. Na vida profissional você estará em evidência e poderá ter muitas chances de sucesso se souber agir de uma maneira responsável, prestando mais atenção neste momento a esta parte de sua vida. Júpiter, seu planeta regente, está te pedindo seriedade, pé no chão e ousadia para correr atrás de seus objetivos a longo prazo, mas sempre respeitando as normas vigentes. Caso tenha dificuldades em estabelecer metas com precisão, procure um amigo do elemento terra para te ajudar neste processo.



CAPRICÓRNIO



Cuidado com comportamentos radicais que podem estar machucar as pessoas de sua família, você pode estar se comportando como um tirano e não perceber. Sim, trabalhar é importante, temos de ganhar dinheiro, pensar no futuro, mas será que tudo precisa ser encerado de uma forma tão a ferro e fogo? Você tem dificuldades de conversar sobre as questões que lhe afligem, e isso faz com que você se refugie no trabalho e tenha atitudes extremamente materialistas. Neste momento sua família pode estar precisando de algo que você não está dando, que é mais amor e carinho. Procure não falar as coisas de uma forma tão dura e mostre sim, a seus familiares, que você está trabalhando e se importando com isso. Afinal, você pensa no bem estar de todos e não faz por mal. O dia a dia de todos está muito pesado, então não torne ele ainda pior.



AQUÁRIO

O momento pede muita cautela com questões financeiras. Não saia gastando tudo o que você tem e desconfie de situações que podem parecer muito milagrosas, daquelas em que o dinheiro vem de uma maneira muito fácil. Passe tudo pelo crivo da razão e da mente e não acredite em qualquer oferta que receber. O momento pede discernimento, bom senso e comprometimento com o seu trabalho, pois o seu sucesso virá dele, e não de negócios mirabolantes. A lua minguante se trata de recolhimento e observação do que ação. Procure analisar criteriosamente tudo que lhe é mostrado e oferecido.



PEIXES



Seu olhar de compaixão sobre o outro pode fazer toda a diferença neste período desafiador, mas você deve tomar cuidado para não se deixar levar por qualquer conversa. As pessoas sabem que você tem um coração muito bom, e por isso podem tentar abusar de sua boa vontade. É importante que você não permita isso. Cuide da sua energia psíquica mais do que nunca, pois você é uma verdadeira esponja, que acaba atraindo para si as energias de todos que estão a sua volta. Observe mais quem está ao seu lado e aproveite que estamos na lua minguante, que é caracterizada por conta dos desapegos e limpezas, para se limpar de padrões emocionais que não lhe servem mais e se afastar de pessoas que somente sugam a sua energia e que não te oferecem nada de bom. Não tenha medo de se posicionar e dizer aquilo que você não permite que entre em sua vida, uma vez que isso é fundamental para o seu bem-estar.