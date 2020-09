Horóscopo do dia: previsões para 9 de setembro de 2020

ÁRIES

Cuide das suas obrigações e faça alguns sacrifícios para atingir seus objetivos. Tenha criatividade na conquista. Invista na conversa com o par.



TOURO

Hoje, será mais fácil lidar com o dinheiro – aproveite para rever os gastos. Terá sorte na paquera. A vida a dois será abençoada pelas estrelas.

GÊMEOS

Em casa, você vai encontrar apoio e carinho. Tomar a iniciativa deve aumentar suas chances na conquista. A dois, mostre seu lado romântico.



CÂNCER

Tome cuidado com atitudes impulsivas, principalmente com dinheiro. Descontração será a chave da conquista. Um bom papo fortalece os laços a dois.



LEÃO

Se precisar de conselho, procure um amigo. A turma pode até influenciar sua vida amorosa. Coloque as mãos na massa para melhorar as finanças!



VIRGEM

Vai contar com uma dose extra de sorte e energia. Tomar a iniciativa pode ser a melhor maneira de seduzir quem deseja, seja o par ou alguém novo!



LIBRA

Estará a fim de se aventurar: use a criatividade para afastar a mesmice. Se está só, alguém misterioso pode aparecer. Vida a dois em alto astral!



ESCORPIÃO

O dia promete o início de uma nova fase com expectativas melhores na vida profissional. Os amigos podem ajudar na paquera. A dois, o sexo pega fogo.



SAGITÁRIO

A convivência com os colegas será produtiva, ainda que seja virtual. Talvez a conquiste ande devagar, já o romance conta com a proteção dos astros.



CAPRICÓRNIO

Talvez precise ralar em dobro para causar uma boa impressão na chefia. Na paquera, dê pistas do seu interesse ao alvo. Dê fim na rotina a dois.



AQUÁRIO

Seus relacionamentos profissionais estão protegidos hoje. Ouça seu sexto sentido! Vai se destacar na conquista. O desejo incendeia o romance.



PEIXES

Hoje, será fácil se entender com os parentes. Os astros favorecem mudanças em casa. Romance protegido. Se está só, pode pensar em reatar com um ex.