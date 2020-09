﻿Horóscopo do amor: confira as previsões para o seu signo

Rio - A semana é marcada por posicionamentos astrológicos como a lua minguante e a saída de Vênus do signo de Câncer para o expressivo e confiante Leão. Esses posicionamentos pedem para que seja levado em consideração, em primeiro lugar, o sentimento próprio, sem idealizar o parceiro.



Caso esteja em uma relação avalie o que está fluindo bem e, sobretudo, o que é necessário mudar. A cigana Sara Zaad explica que neste período é necessário colocar na balança para refletir o que é válido ou não. “Conversando abertamente sobre o que você deseja e espera da relação, quais as características e as qualidades que você gostaria que a pessoa tivesse para chegar até você. Agora, caso você esteja sem ninguém é fundamental que você saiba o que deseja ao seu lado”, aconselha a cigana.



ÁRIES

Lembre-se que o amor é feito no dia a dia e nos detalhes, e talvez você esteja negligenciando isto neste momento e seu par esteja se sentindo abandonado. Você permite que seu par fale sobre aquilo que está o chateando ou magoando, ou simplesmente o deixa falando sozinho? É importante perceber o que a outra pessoa está querendo dizer pois o relacionamento não se trata somente de você e de suas necessidades.Evite brigas desnecessárias, principalmente por conta de dinheiro e procure juntamente com seu parceiro/parceira definir aquilo que vocês podem fazer juntos, por exemplo, para melhorar as finanças do casal, já que este assunto pode estar chateando os dois, pois um gasta demais enquanto o outro faz a parte chata de cobrar bom senso no uso do dinheiro por conta da pandemia. Que tal os dois conversarem e tentarem chegar a um denominador comum quanto a isso, tendo contas separadas para despesas e diversão? Para aqueles que estão sozinhos esta semana pode ser interessante para sair, aproveitar o feriado e se divertir um pouco e quem sabe conhecer alguém interessante?



TOURO



Procure prestar mais atenção ao seu par e tome cuidado com brigas desnecessárias que podem deixar o ambiente de sua casa super pesado, caso você esteja passando o confinamento ao lado do seu parceiro/parceira. Devemos levar em consideração que todos os nervos estão à flor da pele e com a vênus entrando no signo de leão temos a tendência de transformar uma simples briga numa tempestade num copo de água. Procure criar um clima mais ameno em casa, procurando conversar com seu par, ver aquilo que lhe aborrece e procurar melhorar o dia a dia do casal. Procure falar também sobre o que está sentindo, não se isole demais, se abra com seu par e mostre a ele que você está querendo resolver as questões que aborrecem o casal.



GÊMEOS



Antes de falar que seu parceiro não lhe dá mais atenção, procure perguntar a ele se está acontecendo algo, como ele se sente, porque na pandemia todos nós estamos muito mexidos, e quando mudamos de repente não necessariamente tem a ver com problemas com o casal mas sim com questões internas, já que passar por este momento de isolamento social está desafiador para todos nós. Procure não arrumar briga nem discussão à toa e procure se colocar no lugar da pessoa, e se caso você também esteja se sentindo negligenciado não tenha medo de falar o que sente, se abra, é melhor do que guardar e correr o risco de terminar o relacionamento por algo que não tem a ver com a relação propriamente dita. Para aqueles que estão solteiros que tal chegar e falar com o “crush” mesmo que corra o risco de levar um fora? Muitas vezes a paquera não chega até você porque está esperando você tomar a iniciativa.



CÂNCER



Cuidado com comportamentos obsessivos e ciumentos esta semana que podem ser causados por pessoas que querem te desestabilizar e desestabilizar o seu parceiro, principalmente falsos amigos. As brigas e discussões durante a semana podem ser constantes e as paranoias estão lançadas, então se vê coisas onde na verdade não existe nada. Não dê ouvidos àquelas pessoas que não conhecem nada de você e do seu parceiro/parceira e de repente aparecem falando um monte de coisas, causando muitas intrigas na relação de vocês. Tenha confiança no seu par e qualquer coisa pergunte diretamente a ele e não se deixe levar por quem está de fora e não conhece a história de vocês. As crises do relacionamento estão aí para serem superadas e você e seu par tem tudo pra passar por elas sem nenhum problema. Para aqueles que estão solteiros cuidado com aquele amigo “fura olho” que pode estar querendo a mesma pessoa que você e que pode estar agindo nas suas costas.



LEÃO



A sua força interior pode ser determinante no sucesso de sua vida amorosa estes dias, pois seu par esta semana pode estar passando por um processo de estresse forte, se sentindo mal, pra baixo e sem esperança. Sua luz e seu brilho podem ajudá-lo a passar por estas questões desafiadoras e podem servir para unir ainda mais o casal. Procure ter paciência e olhar com muito amor para este momento difícil que pode estar passando a sua relação e entenda que nem sempre o outro vai estar na mesma frequência que a sua, e que você pode ajudá-lo a se levantar e com isso fortalecer mais ainda o amor entre o casal. Para aqueles que estão solteiros mas que já tem uma pessoa em vista que tal se declarar? Pelo menos você já saberá se a pessoa também está interessada em você e aí a relação pode ir além da lua minguante para a próxima lunação ou se ela não estiver querendo nada com você tu já pode seguir em frente para uma nova história.



VIRGEM



Esta semana você pode descobrir algum segredo do parceiro que pode te deixar chateado, magoado, e que pode fazer com que você queira jogar a relação pro alto mas procure ter paciência e não fazer nada de cabeça quente. Veja se você também não exigiu demais do seu par, forçando para que ele fosse alguém que não queria para corresponder às suas exigências. Não, não estou dizendo que você tem culpa sozinho caso aconteça algo de ruim entre vocês dois, mas a responsabilidade é de ambos e você não pode fugir dela. Perceba se você também não acabou criando uma pessoa que não existia e agora está se desiludindo por conta das expectativas irreais que criou sobre a pessoa amada e o relacionamento. Aproveite o período da lua minguante que é ótimo para fazer uma “faxina emocional” e veja no que você errou, no que o outro errou e o que podem fazer para consertar para a próxima lunação. Para aqueles que estão solteiros antes de se declarar para o “crush” veja se ele realmente é a pessoa que você deseja para ter um relacionamento ou se você não está idealizando demais. Não tenha pressa para se decidir. Meça os prós e os contras e procure conhecer a pessoa antes de assumir qualquer coisa com ela para que você não venha a se arrepender depois.



LIBRA



Você tem muitos amigos e isso pode causar muita irritação no seu par que esta semana em particular pode estar extremamente ciumento. Será que vale a pena você aguentar tanta paranóia de alguém que não consegue admitir as suas amizades? Relacionamentos abusivos começam assim, aos pouquinhos, devagar, criticando uma coisa ali, outra aqui, e quando vemos já pode ter acontecido alguma tragédia maior. Independente do tempo que estejam juntos será que vale a pena você estar ao lado de alguém que não te respeita e que te vê como uma propriedade? E se você não estiver a tanto tempo assim com a pessoa fica até mais fácil colocar um ponto final em algo que não está te fazendo bem, não é mesmo? Perceba os prós e contras da relação, pese tudo numa balança com carinho e um olhar crítico e detalhista e veja se vale a pena continuar numa relação assim. Para você que está sozinho quem sabe um novo amor não pode vir de suas amizades? Só procure observar se vale a pena mesmo investir ou se a pessoa estaria interessada em você simplesmente fisicamente.



ESCORPIÃO



Tenha cautela com brigas com o seu parceiro/parceira que podem ser muito agressivas, principalmente por conta de desconfianças infundadas. Não discuta, não dê armas, apenas observe e perceba se vale a pena continuar ao lado da pessoa e procure tomar cuidado com expectativas demais, principalmente se ainda está na fase do namoro inicial a relação e você está querendo formalizar um relacionamento sério. É preferível ir um dia de cada vez, observando, anotando tudo, percebendo a pessoa, suas qualidades e defeitos, do que se jogar logo de cara e quebrar a cara depois porque no momento da intensidade da relação você não conseguiu perceber coisas que não são bacanas e que estavam óbvias. A paixão cega e nesta lua minguante você deve colocar o seu lado objetivo e analítico para funcionar antes de tomar qualquer decisão mais precipitada para oficializar qualquer relação. Para aqueles que já estão a um tempo juntos não deixe o período da pandemia, que está desestabilizando o equilíbrio emocional de todos, interferir no relacionamento a ponto de terminá-lo.



SAGITÁRIO



Cuidado para não fazer do seu dia a dia uma guerra com seu parceiro, porque ele está apenas cumprindo as normas de segurança e higiene da pandemia e nem tudo pode ser levado a ferro e fogo do jeito que gostaria. Você não gosta de se sentir tolhido na sua independência e liberdade e por isso pode estar descontando no seu par todas as suas frustrações por este momento em que você se sente preso e vulnerável, mas lembre-se que não foi ele quem iniciou a pandemia e por isso brigar com ele por isso não tem sentido. Você pode estar se sentindo muito irritado e por isso acaba falando umas verdades daquele seu jeito direto para o primeiro que encontra na sua frente e por conta de estarmos todos juntos neste isolamento quem sofre as consequências deste seu mau humor por não poder sair é seu parceiro/parceira amorosos.Procure dar um desconto e levar as coisas um pouco mais na leveza, invente fazendo algo em casa, ou saia para dar uma volta num horário que não esteja tão cheio assim para um lugar em que você possa caminhar e se esticar, e levar o seu par junto também com você para saírem um pouco da rotina mas cumprindo todas as normas de saúde, ok? Para aqueles que estão sem um par aproveitem esta lua minguante para conhecer pessoas e fazer amizades mesmo que virtuais pois não é o momento ideal para assumir nenhum tipo de compromisso ou relação.



CAPRICÓRNIO



Esta semana promete momentos quentes ao lado de quem você ama, mas também um clima de muitas brigas e desentendimentos que podem levar ao rompimento do casal. A paciência de você e de seu par estão no limite e a semana promete momentos de tensões então que tal em vez de brigar namorar um pouco e quebrar este clima agressivo com uma boa noite de sexo? Muitas vezes precisamos de uma boa dose de intimidade sexual para nos conectarmos a quem amamos pois esta pandemia deixou tudo muito pesado. Invente, faça algo diferente, principalmente se você mora com a pessoa, está com ela durante este momento de isolamento. Não tenha medo de propor alguma coisa que você não faz no dia a dia, é pela felicidade do casal, para que vocês possam ter bons momentos em vez de ficar brigando o tempo todo. Caso não adiante se pergunte se vale a pena você estar com alguém com quem você só briga e só te dá dor de cabeça. Possa ser que neste momento seu parceiro/parceira e você esteja num momento diferente, com seu par exigindo de você algo que neste momento você não está tendo condições de dar. Para aqueles que estão solteiros esta semana pode pintar alguém com que você tenha momentos tórridos mas não se esqueça de se cuidar por conta da pandemia. Nada pode ser feito de forma irresponsável para que não se multiplique os casos da Covid mas se deve sim aproveitar as oportunidades e passar momentos gostosos que vão ajudar a desestressar, mas sem grandes expectativas, apenas curta.



AQUÁRIO



Vocês estão totalmente estressados de ficar em casa mas precisa fazer disso uma guerra constante com seu parceiro? O clima pode estar péssimo entre vocês justamente por conta destes atritos diários que enfraquecem qualquer relação. Então, é a hora de se colocar a mão na consciência e perceber que vocês podem estar extremamente mal humorados, irritados, reclamando de tudo e fazendo da vida do casal um inferno. Procure observar mais o que seu par está lhe demonstrando, chame ele pra conversar e discuta a relação sim antes que aconteça algo pior e você sofra a surpresa de um rompimento. Todos nós estamos passando pela mesma situação de confinamento, claro que uns mais por estarem na linha de frente e outros menos mas devemos nos colocar na pele do outro e perceber o que aquela pessoa quer nos dizer. Neste momento você só está pensando em você, nas suas dificuldades com a pandemia, e não se lembra que o outro está ali sofrendo tanto quanto você. Seja um pouco mais leve nas suas críticas e procure ver as coisas com mais leveza e gentileza. Para aqueles que estão sem um par o momento talvez não seja de conhecer alguém mas de tratar as questões internas que anda te incomodando com esta pandemia para aí sim numa próxima lunação estar disposto a viver um amor de uma forma mais tranquila.



PEIXES



O amor é cultivado nos detalhes e nas pequenas gentilezas cotidiana, mas será que não é só você que está tendo este cuidado ao se relacionar? Existe uma grande dificuldade de comunicação entre você e seu par e qualquer motivo está sendo usado como desculpa para briga. Então, perceba se vale a pena manter uma relação em que você tem de fazer de tudo para que ela dê certo mas a outra pessoa que está com você só critica e não faz nada para mudar. Evite também esta semana ficar postando em redes sociais curtindo fotos de amigos ou coisas do gênero pois até isso será motivo para brigas e conflitos e este clima desarmonioso lhe faz muito mal, rouba suas energias, lhe tira a paz ou a tranquilidade. Perceba também se o seu desequilíbrio emocional não está vindo do seu par, você pode estar absorvendo as energias dele. O momento é tão desafiador quanto esse que vivemos estar ao lado de alguém que só traz dor apenas para não estar sozinho é um sacrifício muito grande, não é mesmo? Será que vale a pena mesmo manter esta relação independentemente do tempo que ela tenha? Use os dias de lua minguante para refletir e perceba também que tem bilhões de pessoas no mundo e não vale ficar sofrendo somente por uma. Para aqueles que ainda não estão com alguém que tal olhar com mais carinho o seu ambiente de trabalho? Quem sabe não tem alguém ali te paquerando e você ainda nem percebeu? Só faça isso de uma forma discreta para não gerar confusão nem fofoca.