Aprenda ritual para fazer a limpeza energética dos ambientes

Rio - Existem ambientes que tem uma carga pesada, uma vibração negativa que atrapalha o andamento das coisas e, também, do bem-estar no espaço. Faça a limpeza para o equilíbrio e a harmonia voltar para casa.



Simpatia para limpeza energética da casa



Coloque um litro de álcool em um recipiente. Acrescente três dentes de alho, três flores de lavanda e dois folhas de louro. Deixe a mistura descansando por uma semana. Depois desse período, pegue com um copo a solução e dissolva em um balde de água. Em seguida, passe pano no chão de cada ambiente da casa todos os dias por uma semana. Peça proteção com muita fé.