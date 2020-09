Rio - A fé é uma grande aliada quando há dúvidas em relação a alguma decisão. As orações conectam com o sagrado e servem como uma forma de clarear os pensamentos e a intuição. Faça essa poderosa prece com muita fé.



Oração para esquecer um amor e seguir em frente



Senhor, faça com que eu consiga sonhar um novo sonho (ter um novo amor) e que ele se torne real como tanto desejo. Cura estas feridas do meu coração, pois ele está padecendo na solidão e na angústia. Traga de volta a minha paz e a minha força, assim como a alegria e a esperança de que o Sol brilhará todos os dias, mas a cada dia, de uma forma diferente. Ajuda-me a lembrar de que quanto mais escura é a noite, melhor será para ver as lindas estrelas do céu, e me torne nova, senhor. Elimina de mim todas as coisas que fazem mal à minha alma e coloca tudo no lugar, pois nunca quero desistir e nunca me deixe desistir de ser feliz. Conceda-me a Vossa infinita proteção, sendo Rei e meu Pai, me dá tuas mãos generosas para que eu possa segurá-las com força, pois te amo. Amém.