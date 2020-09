Rio - Os banhos são instrumentos que ajudam a proteger e alcançar o que deseja. Quando o assunto é amor, costumam ser eficientes para atrair ou manter uma pessoa na vida, acender a chama do relacionamento ou ajudar na sensualidade. Aprenda o passo a passo do banho para achar a alma gêmea.



Banho para atrair a alma gêmea



Ferva 1 litro de água e acrescente a metade de uma maçã com casca, sete pétalas de rosas vermelhas e sete gotas de essência de sândalo. Misture todos os ingredientes e, enquanto espera a água ficar morna, tome o banho higiênico. Separe as pétalas e a maçã em um saquinho. Depois, jogue a solução do pescoço para baixo mentalizando o par ideal. Descarte o saquinho com os materiais. É importante lembrar que esse banho deve ser feito em uma sexta-feira, que é considerado o dia de Vênus.