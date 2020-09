Rio - Marte entrou em retrogradação nesta semana, ou seja, está se movimentando de uma forma desacelerada, debilitando e desordenando os assuntos regidos pelo astro até 13 de novembro. O astrólogo Rafael Vilas alerta que neste momento as ações devem ser planejadas e as iniciativas tomadas com muita precaução para evitar perda de tempo e energia.



O planeta rege a força, a assertividade, a agressividade e os começos, neste momento, como aponta Vilas, vai demandar um maior planejamento para agir em relação às iniciativas e lançamentos. “Para uma coisa crescer e se desenvolver, é necessário o máximo da nossa energia e disposição. O risco é que nesses dias falte aquele gás ou que apareçam obstáculos no caminho que nos faça recuar ou reiniciar. A energia e disposição física podem oscilar alguns dias e pode parecer difícil carregar o peso extra.”Segundo o especialista, repensar as atitudes, refazer alguns planos e reajustar a vida é o indicado para este período. Marte também diz respeito a obras e das reformas. “Se for fazer obras e ajustes, procure alguém de sua confiança, que tenha experiência no assunto para não ter dor de cabeça. O planeta rege os metais e cortes cirúrgicos, indicando a necessidade de ter cautela em caso de cirurgia”.De acordo com Rafael, Marte retrógrado pede um esforço extra. Isso porque a sensação de cansaço e maior irritabilidade vão estar presentes neste período.”Ao iniciar a quadratura com Saturno, em 13 de setembro, essas sensações vão estar mais perceptíveis. Empecilhos e a necessidade de refazer as coisas são comuns nesse trânsito. Evite assumir mais responsabilidade do que é capaz.”A partir de 9 de outubro até o fim do mês, Marte vai fazer quadratura com Plutão e, em seguida, com Júpiter. O astrólogo afirma que a tendência desse aspecto é de interiorização da raiva, ocasionando a expansão e explosão desse sentimento. “O mês será ótimo para aprender a gerir a própria raiva e de tentar não entrar em brigas fúteis e irracionais. A nível internacional, as guerras e conflitos do passado vão estar em evidência.”