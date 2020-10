São Lucas Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado há 5 segundos

Rio - São Lucas foi um dos apóstolos de Cristo e escreveu partes importantes do Evangelho. O santo exerceu a medicina e, por isso, é considerado padroeiro dos profissionais da saúde. Reze a oração e peça para que o santo conceda a cura e proteja os que têm a missão de salvar vidas.



Publicidade

Oração de São Lucas



São Lucas, glorioso apóstolo e evangelista, eu vos saúdo pelo coração de Jesus. Pela alegria e doçura que o vosso coração sentiu ao ensinar, do divino Mestre, o Pai Nosso aos apóstolos. Alcançai-me a graça de seguir com fidelidade a Jesus, pelo seu caminho, com a sua verdade em favor da vida. Meu bom São Lucas, médico, que com vossas santas mãos, invocando o nome de Deus, curastes tantos enfermos de tão graves enfermidades, rogai ao bom Jesus que me livre das enfermidades do corpo e do espírito, se for do agrado de Deus. E para maior glória por toda a eternidade. Amém!