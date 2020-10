Constelação NASA

ÁRIES

Aproveite para agilizar o trabalho e adiantar as suas tarefas. Atração por alguém da turma deve pintar. Na união, o clima será muito sedutor.



TOURO

Terá facilidade para aprender. Confusões não estão descartadas no trabalho em equipe. Boas energias na paquera. Respeite as opiniões do par.



GÊMEOS

Pode querer mudar algumas coisas em casa. A carreira traz desafios. No amor, pode ser difícil dialogar, mas a sintonia será ótima na intimidade.



CÂNCER

Unir-se aos colegas deixará o serviço mais produtivo. Cuidado para não perder dinheiro com gastos inesperados. Na paixão, seu charme vai reinar!



LEÃO

Pode ganhar uma grana no seu emprego ou arranjar um trabalho extra. Não vai querer aventuras na paquera. Não deixe a família interferir no romance.



VIRGEM

Vai se comprometer com o trabalho. Escolha bem as palavras e pegue leve nas críticas. O céu incentiva as paqueras. Na união, valorize o diálogo.

LIBRA



Pode ter novidades em família. O Sol ajuda a melhorar seus ganhos, mas cuidado com os gastos também! O amor pede mais romantismo e menos ciúme.



ESCORPIÃO

Tenha cuidado com o que diz para o clima não pesar com os parentes. Seu jeito decidido fará sucesso na conquista. A dois, não perca tempo com brigas.



SAGITÁRIO

Pode ter uma boa oportunidade de conquistar um aumento ou uma promoção no emprego. Fofocas podem tumultuar sua vida amorosa – afaste as dúvidas!



CAPRICÓRNIO

Bom dia para dar mais atenção às finanças. Boa sintonia com alguém da turma pode se transformar em amor. Controle a possessividade no romance.



AQUÁRIO

Problemas serão resolvidos logo cedo. Cuidado para não bater de frente com chefe. Vai envolver quem deseja na paquera. A dois, converse sem brigar.



PEIXES

Unir-se aos colegas será uma ótima opção no trabalho. Vênus envia boas energias para a conquista. Esclareça um assunto mal resolvido com o par.