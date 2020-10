Entenda o que simboliza sonhar com o ex Reprodução de Internet

Rio - Sonhar com alguém que você já teve algum tipo de relacionamento é um alerta para que você deixe o passado de lado e comece a prestar atenção neste momento da sua vida. No entanto, é importante entender o contexto do sonho.

Sonhar que você viu o seu ex



Esqueça o passado! Foque no presente e nas coisas que estão acontecendo na sua vida.



Sonhar que está conversando com o ex



Você precisa se cuidar mais! Prestar mais atenção no seu corpo e na sua intuição. Coloque-se em primeiro lugar.



Sonhar que brigou com o ex



Tenha paciência para resolver tudo que é necessário com muita cautela. Fique calmo com qualquer eventualidade no ambiente de trabalho.



Sonhar que abraça o ex



Uma fase complicado no trabalho está por vir. No entanto, esse momento não vai durar muito e, quando passar, uma mudança boa vai acontecer na sua vida. Fique firme e encare com perseverança.



Sonhar que está tendo relações sexuais com o ex



Em breve você vai resolver os problemas que estão pendentes na sua vida. Aproveite esse momento para se libertar!



Sonhar que está se casando com o ex



Você receberá a visita de alguém que não vê há anos. Desfrute da companhia e esteja aberto para surpresas!



Sonhar que está trabalhando com o ex

Esse sonho simboliza que você está em um período de sorte no amor. Alguma pessoa interessante e carinhosa vai entrar na sua vida. Esteja de peito aberto para conhecê-lo.