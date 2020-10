O tempo de Vênus Reprodução de Internet

Rio - A lua entra em Touro neste fim de semana atingindo a exaltação. A cigana e sensitiva Sara Zaad explica que esse posicionamento do satélite natural da Terra é sensorial, encantador, magnética e está com um encanto adicional por estar na fase cheia. “Na lua cheia tudo transborda, tudo é intenso. Inclusive, o sucesso de ter atingido as metas, que foram planejadas na lua nova, e também as frustrações."

Sara Zaad afirma que neste momento é necessário tomar cuidado para não jogar as insatisfações em cima do parceiro. É preciso ser firme com as atitudes e não agir por impulso. “Pé no chão, pragmatismo e objetividade serão a marca. Nem tudo é para acontecer, nem todo amor é para dar certo, nem todo relacionamento dura para sempre". Sara Zaad afirma que neste momento é necessário tomar cuidado para não jogar as insatisfações em cima do parceiro. É preciso ser firme com as atitudes e não agir por impulso. “Pé no chão, pragmatismo e objetividade serão a marca. Nem tudo é para acontecer, nem todo amor é para dar certo, nem todo relacionamento dura para sempre".

ÁRIES

Ariano, esta semana você está se sentindo magoado, ferido, uma vez que sente que seu parceiro não consegue te entender. Só que em vez de você procurar dialogar e dizer o que está sentindo, você explode em todas as direções e assim não dá pra conversar, não é mesmo? Você tem de entender que nem todo relacionamento dura para sempre e que até mesmo os maiores amores podem ter fim, só que você não se conforma com isso e tenta atacar o seu ex de todas as maneiras ou, se ainda está com a pessoa e não terminou o relacionamento, você não deixa ela se explicar, só tenta resolver as coisas na base do grito e assim você não vai conseguir nada. Cuidado para não dizer coisas que você se arrependerá depois e não conseguirá consertar, lembre que se a relação acabou e seu par quer ir embora deixe ele ir, nada de ficar tentando agredir ou usar palavras que machucam só por você estar de orgulho ferido. Para aqueles que estão solteiros, mas paquerando por aí, nada de tentar fazer pouco caso da pessoa só porque ela não aceitou sua paquera. Você não faz o tipo de todas as pessoas então procure às vezes ser menos arrogante e aceite um não como resposta.



TOURO



Cuidado com excesso de teimosia pois isso não vai levar a nada e pode acabar com seu relacionamento. Não é só a sua maneira de ver o mundo que está correta e se torna muito desgastante conviver ao lado de alguém que acha que somente a opinião dela vale. Procure ter suas opiniões próprias sim, mas sem achar que só o que você pensa é correto torna muito difícil qualquer pessoa continuar ao seu lado. A sua instabilidade emocional e o seu mau humor nesta semana de lua cheia também acabará pesando um pouco na relação, então pense mais de mil vezes antes de falar para não machucar o seu parceiro ou parceira. É o momento também de você ter muito pé no chão e analisar o seu relacionamento como um todo e verificar se vale a pena continuar com ele após a lua cheia ou não, mas faça isso de uma maneira tranquila e sem tomar nenhuma atitude precipitada. Para aqueles que estão solteiros alguém no seu trabalho pode estar te olhando com olhos de admiração e amor, preste atenção a quem está ao seu lado diariamente.



GÊMEOS



Se coloque em primeiro lugar e não tenha medo de se expressar, de dizer o que você sente, de falar o que você gosta na cama e coisas desse tipo. Num relacionamento todos os setores são importantes e o sexo também faz parte da relação, não é mesmo? Obviamente que durante a pandemia passamos a ter outros tipos de preocupações mas não deixe a relação esfriar senão você e seu par acabarão virando amiguinhos ou irmãos, fazendo com que uma relação que tudo tinha para dar certo pode acabar terminando por bobagem, por uma falta de olhar com mais cuidado para o amor, o tesão e o desejo entre vocês. Não dê mole, geminiano, senão o seu par pode acabar buscando fora alguém que o satisfaça. Dê carinho, dê atenção, apimente a relação, chame pra sair pra algum lugar onde vocês possam ficar mais à vontade e fazer algo diferente, como no início do namoro entre vocês. Não dê a desculpa da pandemia e do isolamento social para deixar esfriar a relação entre você e seu par. Para aqueles que estão solteiros fiquem de olho nas suas amizades, dali podem pintar dias quentes durante esta lua cheia. Você leva tudo na brincadeira, mas alguém pode realmente estar interessado em você e não é só como amigo.



CÂNCER



Muito cuidado com as brigas com seu par que podem se tornar públicas. Lembre-se que “roupa suja se lava em casa” então não saia por aí expondo para qualquer pessoa os problemas de sua relação, você pode ver o seu nome exposto em fofocas nas redes sociais, o que pode piorar e muito sua imagem com seu parceiro ou parceira. Sente que algo lhe incomoda? Chame a pessoa para conversar, não caia em intriga e fofoca de quem nada tem a ver com a sua vida e que só está gostando de ver o circo pegar fogo para que você e seu amor brigue e vocês acabem se separando. Preste atenção canceriano, e não permita que ninguém leve o seu par de você. Se você realmente o ama e quer que este relacionamento continue ainda por um longo tempo, cuide dele! E nada de tomar atitudes precipitadas desconfiando de tudo que seu parceiro ou parceira lhe diz. Ou você confia em quem está ao seu lado ou não confia e termina tudo, mas ficar lançando desconfianças e colocando minhoca na cabeça não adianta de nada. Desconfiou de algo? Seja adulto e pergunte ao seu amor, não dê munição para quem não quer te ver bem. Para aqueles que estão solteiros, cuidado para não ficar batendo boca em rede social por conta de alguém que você nem ficou ainda. Se você perceber que o seu “crush” está adorando ser disputado por duas pessoas e não se decidir ou ficando em cima do muro. Decida-se e caia fora deste “chove não molha”!



LEÃO



Você já experimentou dizer ao seu parceiro ou parceira o quanto ele é importante para você? Porque por mais que você ame seu par acaba sempre passando a ideia de que você é mais importante na relação do que ele e acaba negligenciando àquela pessoa que verdadeiramente te ama. Fique de olho, leonino, porque você pode estar fazendo pouco caso de quem está ao seu lado e ter outra pessoa pode estar agindo nas suas costas para tirar o seu lugar. Não tenha medo de abrir seu coração! Fale para o seu par o quanto o ama e o quanto a presença dele é importante para você, antes que seja tarde demais. Nós devemos valorizar a pessoa que amamos enquanto está ao nosso lado e não deixar ir embora como a maioria faz para só depois reconhecer o valor da pessoa. Ame agora, viva agora, deixe pra dizer as coisas bonitas agora pois se deixar para amanhã… Amanhã pode nem chegar. O mesmo é indicado para aquele que não tem um lance sério mas que tem alguém em vista. Fale logo pra pessoa que está interessada nela antes que outra pessoa fale!



VIRGEM



Muito cuidado para não idealizar demais o parceiro. Confie sempre na sua intuição e se você sentir que a pessoa não é quem diz ser, cai fora enquanto é tempo. Muitas vezes vamos arrastando uma relação pela barriga, por comodismo ou por medo de estarmos sós, e as brigas vão crescendo, as discussões se tornando cada vez mais frequentes, podendo mesmo chegar a grandes agressões físicas e verbais. Não permita relacionamentos abusivos na sua vida, virginiano! Dê seu grito de liberdade de todo e qualquer relacionamento tóxico! Ao menor sinal de descontrole por parte de seu parceiro ou parceira, dê um basta e não permita que a situação se prolongue por mais tempo. Se você desde cedo deixar bem claro que não irá permitir da parte de seu par nenhum tipo de abuso ou agressão, físico ou não, ele saberá exatamente com quem está lidando e que tem de lhe respeitar. Caso continue o desrespeito denuncie! Para aqueles que estão solteiros, cuidado com príncipes ou princesas encantadas, PESSOAS PERFEITINHAS DEMAIS NÃO EXISTEM!



LIBRA



Será que vale tanto apena assim agradar a pessoa que você ama mas se desagradar imensamente? A quanto tempo você não faz algo que verdadeiramente ama? Você está o tempo todo agradando quem está ao seu lado, bajulando, dando maior atenção a esta pessoa mais do que a você própria e isso pode lhe causar uma enorme dor mais tarde pois seu parceiro ou parceira não vai valorizar isso tudo que você faz por ele. Não coloque a responsabilidade de sua felicidade nas mãos de ninguém, libriano, e aprenda a cultivar o amor próprio. Você verá que quando aprender a se colocar em primeiro lugar e não permitir que o seu par fala você de gato e sapato a relação vai ficar mais leve e você terá mais condições de ser feliz de verdade. Se a pessoa não gostar da forma como você se apresenta, se valorizando mais e não permitindo que ela faça qualquer coisa com você o problema é dela, você verá que ela se afasta de você é livramento. Para aqueles que estão solteiros mas com alguém em vista perceba as atitudes da pessoa. Caso ela já queria mandar em você e nem começaram algo sério ainda cai fora!



ESCORPIÃO



Será que vale a pena trocar o certo pelo duvidoso? Não é porque o seu relacionamento está tendo muitas brigas que você vai trair seu par com a primeira pessoa que aparecer e acabar levando uma vida dupla. Isso não combina com você escorpiano, pois você é uma pessoa muito leal, fiel e íntegra. Converse com seu parceiro ou parceira, exponha tudo aquilo que você sente que está lhe incomodando e permita que ele também fale o que o incomoda na relação. Só com esta conversa séria e com os dois abrindo o coração e colocando tudo o que sentem pra fora é que o relacionamento de vocês pode melhorar. Não é “pulando a cerca” que as coisas vão se resolver. Pense muito antes de fazer algo da qual você pode se arrepender amargamente depois, pois se o seu parceiro ou parceira descobrir vai terminar e dificilmente haverá volta entre vocês dois. Uma simples transa e um prazer momentâneo pode estragar toda a sua vida, pense nisso. Para aqueles que estão solteiros preste atenção naquela pessoa no seu trabalho que fica implicando com você todo o tempo. Tanta implicância pode esconder uma grande paixão por você.



SAGITÁRIO



Para você que tem alguém muito cuidado para não negligenciar o seu parceiro ou parceira porque prefere sair com seus amigos. Um relacionamento amoroso tem de ser cuidado com muito amor, sagitariano, e isso se faz no dia a dia. Seu amor da vida não veio pra te prender e impedir de sair, mas para voar junto contigo. Você acha que vai perder a liberdade se entrar numa relação e aí quando sente que a coisa está ficando séria demais você começa a tentar escapar mas não adianta correr não sagitariano, quando você se apaixona é pra valer, e não adianta disfarçar isso saindo com os amigos e fingindo que nada está acontecendo dentro de seu coração. Não se feche para o amor porque você já se machucou alguma vez, mas dê uma nova chance para um relacionamento e você verá que não se arrependerá. Seu amor pode ser seu melhor amigo, parceiro de aventuras e amante, tudo numa mesma pessoa, e ainda será a sua melhor companhia quando você for para a balada com os amigos. Para aqueles sagitarianos que estão solteiros, vão curtindo sem grandes expectativas e quem sabe pinte alguém especial?



CAPRICÓRNIO



O clima esta semana pode estar muito tenso e você pode se aborrecer demais com seu parceiro ou parceira principalmente por conta de posts em redes sociais. Você pode ver coisas que não está gostando e ir guardando, mas quanto mais você guarda, mais você pode explodir quando menos esperar e aí a coisa pode ficar pior. Porque você não chama seu par para uma conversa franca e pergunta se algo está acontecendo, em vez der ficar supondo algo ou dando ouvidos para quem está de fora da relação? Capricorniano, você é uma pessoa muito pragmática e objetiva e isso não pode ser deixado de lado esta semana. Não se deixe levar pelo clima quente da lua cheia, que normalmente acaba intensificando tudo. Nossas emoções ficam à flor da pele e podemos tomar decisões bastante precipitadas. É uma semana de colocar os dois pés no chão e não agir por impulso de maneira alguma dentro de sua relação, acusando seu parceiro ou parceira de coisas que você nem sabe se realmente são verdade. Cuidado com as caraminholas que põe na cabeça capricorniano. Para aqueles que estão solteiros, cuidado com o mau humor e a instabilidade pois pode assustar o “crush”.



AQUÁRIO



Cuidado com a sua impaciência e irritação nestes dias de lua cheia. Isso pode criar um clima insuportável com seu amor. Os dias já estão tão difíceis por conta da pandemia e você ainda torna eles mais pesados? Procure não criar briga, sentir que vai se aborrecer ou falar algo que não deve se afastar, é o melhor para você e para o seu parceiro ou parceira. Procure agir com a razão e quando sentir que algo vai sair do controle saia de perto da pessoa e espere a inquietação passar. Na verdade você pode estar se sentindo bastante agitado e irritado por conta desta pandemia, por não estar saindo tanto quanto deveria, por estar se sentindo preso, e isso na lua cheia fica mais intenso ainda e você acaba descontando esta raiva em cima de quem não tem nada a ver com isso que é seu parceiro amoroso. Segure a sua onda aquariano, e também o seu mau humor. Para aqueles aquarianos que estão solteiros cuidado com polêmicas e brigas nas redes sociais pois você pode acabar afastando o “crush” por se mostrar agressivo e brigão demais.



PEIXES



Não deixe que problemas financeiros ou materiais atrapalharem a sua relação amorosa com seu parceiro ou parceira e não guarde os problemas só pra vocês, divida o peso com o ser amado. Você muitas vezes não quer falar para quem ama as dificuldades pelas quais passa pois acha que isso pode acabar atrapalhando a relação e aí acaba se fechando demais para a pessoa amada ou abusando de substâncias ilícitas para dar conta das cargas pesadas que está sofrendo mas esquece que ao seu lado tem uma pessoa que lhe ama e que quer te ajudar a carregar este fardo. Então, se permita, se entregue ao amor, se permita ser ajudado e acolhido. Você normalmente acolhe e cuida de todo mundo, pega a carga pesada de todos a sua volta e também do ambiente, mas seu amor está ao seu lado pro que der e vier, para isso servem as parcerias amorosas, não é mesmo? Não só pra estar do lado bom, mas também estar do lado desafiador ajudando a superar as dificuldades. Para os piscianos que estão solteiros, cuidado para que a carência não veja um grande amor onde foi apenas uma transa.