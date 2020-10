Por O Dia

Rio - A lua cheia em Touro convida a olhar para dentro e avaliar o que foi plantado na lua nova, observando o que deu certo e o que não deu. A cigana e sensitiva Sara Zaad afirma que não adianta se culpar, neste período, é primordial resolver questões internas. “A lua cheia também ilumina o que incomoda. Somos acostumados a tentar achar culpados para as angústias que nos afligem, em vez de tentar mudar aquilo que precisa ser mudado”.

De acordo com Sara Zaad, existe uma certa dificuldade entre o Sol em Escorpião, que ajuda a praticar a autotransformação e a lua taurina, que não quer se mexer muito por ser satisfeita do jeito que se encontra. “É preciso fazer as modificações necessárias, porque a lua está em conjunção a Urano, planeta do imprevisível, que muitas vezes vira a vida de cabeça para baixo e obriga a fazer o que deve ser feito. Tome cuidado para não descontar o mau humor e irritação, que estarão muito fortes nesses dias, em todas as pessoas ao seu redor”, aconselha a cigana.Muito cuidado para não gastar demais, ariano. A pandemia não acabou, ainda estamos em crise, e você tem tendência a ser exagerado em seus gastos e arriscar demais o seu dinheiro. Este tipo de comportamento pode ser muito perigoso, você pode ter alguma despesa extrapor conta de saúde - seja a sua ou a de algum familiar. É o momento de aprendermos a ter consciência e perceber que as coisas não são somente do jeito que desejamos.Cuidado com seu mal humor esta semana. Não desconte, nas outras pessoas, sua frustração e ansiedade por objetivos que não foram alcançados. Durante este período de pandemia precisamos nos reinventar. Não adianta adotar um comportamento de teimosia e fazer as coisas somente do seu jeito. O mundo todo está mudando e se adaptando, taurino. Aceita que dói menos! Não mudar é parar no tempo e ficar para trás. Você não quer que isso aconteça, não é mesmo?O clima no seu trabalho pode estar muito quente e fofocas, envolvendo o seu nome, surgirão. Evite conversar nos corredores, reuniõezinhas e coisas do tipo. Trabalhe e demonstre sua seriedade, responsabilidade e disciplina, pois algo “por debaixo dos panos” pode surgir para te prejudicar. Você fala demais, confia em todo mundo, mas não sabe que nem todas as pessoas são confiáveis. Em algumas não devemos confiar absolutamente NADA sobre nossas vidas e sentimentos. A intenção não é que você se isole do mundo, mas fique de olho nas pessoas a sua volta.Atenção com os amigos falsos que podem estar incomodados com o seu brilho pessoal e seu jeito de cuidar das pessoas. Naturalmente você é uma pessoa cuidadosa e carinhosa, isso é natural em você. Não é forçado, mas alguém do seu grupo de amigos pode se sentir incomodado e espalhando notícias falsas a seu respeito. Não é o momento de guardar mágoa desta pessoa. Caso você realmente perceba que alguém está tentando te prejudicar, agindo com inveja ou algo do tipo, simplesmente se afaste. Cuide de sua energia psíquica, mental e emocional. Não deixe de ser quem você em razão de outra pessoa que se incomoda com isso.Evite que a sua instabilidade emocional afete sua carreira profissional, pois você tem a tendência de movimentar problemas emocionais para o seu trabalho. Isso te atrapalha demais, pois afeta a sua imagem com as pessoas com quem você trabalha, com os seus clientes, etc. Você deve, neste momento, olhar para dentro de si e se perguntar quais as emoções que você está evitando ver e corrigir. Enquanto você não cuidar disso, continuará prejudicando a você mesmo. Caso esteja com problemas familiares, lembre o ditado que diz: “roupa suja se lava em casa”. Neste momento de pandemia, em que todos estão passando muito tempo ao lado dos familiares, as brigas se acirram e as irritações aumentam. Não deixe que essas brigas saiam do ambiente doméstico!Se você trabalha vendendo algum produto, ou prestando serviços, não se esconda! Faça propaganda do que você oferece. Geralmente as pessoas acham que somente o boca a boca vai resolver, mas é importante investir naquilo que temos de melhor a oferecer, não é mesmo? Divulgue nas suas redes sociais SIM! A Internet atinge o mundo inteiro e deve ser utilizada nestes momentos de pandemia, pois a maneira como as pessoas compram e solicitam produtos mudou! Virginiano, você é uma pessoa perfeccionista por natureza, que costuma ter muita excelência em tudo o que faz, então aproveite as oportunidades que serão oferecidas e não tenha medo de se reinventar.A semana pode ser muito próspera para, com oportunidades de negócios, vendas e ganhos financeiros em geral. Porém, você precisará tomar a iniciativa de uma maneira mais rápida do que costuma fazer. Você fica muito tempo escolhendo, olhando de um lado para o outro, medindo os prós e contras, e aí outra pessoa agarra a oportunidade que era para você. Nos dias de lua cheia você deve ficar atento para que isso não aconteça. Tenha em mente os seus objetivos a longo prazo. Onde você deseja chegar? O que quer para o seu futuro e o futuro de sua família? A sorte sorrirá para você, seja por meio de serviços que você vai realizar, de vendas, uma promoção abençoada no seu trabalho e até propostas de emprego!Cuidado com estes dias de lua cheia, você pode falar coisas que machucam as pessoas. Você sabe exatamente onde ferir, conhece o ponto fraco das pessoas que estão a sua volta, e quando se sente ferido ou magoado usa isso como uma forma de se vingar, mesmo que de maneira inconsciente. Você é poderoso, escorpiano. Tem um poder de autocura e regeneração incrível, e consegue transformar a sua alma como ninguém. Quando não consegue estar equilibrado emocionalmente, você não só se autodestrói como destrói o outro e quem estiver em volta de você. Isso não te faz bem, quem mais sofre com esse seu jeito desconfiado é você mesmo!Não se engane: a pandemia ainda não acabou! Você tem de tomar todos os cuidados de segurança com a sua saúde, e de seus familiares. Você pode estar empolgado porque está conseguindo sair, indo para lugares diferentes e se divertindo com os amigos. Saiba que ainda estamos em alerta máximo, e qualquer descuido pode fazer com que você se contamine com a covid-19 e transmita para as pessoas que mais ama. No trabalho, alguma situação de confronto com colegas pode te deixar de mau humor. Tome muito cuidado para não descontar a sua grosseria em inocentes. Você pode ter sua imagem manchada e ser advertido pela empresa.Não permita que assuntos familiares lhe tirem o bom humor. É necessário que você pare de se esconder atrás do trabalho e se dê conta de que precisa resolver questões internas e familiares de uma vez por todas. Você simplesmente trabalha tanto para evitar pensar no que te aflige, mas em algum momento não vai conseguir ignorar essas questões. O trabalho é importante, ganhar dinheiro é importante, mas é necessário que todos os pilares da vida estejam bem, ou você vai acabar “pifando”. Ninguém passar o dia inteiro pensando em carreira profissional. Não leve a vida de uma forma tão pesada. Ria, saia de casa, caminhe e espaireça a mente! Suavize a vida.Esse é o momento de você brilhar profissionalmente. Os dias de lua cheia estão favorecidos nesses assuntos, mas é necessário que você aprenda a lidar com a sua impaciência e o seu sentido de urgência, de querer tudo “para ontem” e não esperar o tempo certo de colheita das coisas. Originalidade, criatividade e inteligência é o que mais estamos precisando durante a pandemia, por isso suas ideias fazem tanto sucesso. Evite polêmicas desnecessárias, ser do tipo “contra”, que simplesmente diz as coisas para “causar”. O mundo está mudando sim, aquariano, e cada vez mais os seus valores de liberdade, igualdade e fraternidade estão entre nós.A sua maneira de ver a vida conforta as pessoas que não costumam ter fé na humanidade, nem empatia com o outro. No meio de todas as barbaridades noticiadas na internet e na televisão, suas palavras acalmam e dão esperança. Sendo assim, você deve falar e se posicionar com mais frequência. Dessa maneira, suas opiniões e pontos de vistas são importantes. Você é alguém bastante sensível e que tem uma conexão direta com a espiritualidade, por seu planeta regente, Netuno, que tem como características a intuição e a sensitividade. Tenha muito cuidado para não abraçar as cargas energéticas de outras pessoas. Ajudar é uma coisa, mas absorver energias negativas é outra coisa.