Samhain é um festejo de origem celta que dá início a Roda Ano Reprodução de Internet

Publicado 30/10/2020 11:33 | Atualizado 30/10/2020 11:43

Rio - O Samhain é a época que, segundo a crença pagã, os mortos retornam às suas casas para visitar os familiares. O festejo celta dá início a Roda do Ano e pode ser considerado como um ancestral do Halloween. Acredita-se que nesta época as energias dos dois mundos se encontram, por isso, é recomendado fazer uma meditação e reflexão sobre os ciclos da natureza e, também, é um bom período para entrar em conexão com os antepassados e os espíritos que guiam as nossas vidas. Aprenda como fazer o poderoso ritual para atrair energias positivas para esse novo ciclo.

Ritual para atrair energias positivas



Escreva em um papel todas as coisas que não acrescentam a sua vida e, em outro papel, anote as coisas que você almeja alcançar. Coloque álcool em um caldeirão (ou algum recipiente feito de argila ou ferro) e acenda fogo, em seguida, ponha o papel com os sentimentos negativos escritos. Medite enquanto ele está sendo queimado vibrando bons pensamentos. Guarde o papel com os seus desejos positivos.