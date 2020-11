Oração Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 02/11/2020 15:02

Rio - O Dia de Finados é celebrado nesta segunda-feira. A data é o momento de rezar pelas almas dos que morreram, recordando que o amor e as boas lembranças são eternas. Faça a oração para se conectar com os que já faleceram.



Publicidade

Oração pelas almas



Senhor e Deus onipotente, suplico-vos que, pelo Santíssimo Corpo e Preciosíssimo Sangue que vosso Divino Filho, na noite de Sua Paixão, deu em comida e bebida a seus apóstolos e deixou a toda Igreja em sacrifício perpétuo e salutar alimento dos fiéis, livreis as almas do purgatório e, em especial, a mais devota desse mistério de amor, para que, por ele, Vos louve com o Vosso divino Filho e com o Espírito Santo na eterna glória. Amém.