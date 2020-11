Amor Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 12:05

Rio - O horóscopo do amor dessa semana está sob a influência da lua minguante em Leão. Essa fase da lunação é boa para fazer faxinas, tanto emocionais como físicas, e para deixar de lado tudo aquilo que faz mal.

De acordo com a cigana e sensitiva Sara Zaad, apesar da lua estar em um signo de elemento fogo, que é ousado, aventureiro e impulsivo, esse momento pede discernimento e razão, por conta de Vênus, que está em Libra e tem a característica de pesar os prós e contras de tudo com muita racionalidade.



VÊNUS EM OPOSIÇÃO A MARTE



Sara Zaad explica que Vênus está no signo de Libra, ou seja, está em evidência o cuidado no uso das palavras, gentilezas, diplomacia e se colocar no lugar do outro. “Temos tudo para finalmente nos libertar de relacionamentos abusivos. A lua leonina nos convida a pensar nos prazeres e diversões que um relacionamento saudável traz. Se ultimamente você só chora, será que vale a pena continuar? Faça a seguinte pergunta a si mesmo: o que te trava o riso? Se é o seu relacionamento, pense várias vezes se vale a pena levá-lo para uma nova lunação.”

ÁRIES

Se colocar no lugar do seu parceiro é fundamental nesta semana de Lua Minguante. Você deve analisar muito bem os dois lados da parceria entre você e seu amor. Será que vocês estão felizes juntos, ou estão empurrando com a barriga uma situação que já deu o que tinha de dar? De qualquer forma, você terá o discernimento necessário para ver toda a sua relação de uma maneira clara e analisar bem o que deve fazer. Muitas vezes é você quem deverá por um ponto final no relacionamento, ou pelo conversar e colocar na mesa aquilo que tem de ser dito. Pelo fato da lua estar na fase minguante, se posicione de uma maneira honesta e direta. Não veja somente aquilo que é importante para você, pois um relacionamento é feito de duas pessoas. Para aqueles que estão solteiros, pensem muito bem antes de entrar em uma relação. Analise muito bem o seu coração, coloque no papel as características que deseja em uma pessoa e deixe esta semana de lua minguante para analisar e refletir.



TOURO



Um relacionamento é feito de detalhes, como perceber quando algo não vai bem com a pessoa que está ao nosso lado. Nem sempre ela consegue dizer, pode estar se sentindo bloqueada ou perdida. Cabe a nós observar e tornar o dia a dia mais leve, já que o clima está pesado para todos. Sabe aqueles pequenos mimos? Fazer a comida preferida, cuidar da rotina, fazer um carinho, ajudar através da alimentação mais saudável, e tantas outras pequenas atitudes que demonstram que você ama e se preocupa com ela. Mostre para seu parceiro que ele pode contar com você. Não tenha medo de se abrir, caso você sinta que a pessoa não está cuidando tão bem da relação. Muitas vezes, taurino, você se fecha e fica monossilábico, e a pessoa que está ao seu lado não sabe nem se fez algo de errado. Tenha empatia e seja muito carinhoso. Coloque os “pingos nos is“ e não deixe que nada abale a relação entre vocês. Para aqueles que estão solteiros: já repararam bem nas pessoas que trabalham com você? Alguém pode te olhar diferente, mas tem medo de chegar até você.



GÊMEOS



Será que você anda dando mais atenção aos seus amigos do que o seu parceiro? Se você não gosta de cobranças, ou de dar satisfação sobre nada, porque se envolveu com alguém em um relacionamento sério? Saiba que você não é obrigado a estar numa relação, mas se está em uma, algumas coisas devem ser oferecidas de sua parte para que a relação se mostre satisfatória de ambos os lados. Relacionamento tem que cuidar sim, tem que dar atenção sim, em algumas situações dar satisfação, afinal vocês são um casal e não duas pessoas solteiras. Obviamente ninguém está falando aqui de deixar de viver como um indivíduo e viver somente em função de um relacionamento, mas se você não cuida do seu amor outra pessoa vem e cuida. Para aqueles que estão solteiros, veja se vale a pena ficar com um amigo. Será que vale arriscar uma amizade por algo que pode não dar certo e ainda correr o perigo de ficar sem os dois?



CÂNCER



É correto expor a pessoa que você ama? Você pode estar se sentindo magoada ou ferida por algo que ela fez, mas o amor próprio deve estar em primeiro lugar. Ficar alfinetando, com indiretas em redes sociais, é uma atitude de madura de sua parte? Não é interessante chamar a pessoa para conversar e dizer o que está lhe incomodando? Cuidado com uma tendência que você tem de querer manipular as pessoas para que elas sintam culpa e voltem pedindo desculpas. Esse tipo de comportamento acaba sendo infantil e demonstra que você não é adulto o suficiente. Caso esteja solteiro, mas interessado em alguém, observe o que a pessoa posta nas redes, como ela se comporta e se os valores que ela aparenta ter condizem com o que você espera de um parceiro. As pessoas se revelam nos detalhes que muitas vezes insistimos em não perceber.



LEÃO



Vale a pena abdicar dos seus valores, e daquilo que você acredita como certo, por um grande amor? Muitas vezes queremos tanto ter alguém, mas acabamos abrindo mão de tanta coisa que julgamos certo e ético em nome de uma relação que só nos faz mal. Perceba se a pessoa que está com você vive em ressonância com a sua frequência e vibra nos mesmos sentimentos que você. É desafiador demais ficar com alguém que não partilha o que você acredita. Precisamos muito mais do que uma conexão física, ter uma conexão de alma com a pessoa que está ao nosso lado. Para aqueles que estão solteiros, vale a mesma atenção com os candidatos ao seu coração. Qual a frequência desta pessoa? Tem os mesmos valores de integridade, ética, honestidade?



VIRGEM



Qual o seu objetivo a longo prazo dentro de um relacionamento? Agora, pare para pensar se a pessoa que está ao eu lado ultimamente cumpre com este requisito ou se você está com ela somente para não ficar sozinho. Você é uma pessoa que costuma ter muito bom senso no amor, virginiano, mas às vezes, por medo, você se submete a relacionamentos que não te fazem nem um pouco bem e que podem, inclusive, acabar com sua saúde física e mental. Não vale a pena se anular por quem quer que seja, virginiano. Analise bem se a pessoa com quem você está não te faz perder dinheiro. Sim, dinheiro! Eu sei que isso não é nada romântico, mas é bom que você olhe de maneira bem objetiva e pragmática para seu relacionamento e perceba se acontece as seguintes coisas: a pessoa com quem você está não ajuda em nada em casa e deixa tudo nas suas costas, não investe dinheiro nas contas e você paga tudo sozinho(a), te pede dinheiro constantemente, não mantém um emprego fixo, acha que você é mãe ou pai dela e que tem de resolver tudo para ela... Caso aconteça algumas destas coisas, se pergunte se vale a pena continuar numa relação assim. Corte o mal pela raiz, virginiano, e aproveite a lua minguante para fazer isso, uma vez que é uma fase excelente para nos libertarmos de tudo aquilo que nos faz mal. Para os virginianos que estão solteiros, olhe para dentro de você e perceba se aquele carinha ou aquela mulher com quem você se relacionou casualmente vale a mesma coisa para um relacionamento sério.



LIBRA



Sua palavra-chave durante a semana é amor próprio. Não esqueça de você, libriano. Vale a pena se agradar e colocar-se em primeiro ligar, pois você fica sempre vendo o lado do seu parceiro e tenta agradar, fazer o que é certo, ponderar, equilibrar... e eu te pergunto: quem faz isto por você? Será que é só você que tanta manter a boa convivência na relação? Será que somente os desejos do seu par é que valem e você nunca tem lugar nesta história? Você também merece respeito, empatia, carinho e cuidado. Caso você sinta que o relacionamento vale a pena, exponha o que sente libriano. Pare de ter medo ao entrar em conflitos de vez em quando, ou você nunca se sentirá bem em relacionamento algum! Caso você esteja solteiro, mas com alguém em vista, observe-o com olhos objetivos, com pé no chão, e perceba se realmente ele serve para você, se tem os valores que você julga corretos. Não se diminua para caber no mundo de alguém!



ESCORPIÃO



Ouça mais a sua intuição esta semana, pois ela pode te ajudar bastante com seu parceiro, como perceber coisas que talvez você tenha negligenciado em outros momentos. É importante notar que nem sempre as suas desconfianças paranoicas estão corretas. É muito chato e tóxico conviver com alguém como você, que desconfia da sua própria sombra. Caso perceba que o seu parceiro está chateado com você, saiba que provavelmente ele está pois faz de tudo para te ver feliz, para te agradar, mas você está sempre achando que ele vai aprontar e te passar a perna, trair. Ouça a sua intuição no sentido de perceber o quanto seu par pode estar magoado com você por tanta insegurança e desconfiança de sua parte. Você percebe a alma do outro como ninguém, escorpiano. Use este poder de ler nas “entrelinhas” para salvar a sua relação, que pode estar por um fio. Para aqueles que estão solteiros, uma pessoa do trabalho pode estar olho em você, mas que não se aproxima porque você parece sério demais e não dá a menor bola.



SAGITÁRIO



Já se perguntou se você não está negligenciando demais seu parceiro? Que tal deixar de tratar o seu amor como amiguinho e dar uma apimentada na relação? Eu sei que para você a parceria com seu amor é muito importante, mas não podemos descuidar do tesão, da paixão, do romance. Dedique estes dias de lua minguante para consertar isso e eliminar todos os hábitos que podem estar levando você a ter este tipo de comportamento. É importante também saber, sagitariano, que você está se sabotando por medo de se relacionar e assumir as responsabilidades que um relacionamento amoroso pede. Não podemos ter somente o lado bom de tudo. Têm horas que vamos crescer e amadurecer, e isso inclui os nossos relacionamentos amorosos. Muito cuidado para não deixar escapar uma pessoa que você tanto ama por medo se ser feliz! Para aqueles sagitarianos que estão solteiros, preste atenção em algum amigo que está te dando maior mole mas você sempre acha que é brincadeira.



CAPRICÓRNIO



Pense bem e veja se vale manter uma relação amorosa por puro status social. Você tem a sua independência, trabalha, sabe o que quer, sempre teve seus objetivos muito bem definidos e odeia admitir que se enganou em relação a seu parceiro. Mas será que vale manter uma relação só para que você não tenha o seu orgulho ferido diante das pessoas? O que está em jogo aqui é a sua felicidade, capricorniano, que você acaba sempre colocando em último plano, pois fica olhando qual o impacto social que uma separação terá na sua vida. Sim, você é regido por Saturno, não é aquela pessoa que rompe relacionamento por qualquer bobagem, mas a partir do momento em que você sente todo dia dor e mais dor, que a pessoa te magoa, te humilha, te faz sentir um lixo, vale a pena manter esta pessoa ao seu lado. Pense muito nestes dias de lua minguante, capricorniano, e perceba se não vale mais a pena romper logo com algo que te faz mal do que deixar a coisa ir longe demais e te magoar ainda mais. Para aqueles que estão solteiros, antes de entrar em qualquer relacionamento perceba se a pessoa realmente é com quem você quer estar durante muito tempo de sua vida.



AQUÁRIO



Você tem certeza que vale a pena ficar batendo boca com seu parceiro por conta de política ou outros assuntos polêmicos? Você às vezes é radical demais e quer discordar somente para “causar”, mas um relacionamento é para nos trazer paz e tranquilidade, não para nos deixar infelizes e brigando o tempo todo. Agora, caso realmente a pessoa com quem você está destoa totalmente daquilo que você entende como importante de valores sociais, é alguém preconceituoso, intolerante, de cabeça fechada, e que não aceita as suas amizades e a sua maneira de ver a vida, simplesmente diga que não dá mais. Se ela não mudar, você muda de parceiro ou parceira. Entretanto, não fale isso de uma maneira arrogante nem se achando superior ou melhor do que ninguém, aquariano. Para aqueles que estão solteiros, perceba as atitudes de seu crush: ele parece ser uma pessoa bacana, que se importa com os valores humanitários, que é justa? Ok, dê prosseguimento a paquera, mas se desde o início ele demonstra ser uma pessoa preconceituosa, conservadora demais, que desrespeita o direito das pessoas e não se coloca no lugar do outro, nem tente começar nada e deixe de lado!



PEIXES



Você é uma pessoa de muito bom coração! Neste momento seu parceiro pode estar passando por momentos desafiadores, seja a perda de um emprego ou queda do poder de compra material e, por isso, mesmo que as pessoas não admitam, abala qualquer relação, não é mesmo? É importante que você o ajude sim. Afinal, relacionamentos amorosos também são para que possamos ajudar nosso parceiro financeiramente. Porém, muito cuidado com abusos, porque esta pessoa pode estar querendo utilizar de sua boa fé e de suas boas intenções. Deixe bem claro que apoia a pessoa e está ao seu lado, mas cuidado para você não absorver tanto os problemas dela. Para aqueles que estão solteiros, muito cuidado com pessoas que possam estar se aproximando com segundas ou terceiras intenções somente para sugar o que você tem de melhor e depois ir embora. Não abra seu coração para qualquer pessoa, pisciano.