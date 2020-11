Alecrim Reprodução de Internet

Rio - Nem sempre temos disposição para enfrentar a semana. No entanto, os banhos energéticos podem ajudar a renovar as energias, trazendo proteção e caminhos abertos. Além disso, melhoram o bem-estar e dão disposição para encarar as tarefas dos dias.



Banho para renovar as energias



Ferva a água e coloque um punhado de sal grosso. Depois acrescente um ramo de alecrim. Jogue do pescoço para baixo mentalizando que todas as energias ruins estão saindo do seu corpo. Depois, faça a oração que preferir com muita fé.