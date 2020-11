Krishna Reprodução de Internet

Por O Dia

Rio - Krishna é uma das divindades mais cultuadas no hinduísmo. Segundo a crença, a entidade é a oitava existência terrena de Vishnu, o deus da manutenção do Cosmos. É a fonte de sabedoria, poder, força, renúncia, fama e, também, foi responsável por combater as sombras com mensagens de amor.



Ritual de Krishna para o amor



Acenda uma vela em cima de um pires e, em seguida, ponha mel na borda. Coloque uma imagem de Krishna e oferte rosas vermelhas em volta do ritual mentalizando que coisas boas para atrair um amor. Quando a vela apagar, descarte todo o ritual.