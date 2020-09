Rio - Vishnu é um dos três deuses que são os pilares do hinduísmo. A entidade é onisciente, soberana, energética e forte. Representado por quatro mãos que simbolizam as quatro direções do espaço e, também, da vida, guia o mundo contra as forças malignas que assolam a humanidade.



Segundo o hinduísmo, o deus Brahma, o criador do universo, teria nascido de uma flor de lótus que saiu do umbigo de Vishnu. Lakshmi, esposa do deus, teria surgido da mesma forma para representar a máxima do feminino.



Com uma maçã e uma flor de lótus, que são símbolos do poder sobre os elementos e decisões. A naja de mil cabeças, a qual ele está sentado, simbolizada proteção. Atividades primordiais como os bens materiais, a riqueza, o sucesso, o prazer, sexualidade e libertação são conhecidos como virtudes de Vishnu.



Ritual para ter uma vida longa de paz e harmonia



No dia do seu aniversário, pegue uma imagem de Vishnu e acenda três velas sobre um prato. Coloque um punhado de nozes, bananas, canela e cravo em pó em outro prato. Uma taça de leite e mel deve ser posto ao lado da imagem. Acenda um incenso de manjericão pedindo paz, plenitude, longevidade, saúde, amor e prosperidade. Consuma as frutas, o mel e o leite. Apague as velas e guarde-as.