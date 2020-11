Lua Nova Shutterstock

Por O Dia

Rio - A lua entra na fase nova em Escorpião neste fim de semana. Esse posicionamento representa poder, transformação, regeneração e cura. No entanto, segundo a cigana e sensitiva Sara Zaad, também simboliza a autodestruição, crises, as sombras, os medos e os fins dos ciclos.



Leia Mais Horóscopo do dia: previsões para 11 de novembro de 2020

Publicidade

Sara Zaad explica que essa lunação traz a necessidade de uma grande transformação interna, já que 2020 foi o ano que obrigou a olhar para dentro, principalmente, por conta da pandemia. “Quando temos uma lunação começando em Escorpião, sabemos que em todo o mês será importante refletirmos sobre aquilo que “já deu” na nossa vida, que chegou ao fim, mas que ainda vamos arrastando e não temos coragem de soltar, desapegar.”



ÁRIES



Nesta lua nova os eixos que serão ativados no seu mapa serão os da casa 2, que trata da segurança e estabilidade material e das finanças, e os da casa 8, que aborda a segurança e estabilidade emocionais, como nossa capacidade de renovação, dinheiro do cônjuge, fim de ciclos, etc. Serão dias em que vai ser preciso ter muito pé no chão para agir e não fazer nada que seja por vitimismo, rancor ou desejo de vingança. Você provavelmente estará com a energia psíquica um pouco mais fraca, ariano, e você pode sofrer muitas influências externas de cargas que não são suas. Ao mesmo tempo, sua intuição estará muito aguçada, e ela deve ser respeitada na hora em que você for tomar uma decisão, principalmente em assuntos financeiros. De uma certa maneira você sabe o que fazer, só que nem sempre tem paciência para esperar o momento certo. Reflita antes de tomar qualquer atitude. Você pode ter problemas financeiros causados influências externas de outras pessoas ou por situações que estarão fora de seu controle (Urano na casa 2 traz questões que são imprevisíveis), e deve tomar muito cuidado com gastos.



TOURO



Publicidade

Os eixos que serão ativados no seu mapa durante a lua nova serão os da casa 1, do EU, e da casa 7, do OUTRO. Você deve estar preparado para mudanças na sua vida, mesmo que você não queira mudar, mas aproveite o momento para remover tudo o que não pertence ao seu caminho. Tem horas em que é preciso desapegar daquilo que dávamos tão certo como nosso. Lembre-se que nada nos pertence nesta terra, e as coisas e pessoas estão aqui para que usufruem delas, não para que sejam nossa propriedade. Dê voz ao outro, e não acredite que somente a sua maneira de ver a vida é a correta.



GÊMEOS



Nesta lua nova o eixo da casa 6, que trata da saúde física, rotina, do nosso ambiente de trabalho e relacionamento com os mesmos colegas, e da casa 12, que trata de nossa saúde mental, evolução espiritual, traições e inimigos ocultos, estarão ativos no seu signo. É importante ressaltar que nesta semana você terá de agir mais com o coração, o que pode ser um pouco desafiador. Será importante que você faça nada no calor do momento. Tenha compaixão e tolerância com as demais pessoas. Sua saúde estará um pouco mais frágil, portanto é importante que você não se descuide, mesmo que não seja nada muito grave. No trabalho e no trato diário com as pessoas, você pode estar um pouco mal humorado. Policie-se para não descontar as suas frustrações e ansiedade em cima de quem não tem nada a ver com isso. Caso tenha animais de estimação, eles podem enfrentar questões de saúde. Sempre lide com seus gastos de uma maneira bastante responsável, pode ter dificuldades financeiras esta semana. Confie em seus pressentimentos e você pode ser auxiliado pela espiritualidade.



CÂNCER



Publicidade

O eixo ativado nesta lua nova será o da casa 5, que trata dos nossos filhos, prazeres, diversões, obras que criamos e do amor que damos ao mundo e das nossas relações sentimentais. Energias da casa 11, que trata amor que recebemos do outro, amizades, voluntariado, sentimento humanitário, relações com ONGs e dos nossos projetos futuros, sonhos e esperanças também estão presentes. É importante controlar o ciúme, canceriano, pois você estará bastante passional, seja com os seus filhos, amigos e pessoas a sua volta. Para aqueles cancerianos que tem filhos, entendam que eles não são sua propriedade e que devem ser criados para o mundo. É importante oferecer as condições necessárias, criando-os com bastante autoestima e amor próprio para que eles possam encarar o mundo com coragem e ousadia, mas também com muito amor e sensibilidade. Curta os prazeres da vida, mas sem grandes excessos, pois a covid-19 ainda não está controlada. Nesse período, evite guardar mágoas e ressentimentos das pessoas. Isso só faz mal a você e te afasta de todo mundo.



LEÃO



Os eixos ativados nesta lua nova para o seu signo são os da casa 4 (casa do lar, da nossa herança ancestral e dos nossos pais, da nossa alma, patrimônio e fim de vida) e da casa 10 (casa da nossa carreira, das possibilidades que temos de sucesso em nossa vida e da nossa vocação). Será importante ter muita força interior durante o período, pois acontecerão fatos alheias a nossa vontade que podem mudar a nossa carreira e a maneira como trabalhamos. Não adianta ficar muito apegado às velhas formas de trabalho. Elas não existirão daqui um tempo, e o trabalho virtual veio para ficar. Você provavelmente trabalhará em home office mais tempo do que gostaria. É importante nos voltarmos para dentro de nós, da nossa alma, trabalhando as nossas crenças limitantes e nos abrindo para o mundo que a vida nos oferece. Muitas vezes ficamos tão acostumados a uma certa forma de expor nossa imagem e ganhar dinheiro que ficamos limitados. Quando algo que parece revolucionar tudo que o que vivemos surge, temos medo, o que é natural. Só que temos de ter cuidado para que este medo não nos paralise. Para aqueles que estão desempregados, uma chance de trabalhar de casa com um horário bastante flexível pode surgir. Será importante fazer as pazes com seu passado e perdoar os seus pais, caso isso seja uma questão importante na sua vida, para que as coisas possam fluir para você.



Publicidade

VIRGEM



O eixo que será afetado no seu mapa natal com esta lua nova, será o da casa 3, que trata dos estudos e comunicações em geral, comércio, viagens curtas, trânsito e irmãos, primos e vizinhos. Também estarão ativos os eixos da casa 9, que trata dos estudos superiores, das viagens longas ao exterior, idiomas, e espiritualidade. Nesses dias de lua nova você deve aproveitar o seu talento para a escrita e a comunicação, para alavancar vendas ou mesmo serviços que você possa apresentar através das redes sociais. Entretanto, deve tomar cuidado! Você pode se sentir estimulado por diversos assuntos ao mesmo tempo e perder o foco. É importante que você mantenha a mente aberta para a expansão de consciência e saia do mundinho da religião tradicional, experimentando outras formas de exercer a sua fé. Você deve se policiar! Está sendo bastante crítico, se expressando de uma maneira preconceituosa e discriminatória nas redes sociais, exigindo uma perfeição das pessoas que é inatingível. Pense muito antes de falar algo para não magoar as pessoas.



LIBRA



Publicidade

Libriano, o eixo que será ativado no seu mapa natal será o da casa 2, referente às finanças e o dinheiro que você ganha através de seu trabalho, e o da casa 8, referente às heranças à receber, dinheiro do cônjuge, morte, fim de ciclos, sexualidade e nossa capacidade de renovação. Nesta semana de lua nova os assuntos financeiros estarão em alta e você poderá ter uma boa entrada de dinheiro, mas por ter uma tendência a gastar demais. Para aqueles que estão em um relacionamento sério ou tem uma parceria comercial, o seu cônjuge ou sonho pode passar por problemas financeiros e você pode precisar ajudá-lo.



ESCORPIÃO



O eixo ativado da lua nova estão na casa 1, que trata do EU e a casa 7, que trata do OUTRO. Escorpiano, estes serão dias em que você estará extremamente emocional e pode falar coisas que magoam as pessoas. Você sabe exatamente o que falar para atingir o outro na ferida. É necessário que você não guarde mágoas e rancores. Tenha muito cuidado com desconfianças sem fundamentos e com o abuso de poder, seja com sócios, cônjuge ou no trato com o público. Nem sempre a pessoa vai fazer as coisas da maneira e na hora em que você quer, então tenha jogo de cintura para conviver com isso. Você tem uma personalidade extremamente desafiadora, e nesta semana estará mais aguçada. Coloque-se no lugar do outro e vigie-se!



SAGITÁRIO



Publicidade

O eixo que será ativado no seu mapa natal nesta será o eixo da casa 12, que aborda a saúde mental, o isolamento, hospitais psiquiátricos, prisões, sensibilidade, evolução interior, traições e inimigos ocultos. Elementos da casa 6, que rege a saúde, higiene, alimentação saudável, os animais de estimação, dia a dia no trabalho e relacionamento com os colegas, também surgem nesse período. Você deverá ter muita cautela com a saúde, pois se sentirá fraco e sem energia, inclusive com problemas nos rins devido a uma infecção urinária mal cuidada. Beba bastante água e mantenha a alimentação o mais natural possível. Cuide da sua instabilidade emocional e energia psíquica, já que você poderá captar muitas influências negativas. Seja um pouco mais paciente com os colegas de trabalho, pois esta semana você poderá passar por muita agitação e inquietação, achando que todos são tão rápidos, originais e inteligentes como você para resolver os problemas.



CAPRICÓRNIO



Capricorniano, os eixos que serão ativados no seu mapa natal serão da casa 11, casa do amor que recebemos do outro, das nossas amizades, do voluntariado, sentimento humanitário, das ONGs, projetos futuros, sonhos e esperanças. Elementos da casa 5, que trata dos nossos filhos, prazeres, diversões, das obras que criamos e do amor que damos ao mundo e das nossas relações sentimentais também se ativam nesses dias. Capricorniano, tenha muito cuidado com suas amizades, pois elas podem te decepcionar. O ideal é que você mantenha o pé no chão e faça somente aquilo que for possível, sem depender de ninguém. Nem sempre os nossos amigos vão corresponder àquilo que fazemos por eles. Você poderá viver situações imprevisíveis e súbitas com seus filhos, caso os tenha, ou mesmo ter uma paixão repentina e à primeira vista.



AQUÁRIO



Publicidade

Aquariano, os eixos que serão ativados no seu mapa serão os da casa 10, que trata da nossa carreira, das possibilidades de sucesso em nossa vida e da nossa vocação. Não permitia que acontecimentos externos, principalmente, familiares, atrapalhem a sua vida profissional, você estará com chances de alavancar sua carreira, ganhando até uma promoção. Para aqueles que estão desempregados, pode surgir uma oportunidade de emprego. Aos que têm um negócio próprio, ou prestam algum tipo de serviço, o momento será propício. Você estará no centro das atenções, com capacidade de liderança acentuada e sabendo exatamente o que fazer para atingir o público que você precisa para vender seus produtos, prestar seus serviços, etc. Você assume uma imagem de alta capacidade de administrativa, o que te ajudará a passar uma imagem de sucesso e êxito para os seus empregadores e público.



PEIXES



Os eixos ativados no seu mapa natal serão o da casa 9, que trata dos estudos superiores, das viagens longas ao exterior, idiomas, e espiritualidade, e da casa 3, que trata dos estudos e comunicações em geral, comércio, viagens curtas, trânsito e os irmãos, primos e vizinhos. A sua maneira otimista, cheia de fé e compaixão de ver o mundo vai ajudar a encher de esperança o coração daqueles que estão desanimados, com tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Sua intuição e conexão com a espiritualidade estará mais aguçada e observando coisas que a maioria das pessoas não perceberão. Pode confiar nos seus pressentimentos e intuição, pisciano. Não tenha medo de colocar aquilo que pensa, sente e os seus valores para o mundo, a sua sensibilidade e maneira caridosa, sensível e empática de ver a vida pode fazer toda a diferença para quem não vê mais uma luz no fim do túnel.