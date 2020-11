Amor Reprodução de Internet

Rio - A lua vai entrar na fase nova no signo de Escorpião neste fim de semana. Com características regeneradoras, o período traz a possibilidade de trilhar novos caminhos nessa lunação com reflexões sobre as relações e o que vale a pena no relacionamento.

Segundo a cigana e sensitiva Sara Zaad, cada fase do relacionamento é necessária para o desenvolvimento e amadurecimento do casal. “É bom que você tenha em mente tudo que você entende como importante dentro de um relacionamento e tenha isso muito claro para não entrar numa furada que depois será difícil de sair”.



Sara explica que Vênus está em libra convidando ao diálogo, a ouvir o outro, a perceber os prós e contras de um relacionamento. No entanto, Marte está em Áries, sendo mais ousado. “É uma briga boa que deve ser vencida pelo nosso lado mais racional de Vênus, que traz a importância de pensar antes de agir. Marte costuma trazer brigas pesadas dentro da relação e, também, pode atrair parceiros abusivos. Para aqueles que estão solteiros, perceba as atitudes do seu crush. Caso você sinta que há nem inicie o relacionamento”, finaliza.





ÁRIES



Ariano, muito cuidado com orgulho ferido dentro de uma relação, porque muitas vezes tomamos decisões tão precipitadas no calor do momento que se tivéssemos pensado um pouquinho que seja já evitaremos bastante estrago. Procure se colocar no lugar do seu par, ouça aquilo que ele tem a dizer, chame seu parceiro ou parceira pra conversar, sem brigas, e coloque também as suas questões. Pense no que você entende de importante para resolver dentro da relação nestes dias de lua nova escorpiana. Procure pensar junto com seu amor naquilo que não está legal e busquem soluções em conjunto e ouça seu par não ache que somente a sua maneira de ver o mundo está correta. Para aqueles que estão solteiros provavelmente terão uma grande oportunidade nestas dicas de conhecer alguém interessante para uma relação mas vá com calma, ariano, e se a pessoa não demonstrar interesse aceite e respeite a decisão.



TOURO



Taurino, muito cuidado com as emoções à flor da pele e procure ter os dois pés no chão esta semana em relação ao seu relacionamento. Seu parceiro pode estar passando por algum tipo de instabilidade emocional que pode atrapalhar um pouco a relação, e é importante perceber, conversar, colocar os pingos nos is, e não sair simplesmente por aí terminando sem maiores explicações a relação. Você estará bastante impaciente, mas é o momento de agir com cautela, entendendo que as pessoas que a gente ama podem passar por momentos desafiadores e nós temos de ajudar a superar na medida do possível, afinal é para isso que serve uma relação, não é mesmo? Aproveite a lua escorpiana para transmutar de vez aquelas questões que vem incomodando o casal, dialogando de maneira objetiva e sem rodeios. Para aqueles que estão solteiros mas tem um crush em vista é a semana ideal para observar, de forma devagar, e ver se a pessoa realmente se encaixa no que você deseja para um relacionamento a longo prazo. Não tenha pressa em oficializar a relação taurino, vá conhecendo aos poucos o candidato ao seu coração para não se decepcionar mais tarde.



GÊMEOS



Geminiano, é uma lunação para você ficar mais calado, observar mais e falar bem menos. Qualquer coisa que você falar pode ser usada contra você pois tem gente que pode estar se fingindo de amiga para depois te puxar o tapete. Muitas vezes os “amigos” aparecem dando conselhos sobre a nossa relação, nos incentivando a terminar, fazer isso ou aquilo, e depois vamos perceber que na verdade eles não tinham boa intenção, não agiam de boa fé, e podiam inclusive estar de olho no nosso parceiro ou parceira. Tem muita gente que gosta de ver o “circo pegando fogo” entre o casal, geminiano, e como você tem muitos amigos e é alguém que costuma se abrir para muitos deles, em certas ocasiões não percebe a maldade por detrás das palavras das pessoas a sua volta. Na dúvida ouça mais a sua intuição. Chame o seu amor para conversar e resolva diretamente com ele. Para aqueles que estão solteiros, mas com algumas paqueras por aí, é o momento de conhecer melhor seus pretendentes mas ficar calado, não ficar contando pra amigo que você está interessado em alguém, para que a pessoa não tente te dar uma rasteira. Não se trata de sair desconfiando de todo mundo, mas de se preservar mais, pois nem toda pessoa que se diz nossa amiga merece nossa confiança e respeito. Use mais o seu bom senso.



CÂNCER



Canceriano, muito cuidado com ressentimentos que ficam guardados e que você acaba expondo de uma forma pública, fragilizando o casal e, principalmente, a você mesmo. Não é o momento de colocar as brigas do casal de uma forma pública e nem ficar acreditando em tudo que supostamente você vê de errado nas redes sociais do seu amor, por exemplo. Você muitas vezes não fala o que sente, se fecha dentro de sua carapaça de caranguejo mas fica por dentro se sentindo péssimo, já vendo uma traição que nem mesmo chegou perto de acontecer, canceriano. Muita cautela com as caraminholas que você coloca na cabeça sobre o seu parceiro ou parceira. É o momento de você cuidar mais da relação, principalmente no dia dia dentro de casa, na intimidade do casal, e evitar brigas e conflitos que coloque você em situação de vulnerabilidade perante o outro, podendo ser motivo até de chacota por conta dos seus ciúmes e inseguranças. Cuide mais do casal de forma particular, confie no seu potencial, aproveite esta lua escorpiana para resolver de vez os conflitos dentro de seu relacionamento. Para aqueles que estão solteiros mas têm o crush já em vista chame-o para sair, ou pelo menos demonstre seu interesse para ele. Você nunca vai saber se ele quer algo e você não dizer o que sente, não é mesmo?



LEÃO



Leonino, muitas vezes você coloca de forma tão dura as suas opiniões que machuca quem está ao seu lado e principalmente o seu par amoroso. As palavras machucam demais, leonino, e sim, você deve ter valores sólidos e honestos dentro da relação, você é uma pessoa íntegra, que sabe muito bem da sua força e costuma saber o que quer pra vida mas nem sempre quem está ao nosso lado tem a mesma opinião e devemos respeitar. Um relacionamento não é sobre concordar com tudo o que o outro diz mas ter maturidade para ouvir também o que o outro tem a dizer sem agredi-lo ou rebaixando a sua opinião. Você fala as coisas de uma maneira muito ríspida, e quer muitas vezes impor regras a quem está ao seu lado e isso vai desgastando a relação. Procure cultivar a diplomacia na forma como você se coloca, fale as coisas de uma forma gentil, percebendo e respeitando a opinião de quem está ao seu lado. Para aqueles leoninos que estão sem um par mas tem alguém em vista não canse o outro somente falando de você, permita que a pessoa também se expresse.



VIRGEM

Virginiano, você e seu amor estão se desentendendo bastante na maneira como é administrado o dinheiro do casal e acredite, estas divergências financeiras atrapalham e muito a vida de qualquer casal. Será que você não está sendo radical demais na maneira como você fala dos gastos financeiros? Sei que você é uma pessoa que costuma ter muito bom senso e normalmente é um bom administrador, anotando até mesmo os centavos de tudo que gasta, mas será que há a necessidade de ser tão certinho o tempo todo? Será que não se pode ter um meio termo? Você está simplesmente deixando de lado a parte sexual do casal e o entendimento entre vocês já não se dá da mesma maneira que no início da relação e isso desgasta. Sim, temos de nos preocupar com a estabilidade material mas a ponto de esquecermos completamente os outros pontos importantes de uma relação? Não critique tanto também os gastos do seu par e maneira como ele usa o dinheiro dele, você pode estar passando a imagem de ser mãe ou pai dele e você é parceiro amoroso, não pai ou mãe. Para aqueles que estão sem um relacionamento veja bem se você quer realmente entrar numa relação neste momento ou se não seria melhor você resolver as suas questões financeiras antes? Lembre que uma relação amorosa é para ser leve e não um peso!



LIBRA



Libriano, não tenha medo de se posicionar dentro de sua relação. Não tape o sol com a peneira deixando os problemas de lado. É importante que discutir a relação sim e que você aquilo que pensa ou sente, senão somente o seu parceiro vai falar aquilo que é importante pra ele e determinar os rumos do relacionamento. Você não gosta de falar, parece que fica com medo de entrar em conflito. Aproveite que se está ainda na lua nova, e numa lua escorpiana, que ajuda a pensar sobre aquilo que deve continuar ou não dentro de uma relação, e aquilo que não funciona mais e é nocivo para o casal. Fale o que sente, diga ao seu parceiro sobre o que incomoda, peça que ele também fale a versão dele, e se caso se recuse a fazer isso e ache que somente a opinião dele ou dela é a correta será que não está na hora de começar a observar se a relação que você tem é realmente a ideal para sua vida? Não estou dizendo que você deva terminar de maneira precipitada mas deve observar sem medo o seu par, a sua relação, e ver se realmente ela vale a pena. Para aqueles que estão solteiros, mas de paquera com alguém, perceba como a pessoa se comporta, se ela já tem desde cedo atitudes que possam ser consideradas agressivas ou egoístas e nem comece o relacionamento caso isso aconteça.



ESCORPIÃO



Cuidado com ciúmes ao extremo do seu parceiro amorosa, principalmente em relação a colegas de trabalho. Você fica criando paranoias na sua cabeça, tentando achar coisas onde não existem. Sim, muitas vezes nossa intuição nos dá avisos e a sua é bastante aguçada. Mas porque em vez de você ficar imaginando algo você não chega logo e abre o jogo com seu par? Ficar alimentando sentimentos ruins como ciúmes, mágoas ou desejo de vingança só arruína a sua vida escorpiana. Caso você realmente tenha descoberto algo e a traição aconteceu, simplesmente se afaste e dê um ponto final na relação, mas sem ficar acumulando desejos de vingança e ódio porque isso não vai lhe fazer bem. Seguir a sua vida é o que melhor você tem de fazer neste momento e se for apenas uma desconfiança com nada comprovado você pode estar se indispondo à toa, então muita cautela ao agir. Para aqueles escorpianos que estão solteiros você já parou para observar os seus colegas de trabalho? Preste atenção que tem um deles que te olha com segundas intenções e está interessado em você.



SAGITÁRIO



Sagitariano, que tal dar uma apimentada na relação? Levar seu amor para sair, fazer um programa diferente, desestressar um pouco da pandemia? Saindo de maneira segura e com toda a prevenção e higiene não há problema algum, não é mesmo? Aproveite para reaquecer o amor que existe entre você e seu par e não deixar que a relação acabe por falta de dedicação. Sagitariano, você tem de entender que num relacionamento não existem somente as partes boas mas também as ruins e que em alguns momentos a relação não se desenvolve só de maneira feliz e tá tudo certo. Os momentos desafiadores é que fortalecem a relação. Você entende muitas vezes que num romance o casal tem de estar o tempo todo alegre e apaixonado e sem nenhum tipo de crise e isso não existe. Quando acontece um problema no relacionamento você vai se afastando da pessoa amada, se sente sufocado, preso, quer sair com os amigos, mas esquece que numa relação tem de se ter o convívio e o cuidado diário para que ela dê certo. Você, às vezes, cria um clima tão ruim com seu par que faz com que ele ou ela desistam da relação! E você começa outra história achando que será somente flores o tempo todo e acaba se ferrando porque não é assim. Cuide de quem você tem ao lado, sagitariano, não deixe um grande amor ir embora porque você tem medo de se comprometer. Para aqueles sagitarianos que estão solteiros mas que estão interessados em alguém não deixe que a experiência ruim dos antigos relacionamentos atrapalhe na paquera. Cada pessoa é uma pessoa e não é porque você se decepcionou com alguém que todos irão te decepcionar.



CAPRICÓRNIO



Capricorniano, é a hora de você começar a pensar se a pessoa que está ao seu lado realmente é para ficar durante um longo tempo na sua vida. Você realmente entende que ela tem os mesmos valores que você, que pensa numa relação da mesma maneira que você pensa, essa pessoa tem planos de casamento, filhos, família ou você está vendo que na verdade ela quer somente é diversão mesmo e não levar nada a sério? Para aqueles que já tem uma relação estabelecida a mais tempo, que já tem filhos, será que o amor continua o mesmo? Você se vê ainda ao lado desta pessoa pelo resto da vida? É interessante que você pense sobre estas questões nestes dias de lua escorpiana e caso perceba que não se vê mais ao lado da pessoa em questão procure se perguntar o que houve que pode ter esfriado a relação? Muitas vezes precisamos repensar algumas coisas e acabamos percebendo que não somos mais a mesma pessoa do início da relação. Em alguns momentos temos na verdade uma amizade e o amor entre os parceiros já se perdeu então é bom pararmos para pensar se vale a pena manter o relacionamento ou se devemos deixar o parceiro ir para que cada um possa ser feliz novamente. Para aqueles que estão sem um par se faça esta pergunta: será que essa pessoa que estou conhecendo serve para um relacionamento a longo prazo comigo ou apenas quero curtir com ela? Não tenha pressa para tomar a decisão de se envolver com alguém neste momento e só deixe o relacionamento mais sério caso realmente veja que a pessoa corresponde ao que você entende como ideal numa relação.



AQUÁRIO



Aquariano, relacionamento é para as duas pessoas se sentirem bem e não ficarem brigando o tempo todo por divergência de opinião, não é mesmo? Tudo bem que não devemos concordar com absolutamente tudo o que o nosso parceiro ou parceira diz ou faz. Afinal, somos pessoas individuais e temos os nossos valores, mas discordar somente por discordar, pra ver o circo pegar fogo? Isso não é legal e você sabe disso, aquariano. Então, procure ser um pouco mais gentil nas suas palavras e não fique caçando confusão o tempo inteiro com seu par pois assim amor nenhum resiste. Procure mostrar o seu melhor lado, que é o de ser o melhor amigo de seu par e, também, de ser alguém original, que faz programas diferentes e divertidos, que saem do lugar comum. Neste momento tão tenso em que vivemos fazer do nosso parceiro amoroso um adversário não é a melhor solução. Cuidado com seu jeito meio rebelde e revoltado, daquele tipo “rebelde sem causa”, que discorda do par simplesmente por discordar, sem nenhum fundamento. E para aqueles que estão solteiros e querem ter alguém mais sério, procure antes de se relacionar ver se a pessoa corresponde ao que você acha importante numa relação, se tem os mesmos ideais de um mundo melhor, mais humano, mais justo, sem preconceitos. Muitas vezes no calor do momento ficamos cegos e não vemos coisas óbvias, que depois podem se transformar em relacionamento abusivo, então já corte logo de cara pra não ter problemas mais tarde.



PEIXES



Esta é uma semana que você deve ter muitas brigas com seu parceiro por conta de diferenças sobre o que cada um quer da vida, materialmente falando. No início de uma relação tudo são flores mas é sabido que relacionamentos amorosos muitas vezes não sobrevivem a dificuldades financeiras extremas. Para que uma relação dê certo também na parte material e financeira o casal tem que estar muito afinado, querendo crescer junto um com o outro, mas se só um se desgasta procurando cuidar da parte financeira do casal enquanto o outro não está nem aí e gasta sem controle, algo não vai bem. Você não deve mais permitir que isso aconteça. Converse com seu par, explique que vocês devem neste momento controlar os gastos por conta deste período desafiador de pandemia e, caso ele continue sem querer colaborar e desperdiçando demais, coloque-se de forma firme e diga que assim a relação não pode continuar. Claro, não é brigando, discutindo, falando alto e agredindo, mas de uma forma gentil, expondo a sua opinião. Numa relação os dois têm que querer estar indo numa mesma direção senão não dá certo. Para aqueles piscianos que ainda estão na fase da paquera, procure observar como a pessoa age na sua vida financeira e veja se ela gasta demais e usa o dinheiro com bobagem mesmo no meio de uma crise e já coloque a sua maneira de ser desde cedo para que caso a pessoa não concorde nem se comece a relação.