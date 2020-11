Por O Dia

Rio - A aromaterapia é uma alternativa de recurso terapêutico para as crianças, principalmente, neste período de pandemia da covid-19. Por serem sensíveis e não verbalizarem que estão com problemas, é importante ficar atento às mudanças de comportamentos.

Segundo a aromaterapeuta e terapeuta floral Márcia Rissato, da Mona’s Flower, o tratamento pode começar a partir do momento em que as emoções dos pequenos entram em desequilíbrio, por exemplo, quando houver uma demonstração de medo e ansiedade.Os medicamentos, de acordo com Márcia Rissato, podem ser aplicados por sprays no ambiente ou em massagens. Mas é importante estar atento para saber quais são os óleos essenciais que podem ser utilizados em crianças. “A dose deve ser reduzida em até quatro vezes com relação à dose aplicada em adultos e sempre deve ser adequadamente diluído. Aromaterapeutas e pediatras podem ajudar nessas orientações, pois estão diretamente ligadas à idade da criança, sintomas e método de aplicação escolhido”, explica.Márcia explica que a partir dos seis meses de vida a criança já pode usar os óleos essenciais e enfatiza que a aromaterapia é uma terapia complementar e que o tratamento médico não deve ser abandonado. Além disso, é importante ter o conhecimento que mesmo que natural eles têm uma química muito forte. “Os pais precisam tomar cuidado na aromaterapia. O Pomanderzinho®, por exemplo, foi construído de uma forma segura, porque os óleos essenciais estão diluídos, trazendo maior segurança para os pequenos”, conclui.