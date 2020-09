Óleos essenciais: descubra como identificar falsas terapias na pandemia

Rio - A pandemia da covid-19 trouxe à tona as terapias complementares. Essas são usadas como ferramentas para equilibrar as emoções neste período de incertezas em relação ao futuro. No entanto, por falta de informação as pessoas acabam fazendo o uso de falsas terapias. Segundo a terapeuta floral Márcia Rissato, existem algumas formas de saber a qualidade dos óleos essenciais. Confira as dicas.



Desconfie do preço



O óleo essencial de lavanda, por exemplo, é muito procurado por acalmar e equilibrar as emoções. De acordo com Márcia Rissato, o preço já dá a dica se produto é original. “Desconfie do preço, não existe óleo essencial de lavanda por R$20. Em casos de preços baixos, não compre”, alerta a especialista.



Leia o que está escrito na composição do produto



Rissato explica que o óleo verdadeiro terá apenas o nome científico da planta seguido da palavra “oil”, por exemplo, “óleo essencial de Lavanda - composição: Lavandula officinalis flower oil”.



Óleos essenciais x essências



A terapeuta floral afirma que é comum as pessoas confundirem óleos essenciais com essências. “A diferença é que os óleos essenciais são totalmente naturais, extraídos da natureza. Já as essências são artificiais, aromas sintéticos, por isso só tem a função de perfumar o ambiente, sem ativos terapêuticos”, explica Márcia.



Márcia esclarece que na aromaterapia as moléculas olfativas atingem as emoções. “Inspira, manda para o sistema límbico e resulta em bem estar. Muitas moléculas olfativas trazem a química natural dessas plantas que geram essa boa sensação, abaixam o hormônio do estresse imediatamente e fazem com que a pessoas fique mais relaxada e mais alegre se ela estiver desanimada”, pontua.