No tempo de Vênus Reprodução de Internet

Por O Dia

Rio - A lua inicia a jornada na fase crescente no signo de Peixes neste fim de semana. De um modo geral, esse momento será desafiador. Segundo a cigana e sensitiva Sara Zaad, os conflitos tendem a crescer no dia a dia e, por isso, é necessário refletir antes de iniciar uma discussão por qualquer bobagem.



As desavenças relacionadas à vida financeira vão estar em alta neste período. Será necessário jogo de cintura e muita flexibilidade para o assunto não ser pauta recorrente da vida a dois. “O casal terá de entender que é necessário fazer um esforço conjunto para as finanças da família funcionar”, aponta Sara.



Para aqueles que estão sem ninguém no momento, mas que querem um relacionamento sério e estável é muito importante conversar com o “crush” sobre assuntos relacionados ao dinheiro. “Procure saber se a pessoa pensa no futuro e é responsável com o sustento. Sentiu que os valores não são iguais aos seus e que isso pode gerar muita briga? Nem tente começar, fique apenas na curtição mesmo ou arrume outro, conclui.

ÁRIES



Ariano, não fique guardando mágoa por muito tempo e tome você mesmo a iniciativa de pedir desculpas caso tenha ocorrido entre uma briga entre você e seu amor. Nestes dias tão turbulentos da epidemia é importante que os casais se unam, principalmente, se no seu caso houver outras questões envolvidas como filhos menores, que precisam do apoio dos pais. Todos nós estamos com os nervos à flor da pele neste período de pandemia, as dificuldades se exacerbam, e acabamos soltando todos os problemas e frustrações que temos em cima de nosso parceiro, e isso vai minando a relação, vai fazendo com o que o carinho e o amor que ainda existe entre os dois vá indo embora por conta de tanto descaso. Não deixe que isso aconteça entre você e seu amor, e mesmo que seja difícil procure pensar muito bem e se voltar para dentro de ti antes de falar algo que você saiba que possa magoar. Viu que o que vai dizer vai ferir sem necessidade? Conte até mil se for necessário. Para aqueles que estão sem ninguém no momento mas que estão com vontade de ter um relacionamento procure antes de mais nada resolver as suas questões interiores para que não venha a ter um relacionamento só porque estava carente. Normalmente relações que terminam quando nós estamos nos sentindo carentes demais ou sozinhos demais não costumam dar certo e tomam um tempo enorme que poderíamos estar usando cuidando de nós mesmos.



TOURO



Taurino, não serão dias para você tomar nenhuma decisão de forma precipitada ou imprudente, e também é importante que você se mantenha firme dentro de suas opiniões. Muitas vezes achamos que temos de ceder demais ao outro, fazer tudo o que o nosso parceiro quer ou deseja para que a relação flua bem. É importante também que você observe bem os seus amigos. Veja quem está a sua volta querendo mais é que o circo pegue fogo e que você brigue com seu parceiro. Será que esta pessoa não tem alguma segunda ou terceira intenção por trás? Então, antes de acreditar em algo que dizem do seu parceiro escute a sua intuição que estará bem potente esta semana. Acredite, taurino, nada ficará escondido e por isso você conseguirá perceber claramente quais os sentimentos e intenções das pessoas ao seu redor. De qualquer forma observe, seja muito prático e objetivo nas suas decisões, e caso você perceba que realmente seu parceiro fez algo que verdadeiramente não gostou procure abrir o jogo diretamente com ele sem envolver terceiros entre vocês. Para aqueles que estão solteiros, mas já tem alguém em vista preste atenção naquele seu amigo que está falando coisas muito ruins sobre a pessoa que você está interessado. Será que a pessoa também não está de olho no seu crush e está querendo que você desista pra ela avançar sem concorrentes? Por isso, o ideal nestes dias de lua crescente é falar bem menos e observar e ouvir mais.



GÊMEOS



Geminiano, sabe aquelas situações em que vamos guardando tudo o que nos é dito e de repente jogamos tudo em direção ao outro sem o menor critério e começando uma briga enorme por conta disso? Pois é, procure evitar isso a todo custo esta semana. São pequenas “alfinetadas” que o casal vai dando um no outro, e isso vai irritando a tal ponto que sem nos darmos conta a briga já começou. Evite também falar sobre as brigas do casal para pessoas que são de fora do relacionamento, mesmo que sejam muito amigas, pois isso não vai ajudar, pois cada pessoa tem uma maneira de ver a vida. O que é vivido entre vocês deve ser vivido entre vocês e se for para alguém de fora se meter que seja um profissional, um terapeuta de casais, alguém que realmente saiba o que está fazendo. Preste atenção ao seu parceiro, geminiano. Se coloque no lugar dele, ouça o que ele tem a dizer, não vá empurrando para debaixo do tapete coisas que tem de ser ditas entre vocês dois, e nem coloquem amigos no meio para ajudar a resolver que só vai tornar a coisa pior. Para aqueles que estão sem um par, e acham que não tem sorte no amor, já experimentou passar uma imagem mais séria e estável? Muitas vezes você está cheio dos “contatinhos”, geminiano, e pode ter até alguém interessado em você mas fica com medo de se declarar porque você demonstra que só quer curtição, por conta de suas atitudes.



CÂNCER



Canceriano, que tal você parar de ficar batendo boca com seu amor por conta de postagens em redes sociais? Você sempre está colocando as brigas para todo mundo ver e com isso o seu relacionamento fica totalmente enfraquecido, pois aqueles que não gostam de você ficam fazendo intriga e fofoca com seu nome. É a hora de você dar uma apimentada na relação, chamar seu amor para conversar, resolver as coisas entre vocês, entre quatro paredes, e deixar de ficar dando bola aqueles que querem que você esteja mal. Caso você tenha visto algo nas redes do seu parceiro que tenha te incomodado que tal ir falar diretamente com ele? Muito cuidado quando você expõe aquilo que te incomoda no outro com todo mundo porque pode ter alguém que quer levar com defeito mesmo, viu? A gente nunca sabe exatamente em quem confiar nestes lances de amor e é bom realmente prestar atenção a quem está à nossa volta. Em casos de violência e abuso que devemos contar sim, expor, procurar ajuda para sair daquela situação, em outros tipos de assuntos que só dizem respeito ao casal as queixas e incômodos devem ser resolvidos entre o casal. Canceriano, muitas vezes você é ciumento demais e, por isso, quer fazer com que seu par se sinta culpado por algo que ele fez mas você não diz o que é, fica jogando indiretas, muitas vezes de maneira pública, o que desgasta qualquer relação. Preserve a você e quem está ao seu lado! Para aqueles que estão sem um relacionamento estável mas apenas como ficante muito cuidado com cenas de ciúmes envolvendo postagens do seu crush nas redes. Você ainda nem começou a namorar já quer controlar a pessoa? Cuidado com este tipo de comportamento que só vai depor contra você.



LEÃO



Leonino, muito cuidado com seu par, se ele estiver querendo te diminuir ou te colocar pra baixo. Apesar da imagem que você passa de ser uma pessoa super segura sabemos que nem sempre é assim e você acaba se magoando demais com quem você ama, por acreditar em tudo de ruim que a pessoa diz. Temos de saber nosso valor. Leonino, você tem muito, acredite nisso. É importante se voltar para dentro e falar aquilo que está no seu coração, abrir o jogo com seu parceiro sobre as coisas que te machucam e te ferem e neste momento. É importante também que você se coloque de maneira firme e autoconfiante e diga ao seu par que se ele quiser continuar ao seu lado você não vai mais tolerar determinadas atitudes que só te fazem sofrer. Em um relacionamento é importante que os parceiros se tratem de maneira saudável, sejam gentis uns com os outros mesmo que tenham que falar palavras duras. Também não deixar que as coisas fiquem piores do que estão, e se você abaixar muito a cabeça, vai passar a ser o lado fraco da relação e a pessoa vai fazer com você o que quiser. Saiba ser firme, leonino, coloque suas opiniões, atitudes, exponha o que pensa e se porte como o rei ou rainha que você é. Não de maneira arrogante, porque isso na verdade demonstra é fraqueza de caráter, mas com o orgulho e a sabedoria de saber que você é uma pessoa única, que se basta, e que está num relacionamento para crescer como ser humano, não para ser diminuído ou feito de chacota. Para aqueles que estão sem um par, estão só conhecendo a paquera, e já percebem desde cedo que a pessoa tem atitudes grosseiras e que não são bacanas? Nem comece a relação!



VIRGEM



Virginiano, você fala e se sente sem voz dentro do relacionamento ou sente que tudo que você diz é deturpado pelo seu parceiro ou parceira para chegar a uma briga? Será que vale manter um relacionamento que já se encontra tão desgastado desta maneira? Você tem de aprender a dizer não, virginiano. Muitas vezes você prefere não falar nada pra ter paz, só que as coisas vão se desenrolando de uma maneira tão ruim, que você e seu parceiro praticamente não se entendem mais. Não tenha medo de dizer a maneira como você se sente e se não for ouvido considere seriamente deixar este relacionamento que já não está te fazendo feliz faz é tempo! Os relacionamentos abusivos e tóxicos começam assim, com a sua voz sendo calada a todo instante, com tudo o que você diz ou faz sendo atacado pelo outro e sendo motivo de conflito ou desavença, e você se desdobrando para agradar o seu par enquanto ele não te dá a mínima e sempre reclama. Saiba que pessoas assim não irão mudar porque você quer que elas mudem e a única pessoa que você pode controlar é a si mesmo. Seu parceiro não muda? Mude você! Mude de parceiro, mude de vida, abra a boca, diga não, mas faça alguma coisa antes que tudo acabe transbordando durante a lua cheia, já que ela aumenta a nossa insatisfação. E se você não tem um parceiro ainda, está solteiro, se interessou por alguém e já viu que a pessoa se porta de maneira grosseira e mal educada com as outras pessoas, não leva em consideração. Pense e repense se vale a pena continuar essa paquera ou se não é melhor partir para outra. Nestas horas é melhor pensar com a cabeça e não deixar o coração em primeiro lugar.



LIBRA



Libriano, muito cuidado com coisas que ouvimos do parceiro ou parceira e interpretamos da maneira como nos convém porque nem sempre o que nos é dito e dito para nos magoar. Você tem também muita dificuldade de falar para o seu par, prefere ficar adiando os confrontos e quanto mais tarde este mesmo confronto acontece mais violento e explosivo ele pode ficar. Você deve entender que neste período de pandemia nossas emoções ficam à flor da pele e nem sempre tudo que é dito foi dito pelo nosso parceiro ou parceira com a intenção de nos ferir. Procure se colocar de verdade no lugar do outro, tentando sentir e perceber o que ele ou ela pode estar sentindo neste momento. Você não lida muito bem com as emoções, nem com as suas próprias, e por isso fica adiando coisas a serem ditas entre o casal que na verdade já deveriam ter sido ditas faz tempo. Libriano, chame seu amor para conversar, coloquem tudo às claras, achem uma solução para os eventuais conflitos entre vocês juntos, com respeito e bom senso em relação à opinião um do outro. Um casal unido que enfrenta os problemas e obstáculos unidos sem querer esconder que eles existam fica muito mais forte. Para aqueles librianos solteiros, mas que já tem vários contatos, procure observar a maneira como seu crush expõe o que sente. Ele costuma resolver as coisas de forma grosseira e brigando com todo mundo ou é mais light procurando sempre manter o bom senso, a diplomacia e se colocar no lugar do outro com empatia e compaixão? A segunda opção será sempre o melhor tipo de pessoa para se relacionar e combina mais com seus valores, pense nisso!



ESCORPIÃO



Escorpiano, será que vale trocar o certo pelo duvidoso? Brigas e problemas nos relacionamentos todos temos, eles não são o tempo inteiro um mar de rosas, mas muito cuidado com aquelas paixões à primeira vista que não nos fazem raciocinar, e que chegam nas nossas vidas prometendo serem absolutamente diferentes das pessoas que estão ao nosso lado. Não existe relacionamento perfeito, escorpiano, então procure pensar bem antes de ceder à tentação e se envolver com alguém que depois se verá que pode não valer à pena. Reflita bastante antes de tomar qualquer decisão precipitada e caso realmente não esteja se sentindo feliz dentro da relação converse com seu parceiro ou parceira e não fique guardando um caminhão de mágoas dentro de si. Tudo que a gente não coloca pra fora acaba nos adoecendo e não é assim que se resolvem os conflitos dentro de um relacionamento, não é mesmo? Ignorar que os problemas dentro de uma relação existam e se meter em aventuras extraconjugais pode até momentaneamente encher o nosso ego mas depois voltamos a nos sentir vazios. Como dito na primeira frase do texto, não troque o certo pelo duvidoso e muito cuidado com paixões repentinas e súbitas . Para aqueles que estão solteiros estes dias de lua crescente podem trazer alguém que pode virar a sua vida de cabeça pra baixo, sendo daquelas paixões fulminantes, mas você deve tomar muito cuidado para não se jogar de cabeça de maneira intensa demais pois o tombo pode ser muito grande. Curta a vida, viva o que este relacionamento pode te proporcionar de bom, mas sem criar expectativas.



SAGITÁRIO



Sagitariano, muito cuidado com a maneira direta com que você fala as coisas, porque seu parceiro pode ficar chateado com isso. Sim, você não costuma mentir nem enganar ninguém e o que não gosta fala logo na cara, mas será que é preciso dizer de uma forma tão abrupta as coisas? Não precisamos mentir para o nosso par e podemos falar a verdade sobre algo que não gostamos que ele tenha feito de uma maneira muito mais gentil e delicada. É interessante também que você tenha cuidado com ciúme e possessividade pois se você não gosta de se sentir cobrado nem preso, sagitariano. A mesma liberdade que você exige do seu parceiro é a mesma que você tem também de doar a ele, ou então é melhor cada um ir para um lado. Relacionamento não é prisão! Ou você confia na pessoa que está ao seu lado ou não confia, não é mesmo? Evite também ficar guardando as coisas que vê e não acha legal para falar mais tarde, pois depois as brigas podem ficar muito mais intensas e cruéis. Para aqueles que estão sem um par, é interessante observar na sua turma de amigos aquela pessoa que está sempre em volta de você, implicando com as mínimas coisas, porque apesar de parecer que esta pessoa não gosta de você, a implicância pode ser justamente um interesse velado. Fique de olho, sagitariano.



CAPRICÓRNIO



Capricorniano, seja um pouco mais flexível e perceba que ninguém é obrigado a ter a mesma visão de futuro que você tem, nem mesmo seu amor. Claro, é bom que nosso parceiro olhe na mesma direção que a nossa, tenha os mesmos projetos a longo prazo. Mas por mais que pensemos de maneira semelhante nunca será totalmente igual, pois cada pessoa é única. Você fica pelos cantos reclamando, fecha a cara e se acha no direito de ficar muitas vezes chateado com seu amor sem ele nem ao menos saber porque você está assim e isso desgasta tanto a relação no dia a dia. É importante que vocês dois conversem e que você comece a ouvir a pessoa que está contigo, perceba um pouco seu parceiro e o que ele tem a te dizer pois muitas vezes ele se sente sufocado com tanta exigência de sua parte. Evite também frieza excessiva, demonstre carinho de vez em quando, não apenas fique cobrando responsabilidade, deveres e comprometimento na relação. Para aqueles que estão sem um parceiro é importante que vocês avaliem os candidatos ao seu coração de uma forma séria, observando se as pessoas têm os mesmos interesses e direcionamento de vida que você mas cuidado para não fazer exigências demais e acabar sozinho, já que ninguém consegue se adequar ao seu ideal de perfeição.



AQUÁRIO



Aquariano, cuidado com fofocas envolvendo o seu nome! Não acredite em tudo o que as redes sociais podem dizer de você e de seu amor. Muita gente é maldosa e não consegue ser feliz e, por isso, não consegue ver outras pessoas felizes e acabam tentando separar as pessoas. Procure usar sempre a razão. Observe e deixe a pessoa que faz intriga sobre seu relacionamento falando sozinha. Não dê importância, não brigue, não dê corda a este tipo de situação e resolva diretamente com o seu parceiro. Cuide bem do seu amor e confie nele. Sempre converse, tenha muito diálogo com seu parceiro e não se permita deixar que tirem a paz da sua relação. Para aqueles que estão solteiros mas de olho em alguém muito cuidado com julgamentos precipitados que você possa fazer por meio de postagens de internet. Tenha sempre ponderação, bom senso e pergunte diretamente a pessoa caso você tenha lido algo que não gostou. Não fique dando ouvido a quem só quer causar tumulto.



PEIXES



Pisciano, esta semana seu parceiro pode estar precisando muito de você. No entanto, será necessário que você com seu jeito intuitivo e sensível perceba nas entrelinhas, porque ele talvez não saiba falar o que está sentindo. Caso seu parceiro esteja mais agressivo do que o normal, falando algo que possa te machucar, te ferir e ele nunca fizeram isso antes, procure com jeitinho conversar e ver o que está acontecendo. Pode ser que ele esteja passando por alguma situação desafiadora financeira e não queria te dizer, por vergonha ou medo da sua reação. Durante esta pandemia todos nós estamos tendo de nos reinventar, a crise econômica está atingindo. Cabe a você perceber isso, se colocar no lugar do seu amor, dar aquele apoio, colo e aconchego que só você sabe dar mas tendo cuidado para não absorver para si a carga negativa que seu par possa estar carregando neste momento. Ajudar sem absorver, porque senão você acaba sendo uma esponja destes sentimentos mais negativos e não vai conseguir ajudar como deveria. Procure sempre ter uma palavra de conforto e apoio ao seu amor, mesmo que ele não reconheça agora mas tarde vai agradecer. Para aqueles que estão solteiros mas tem um crush em vista, muito cuidado em julgar que ele não está interessado em você porque não marcou ainda o encontro ou está sempre desmarcando. Procure ser compreensível e deixe que este momento desafiador passe e dê uma outra chance a pessoa, caso sinta que ela vale a pena.