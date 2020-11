Rio - 05/06/2020 - Covid-19. - LUA CHEIA - Rio de Janeiro, Brasil. Foto: Daniel Castelo Branco Daniel Castelo Branco

Rio - O fim de semana será marcado pela lua cheia em Gêmeos. Segundo a cigana e sensitiva Sara Zaad, essa fase lunar traz o ápice de qualquer situação. Caso tenha tido sucesso nos projetos iniciados na lua nova, esse é o momento da colheita da felicidade. Por outro lado, a ansiedade e a frustração podem estar presentes caso não tenha a realização no que foi proposto.



A lua cheia no signo de Gêmeos pode fazer com que, de acordo com Sara Zaad, muitas atividades sejam executadas ao mesmo tempo, causando um esgotamento mental. “A humanidade está passando por uma grande prova neste momento de pandemia. Por isso, precisamos ter o discernimento e o bom senso de saber que a lua cheia é um transbordar de emoções e acontecimentos que podem nos levar a um caminho sem volta.”



Sara ainda aconselha que é preciso ter cuidado com o clima no ambiente de trabalho. “Demos evitar discussões acaloradas. Use o jeito leve e descontraído geminiano para se safar de qualquer conversa mais pesada e procure desenvolver a paciência. Nem todas as pessoas são tão ágeis e inteligentes quanto você!”



ÁRIES



O eixo ativado da lua cheia no seu mapa será o da casa 3, que mostra os conhecimentos que adquirimos, os estudos, a comunicação nas redes sociais, os relacionamentos com irmãos, primos e vizinhos, as viagens curtas que realizamos e trânsito de maneira geral. Os assuntos da casa 9, como fé, esperança e otimismo, expansão de consciência, filosofias e espirituais, faculdade, leis, processos legais, estudos de idiomas, viagens ao exterior, comércio exterior, importação e exportação também estarão em pauta. Tenha cuidado com intuições, porque você pode não ver tudo de uma maneira muito clara e agir de maneira precipitada. Cuidado com discussões acaloradas por conta de religião. Lembre-se que cada um tem a sua fé e que você não é o dono da verdade. Atenção com a falta de foco! Você poderá estar bastante disperso, começando várias coisas e não terminando nenhuma, inclusive, no trânsito podendo causar algum tipo de acidente.



TOURO



Taurino, o eixo ativado da lua cheia no seu mapa será o da casa 2, que trata de dinheiro e os recursos que podemos obter e a segurança material e financeira. Também, os assuntos relacionados a casa 8, como a capacidade de renovação diante das crises da vida, medos, fins de ciclos, dinheiro do cônjuge e heranças e investimentos a receber. Será importante que você tenha muito pé no chão e só tome alguma decisão quando realmente tiver certeza de que é o melhor a fazer. Cuidado com os gastos por impulso e por desequilíbrio emocional. Será preciso estar atento a investimentos de risco e pessoas que querem te manipular. Não coloque em risco a sua vida e a da sua família, porque não sabemos muito sobre a crise econômica que se aproxima. Vale mais a pena investir numa poupança com um valor muito baixo de juros, mas com segurança do que em algo que possa te dar muito dinheiro, mas que quebre no dia seguinte.



GÊMEOS



O eixo ativado do seu mapa natal será o da casa 1, que trata do eu, da nossa personalidade, de como aparecemos para o mundo e como o mundo nos vê, e da casa 7, que trata das parcerias, sociedades, casamento, dos nossos inimigos declarados e contato com o público. Geminiano, esta semana você deve tomar muito cuidado com as suas emoções, pois elas estarão à flor da pele, expostas para que todo mundo possa ver. Devemos levar em consideração que não só as nossas necessidades que importam, mas também de quem está ao nosso lado. Para quem trabalha com o público cuidado com situações que possam constranger quem vai falar com você. Esteja equilibrado para não descontar nas pessoas suas frustrações e ansiedades. Devemos sim pensar no outro, mas não sermos “escravos” do modo de pensar.



CÂNCER



Canceriano, o eixo ativado do seu mapa natal será o da casa 12, que fala saúde mental e psíquica, da comunicação com outras dimensões, dos inimigos secretos e traições. Essa é a casa que traz nossa evolução espiritual! Já a casa 6, que está em oposição, trata da saúde física, da nutrição alimentar saudável, da higiene e de bons hábitos, da rotina e dos animaizinhos de estimação. Você estará profundamente sensível e vulnerável energeticamente, sentindo a energia de todos a sua volta a ponto de ter uma profunda tristeza ou mesmo depressão. Lembre-se que nesta semana de lua cheia o coração e as emoções não serão bons conselheiros, ao ajudar o próximo, pois nem sempre isso será possível e você pode captar uma enorme carga negativa para si.



LEÃO



O eixo ativado nesta semana de lua cheia no seu mapa natal será o da casa 11. Esta diz respeito aos projetos a longo prazo, sonhos e esperanças, amizades, trabalho em grupos comunitários, voluntariado e política. A casa 5, que trata dos nosso filhos, diversões e prazeres, festas, alegrias e comemorações, do amor que a gente dá através de nossas obras, e dos jogos e investimentos de risco. Leonino, é importante você perceber que o mundo não gira somente em volta de seu umbigo. É fundamental se abrir para os amigos, que podem lhe ajudar muito esta semana, trazendo colocações importantes que podem ajudar a fazer com que você veja outras alternativas de vida. Independente de dar espaço e voz ao outro, não se esqueça de brilhar e mostrar os seus talentos e dons. Você é alguém que tem brilho próprio, e isso deve ser posto claramente para o mundo. Filhos podem ser motivos de aborrecimentos esta semana por influências de amigos, portanto saiba usar a sua autoridade para se colocar com eles, mas sem tirar totalmente a sua voz. Autoridade não é autoritarismo! Saiba ser amigo dos seus filhotes, sempre indicando a eles que podem contar com você em qualquer momento.



VIRGEM



O eixo ativado no seu mapa natal será o da casa 10, que trata da carreira, da coisa pública, status e vocação profissional, caminhos que escolhemos para nossa vida e sucesso e, também, o da casa 4, que fala da casa física, patrimônio, nossos pais, a herança que recebemos dos ancestrais, das emoções, da “casa” interna. Virginiano, muito cuidado com o excesso de perfeccionismo no trabalho, uma vez que o clima pode ficar insuportável. Isso também pode acontecer com postagens de redes sociais e situações públicas em que você repreende o outro. Nem só o seu jeito está correto, virginiano, e não é só você que sabe fazer as coisas com perfeição. Aliás, perfeição não existe. Devemos sim dar o nosso melhor ao outro e isso você sabe fazer muito bem. O signo de Virgem é de servir, de dar o seu melhor em tudo o que você faz no seu trabalho, na sua casa e na vida. No seu pior lado, virginiano, você pode ser muito discriminativo e isto pode fazer com que você pese a mão no seu contato com outras pessoas.



LIBRA



O eixo ativado do seu mapa natal será o da casa 9, que abriga assuntos como fé, esperança e otimismo, expansão de consciência e espirituais, ensino superior, leis, processos legais, estudos de idiomas, viagens ao exterior, comércio exterior, importação e exportação. Já a casa 3, mostra os conhecimentos que adquirimos, os estudos, a comunicação nas redes sociais, relacionamentos com irmãos, primos e vizinhos, as viagens curtas que realizamos, e o trânsito de uma maneira geral. Libriano, você é uma pessoa idealista por natureza, que sonha em ver um mundo mais justo e equilibrado, mas precisa aprender a ter mais firmeza naquilo em que você acredita. Muitas vezes por medo de conflitos e ir contra a opinião das pessoas você não se coloca como verdadeiramente é. Você não se mostra para sociedade da maneira como você gostaria, o que te faz ser erradamente considerado fútil ou indeciso. Nem sempre podemos ficar em cima do muro, só apontando o lado bom de um e do outro, mas aprender a agir com justiça e equilíbrio, privilegiando sempre aquelas pessoas que vão levar em conta uma sociedade mais justa. Pode haver algum problema para aqueles librianos que enfrentam questões legais ou burocráticas, gerando mais espera para a resolução do assunto.



ESCORPIÃO



O eixo ativado no seu mapa natal nesta lua cheia será o da casa 8. Ela trata da nossa capacidade de renovação diante das crises da vida, medos, fins de ciclos, dinheiro do cônjuge, heranças e investimentos a receber. A casa 2 também está sendo ativada. Esta fala de dinheiro e os recursos que podemos obter, segurança material e financeira. Escorpiano, muito cuidado com o apego ao dinheiro e as coisas materiais. Devemos lutar para ter uma vida confortável, não só para nós, mas para nossos familiares e amigos. Não devemos ser escravos do dinheiro, ou do poder que ele nos proporciona, uma vez que é desta maneira que ele acaba se afastando de nós. É uma semana em que você pode viver algum tipo de instabilidade financeira vindo de seu cônjuge ou mesmo de seu parceiro de negócios, caso você trabalhe em sociedade com alguém. Sua sensibilidade mediúnica estará bastante forte esta semana, muito interessado em assuntos esotéricos e místicos, mas cuide bem de suas intuições para que não acesse energias que não sejam do bem.



SAGITÁRIO



Sagitariano, o eixo ativado no seu mapa natal nesta lua cheia será o da casa 7, que trata das parcerias, sociedades, casamento, dos nossos inimigos declarados e contato com o público. Junto a ele, a casa 1, que está em oposição e fala do eu, da personalidade, de como aparecemos para o mundo e como o mundo nos vê. Tenha em mente que sinceridade não é grosseria! Portanto, tome muito cuidado na maneira como você demonstra a sua personalidade e o seu jeito de ser. Ninguém é obrigado a escutar “verdades” de quem se vê como o único dono da razão. É importante que você entenda que na lua cheia tudo fica mais exacerbado, mais intenso. Inclusive, a paciência. Sabemos que você tem sua maneira de agir muito franca e muito ética, com ideais altos de fé, esperança e otimismo, mas quando exibimos esses valores sem nenhum tipo de cuidado caímos no erro de sermos taxados de arrogantes que se julgam superiores e melhores do que os outros. Será importante ter uma boa dose de com humor para rir de si mesmo e usar a alegria que lhe é natural para consertar eventuais problemas que você tenha causado.



CAPRICÓRNIO



O eixo ativado do seu mapa astral é o da casa 6, que fala da saúde física, da nutrição alimentar saudável, da higiene e de bons hábitos, do dia a dia e da rotina que estabelecemos com os colegas de trabalho, além de ser aquela que trata dos nossos animaizinhos de estimação. Adicionalmente, os da casa 12, eixo da saúde mental e psíquica, da comunicação com outras dimensões, dos inimigos secretos e traições, que traz a evolução espiritual. Talvez por estar perto da entrada do Sol no seu signo, você está num momento que chamamos de “inferno astral”. Parece que tudo fica muito mais pesado do que se apresenta naturalmente e você deve ter cuidado para não levar este mau humor, principalmente, aos colegas de trabalho e na sua casa na rotina diária com os familiares. Você estará naturalmente mais melancólico e pensativo. Durante a lua cheia estes pensamentos mais densos se exacerbam, o que pode fazer com que você carregue cargas e pesos muito negativos, que afetam não só a saúde física, por meio de dores nos ossos e problemas com dentes, cabelos e alergias de pele, mas também a sua saúde mental. Os animais de estimação, caso os tenha, também podem sentir quando as pessoas ficam doentes. Procure sair para se divertir de vez em quando e não leve tudo tão a sério. A vida não é somente responsabilidades e trabalho o tempo todo, precisamos de lazer para que possamos exercer a rotina profissional e pessoal da melhor maneira possível. Muito cuidado, caso você seja chefe para não ser autoritário demais com seus subordinados ou equipe de trabalho.



AQUÁRIO



Aquariano, o eixo ativado no seu mapa natal nesta lua cheia será o da casa 11, que trata dos projetos a longo prazo, sonhos e esperanças, nossas amizades, trabalho em grupos comunitários, voluntariado e política. E, também, o que está em oposição, na casa 5, que trata dos projetos a longo prazo, sonhos e esperanças, amizades, trabalho em grupos comunitários, voluntariado e política. Devemos nos voltar para as necessidades coletivas e as lutas por um mundo melhor e mais justo, mas você deve ter em mente que também existem desejos e sonhos individuais. Somos pessoas que necessitam de amor, de carinho e de aplausos. Nem só para o coletivo vive o homem! Devemos presentear e agradar a nós mesmos, cuidarmos da nossa estima, do nosso amor próprio e do nosso equilíbrio emocional. Você deve se lembrar, aquariano, que por mais que tenha uma relação de amizade e diálogo com seu filho. Você não é amiguinho para acobertar tudo que seu filho faz. Imponha ordem e respeito na relação de vocês.



PEIXES



Pisciano, o eixo do seu mapa natal que vai estar ativado na lua cheia é o da casa 10. Este trata da carreira, da coisa pública, status e vocação profissional e caminhos que escolhemos para vida e sucesso. A casa 4, que está oposta a 10, fala da casa física, do patrimônio, dos pais, a herança que recebemos dos ancestrais e das emoções internas, da nossa “casa” interna. Há a necessidade de você se conectar fortemente as suas intuições. Você precisará estar muito bem energeticamente e emocionalmente, já que será destaque na sua carreira e ambiente profissional. Você é uma pessoa que não vê maldade no outro e muitas vezes sofre com a má-fé das pessoas, principalmente, da sua própria família. Proteja-se, pisciano! Conecte-se a si mesmo para que não seja prejudicado. As pessoas tentam se aproveitar de você justamente por ser alguém que quer o bem de todos.