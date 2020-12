Saiba como acertar no presente de Natal Reprodução de Internet

Rio - Enfim, o Natal! Está sem criatividade e perdido em como presentear as pessoas neste ano atípico? Pegue uma caneta e anote as dicas de como surpreender e acertar na hora de escolher o presente para cada signo do zodíaco.



Ouse em presentear um ariano com alguma coisa que te faça lembrar dele. Procure pensar em algo que tenha a ver com alguma história de vocês ou alguma piada interna. Caso você não tenha tanta afinidade assim, invista em algum presente que estimule a autoestima do ariano, como um dia de beleza ou uma roupa que o valorize.



TOURO



Vinhos, uma cesta de café da manhã ou um jantar podem ser opções interessantes para os taurinos. Eles amam ser presenteados com comida. Um perfume também pode ser um bom presente para o nativo desse signo!



GÊMEOS



Ingressos para shows, livros e qualquer coisa que instigue a criatividade do geminiano é válido. Tente ousar! Ele gosta de ser surpreendido!



CÂNCER



Apelar para o sentimentalismo é sempre uma boa para presentear o canceriano! Que tal fazer uma cartinha ou dar uma cesta de café de manhã? Itens de decoração também são bons! Os cancerianos amam cultuar a casa.



LEÃO



É o signo mais difícil para ser presenteado! Os leoninos são exigentes e amam ser surpreendidos! Não economize na hora de surpreender, invista em coisas chamativas, como sapatos e joias.



VIRGEM



Invista em uma roupa ou um acessório útil. Os virginianos são práticos e organizados, pense em algo óbvio para não errar.



LIBRA



O libriano adora tudo que é feito com amor. Dê alguma uma carta bem bonita ou algum quadro ou discos. Os nativos desse signo amam qualquer coisa artística.



ESCORPIÃO



A melhor opção é sondar, como quem não quer nada, para tentar desvendar o que o escorpiano pretende ganhar no Natal. Eles têm uma personalidade forte e uma opinião firme. Ouse em dar opções íntimas e sensuais. Que tal ousar em presentear com uma lingerie sexy?



SAGITÁRIO



Livros, passagens aéreas ou algo relacionado aos hobbies, podem ser opções de presente para um sagitariano. Invista em algo que vá acrescentar a vida e o conhecimento dele.



CAPRICÓRNIO



Pense em algo prático, como uma agenda ou um planner, para os capricornianos. Um vale presente também pode ser interessante para dar aos nativos desse signo. Afinal, essa opção de fato não tem como ter erro!



AQUÁRIO



Para os aquarianos, dê um presente inovador e tecnológico é uma boa opção. Você pode pensar em comprar discos ou algo personalizado, como uma blusa ou caneca com escritos engraçados.



PEIXES



O pisciano gosta de presentes simples e criativos. Que tal colocar a mão na massa e dar algo personalizado? Pode ser uma simples cartinha, um pijama ou um artesanato. O que importa é o presente vir do coração. Capriche!