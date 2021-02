No tempo de Vênus Reprodução de Internet

Publicado 05/02/2021 16:16

Rio - A lua minguante em Escorpião traz um período de limpeza, uma espécie de “detox” emocional e para deixar tudo aquilo que não serve mais de lado. A cigana e sensitiva Sara Zaad explica que é preciso aparar as arestas daquilo que deve ser iniciado na lua nova.



Segundo Sara Zaad, a lua em Escorpião é intensa, profunda, quer tudo para si e quer controlar o parceiro a todo custo. Já Aquário, é um signo livre por natureza que não se permite ser controlado. “Vênus em Aquário é impaciente e não se permitirá dominar. Uma dica para aquelas pessoas que amam seus parceiros e não querem que o relacionamento acabe é tomar muito cuidado com atitudes de possessividade e ciúme, se agir desse jeito irá mandar o parceiro para longe de você”, aponta.



Sara enfatiza que esses conselhos também servem para o crush. “Você nem está com a pessoa e já quer controlar tudo da vida dela? Assim você nem inicia a relação. Não quer ser controlado? Não controle”, finaliza.



ÁRIES



Ariano, será que você não está gastando mais do que deveria e por isso as brigas entre você e seu parceiro ou parceira estão constantes e cada dia mais violentas? Um casal deve ter sonhos em comum, pensar juntos para um mesmo objetivo, e quando isso não acontece e só se gasta para seu mero prazer causa conflitos que poderiam ser evitados.



Neste momento desafiador em que vivemos devemos ter sabedoria no uso do dinheiro e é sabido também que problemas financeiros afetam diretamente a vida do casal. Nesta lua minguante cabe a você ariano uma reflexão. Será que não estou gastando demais e pensando somente em mim?



Será que não estou dando mais atenção aos meus próprios prazeres do que aos sonhos e projetos com meu parceiro? Além disso, brigas por ciúmes também podem ser constantes neste momento, já que a lua escorpiana exacerba este sentimento. Cuidado com paranoias e não tente controlar as amizades do seu parceiro ou parceira porque isto não será tolerado. Atitudes do tipo: ou eu ou seus amigos podem fazer com que seu amor escolha a segunda opção, então não o coloque contra a parede.



Para os arianos solteiros, que estão com um crush em vista, cuidado com comportamentos de possessividade e não tente controlar a vida da pessoa. Você nem começou a namorar com ela e já demonstra um comportamento abusivo e ciumento? Nem começará a namorar, então procure usar a lua minguante para eliminar estes hábitos nocivos a você mesmo.



TOURO



Taurino, cuidado com atitudes enérgicas e autoritárias demais para cima do seu parceiro ou parceira. Você é uma pessoa que é difícil de mudar e isso causa muitos conflitos na sua relação amorosa porque você só quer fazer aquilo que você gosta, não dá espaço para o seu amor fazer as coisas dele, tudo tem que ser do seu jeito.



E também não adianta tentar ficando “podar” o jeito do seu amor, não querendo que ele ou ela tenha redes sociais, fiscalizando, tentando controlar de todos os jeitos e forma porque seu parceiro ou parceira NÃO são sua propriedade! Este comportamento pode chegar a ser muito abusivo, taurino. Estraga qualquer relação. Se você não tem confiança na pessoa que está ao seu lado porque está junto então?



E se é para viver um relacionamento mas fazer as coisas somente do seu jeito é melhor ficar sozinho, não é mesmo? Relacionamento é troca, parceria, cuidado, carinho, e não somente brigas e conflitos. Respeite a maneira como seu parceiro ou parceira vive taurino caso não queira ficar sozinho.



Para os taurinos solteiros, é bom saber que as pessoas tiveram um passado antes de conhecer você assim como você também teve então não adianta nada “stalkear” as redes sociais do crush atrás de todas as pessoas com quem ele já ficou ou se relacionou porque este tipo de comportamento só vai fazer com que a pessoa se afaste de você e ainda fique com medo deste comportamento abusivo.



GÊMEOS



Geminiano, devemos ter muito cuidado com o que falamos ao nosso parceiro porque palavras mal colocadas machucam demais. Acabam com qualquer relação, principalmente em situações relativas a crenças pessoais e espiritualidade.



Por você ser uma pessoa mais racional, talvez não tenha a mesma fé que seu amor tenha e isso pode ser motivo de discórdia e causar muitas brigas no relacionamento. Devemos entender que a pessoa que está conosco nem sempre vai ter o mesmo tipo de crença que o nosso e está tudo bem porque Deus e a espiritualidade é algo particular a cada um.



É bom você se lembrar que as palavras podem ferir ou elas podem tirar o melhor de nós, geminiano. Então, procure sempre utilizar dentro de sua relação as palavras de uma maneira muito amorosa, para evitar conflitos sem a menor necessidade.



Estamos num momento bastante desafiador, em que as pessoas estão se sentindo muitas vezes tristes, pesadas, sem esperança. Você que normalmente é uma pessoa tão leve e cheia de vida pode ajudar o seu parceiro a passar por estes dias tão pesados.



Será importante nesta lua minguante escorpiana que você e seu parceiro possam conversar de uma forma educada e gentil, colocar todos os pingos nos is. Também para não deixar nenhum tipo de mágoa ou ressentimento sem resolver, para que nada de ruim fique da relação de vocês para a próxima lunação.



Para os geminianos solteiros, é importante desde o primeiro momento vocês respeitarem o modo de pensar e de ser do crush, não querendo impor a ele ou ela as suas verdades de uma maneira autoritária e absoluta, como se fosse a única maneira certa de ver a vida. O respeito ao outro e ao seu modo de ver a vida deve estar presente em qualquer relação, geminiano.



CÂNCER



Canceriano, muito cuidado com crises de ciúme e possessividade, principalmente com os amigos do seu parceiro. Esta semana de lua minguante será muito quente, com os nervos à flor da pele. Você tem uma tendência a querer manipular e controlar a vida do parceiro, querendo que ele dê atenção somente a você e a mais ninguém. Mas as pessoas também têm uma vida fora do casamento ou da relação.



Será que vale a pena brigar tanto por conta daquele amigo ou amiga? Será que você não está vendo coisas demais neste relacionamento de amizade? Nem sempre as desconfianças que temos são verdadeiras, canceriano. Muitas vezes são apenas desconfianças e nada existe. Assim, tornamos a vida do outro um verdadeiro inferno por coisas que sequer aconteceram, apenas julgamos que aconteceram. Nesta semana tudo pode tomar uma proporção exagerada, então fique de olho.



Caso realmente esteja acontecendo alguma traição por parte do seu parceiro, evite escândalos, chame a pessoa para conversar e procure saber o que aconteceu, sem tomar nenhum tipo de decisão precipitada. Se for necessário termine o relacionamento, mas não faça nada por “achar” que aconteceu.



Para os cancerianos solteiros, mas que tem um ficante ou alguém que estejam interessados, cuidado para não ficar fazendo cena de ciúme sem nem ter começado o relacionamento ainda pois você pode espantar a pessoa.



LEÃO



Leonino, muito cuidado para não ficar agradando demais o parceiro e esquecer de agradar a si mesmo. Será que vale a pena perder a sua identidade por um amor? Não importa o tempo que você esteja junto com essa pessoa, seja um ano ou 60 anos, se ela não respeita a sua forma de agir, se ela briga o tempo todo com a maneira como você se coloca no mundo.



Se você passa a maior parte do tempo triste do que alegre nesta relação é a hora de repensá-la. O nosso amor próprio deve estar em primeiro lugar leonino e não podemos nos olhar sempre através dos olhos do outro, devemos ter nossa própria personalidade. Afinal, devemos nos mostrar como verdadeiramente somos, pois um personagem nunca se sustenta por muito tempo, mesmo que este personagem seja por amor a alguém. A nossa felicidade não pode ser colocada nas mãos de outra pessoa,



Somente nós somos responsáveis por ela. O parceiro vem pra nos transbordar, não para nos completar. Não se diminua para caber no mundo de ninguém. Já para os leoninos solteiros, é bom ficar de olho se o crush não está querendo “podar” vocês antes mesmo da relação começar. Cuidado com as concessões que você faz a ele sem nem mesmo ter um relacionamento.



As pessoas precisam gostar da gente como nós somos e se você precisa inventar ser alguém para que o outro goste e fique com você, esta pessoa na verdade não gosta de você. Seja quem você é, e se a pessoa não gostar de você assim terá quem goste!



VIRGEM



Virginiano, o amor é fortalecido nas pequenas atitudes do dia a dia, no carinho que a gente mostra ao outro quando cuida do outro. Mas, às vezes, é extremamente crítico e quando faz isso, sempre deixa que o parceiro pareça ter uma imagem insuficiente para você e não importa o que ele faça.



É muito desafiador quando se convive com alguém que nos exige um ideal de perfeição inatingível, virginiano. Um relacionamento é feito com duas pessoas que são falhas, que erram, que nem sempre vão acertar, mas que estão juntas e dispostas a ir pelo mesmo caminho, acertando os passos. Muito cuidado porque você está cada vez mais afastando o seu parceiro de você com este seu jeito crítico demais de olhar a vida.



Procure ser um pouco mais flexível e tente entender também o seu amor. Até porque este momento que vivemos no mundo está difícil para todos. Procure ter mais compreensão e empatia porque está ao seu lado, senão não há relacionamento que aguente.



Para os virginianos solteiros, muito cuidado também com este seu jeito que parece que está olhando o outro através de uma lupa, analisando todos os defeitos, pois isso vai assustar e afastar seu pretendente.



LIBRA



Libriano, será que vale a pena levar adiante um relacionamento que tem tantas brigas só para não ficar sozinho? Ultimamente você e seu companheiro só brigam e você fica tentando disfarçar, “tapar o sol com a peneira”. Mas chega uma hora que não se consegue mais deixar de lado os conflitos e tem de se tomar uma posição.



O seu relacionamento já não é mais tão feliz e agradável como ele era e isso não pode ser ignorado. Será se ele foi sempre assim e você que não queria ver? É claro que toda relação tem altos e baixos, não se fica feliz todo o tempo, as discussões são inevitáveis dentro de um relacionamento mas quando só há briga e estresse e você ainda tenta esconder que isso acontece, porque não quer se separar a situação acaba piorando.



Aproveite a lua minguante para acertar os pontos da relação que precisam ser acertados, para você dizer aquilo que te agrada e o que não está te agradando. Quanto mais você se cala e não coloca seu ponto de vista a relação fica extremamente desigual, pois só seu parceiro que se pronuncia.



Não tenha medo de ficar sozinho se isso for necessário libriano porque “antes só do que mal acompanhado”, como já dizia o ditado. Para os librianos solteiros, muito cuidado com paixões à primeira vista que na verdade pode ser somente um estado de carência. Não se comprometa seriamente nesta lua minguante pois depois você pode se arrepender e ficar mais difícil para cortar a relação.



ESCORPIÃO



Escorpiano, não deixe que lembranças do passado de situações que não foram bacanas para você atrapalhem o seu relacionamento amoroso com seu parceiro. Todos nós já vivemos amores dolorosos, decepções, frustrações, mas quando nos damos o prazer de amar novamente outra pessoa ou de dar uma nova chance a quem ainda está ao nosso lado. Para isso, temos de nos desapegar dos erros antigos para que possamos ser felizes em toda a nossa plenitude.



Você fica lembrando de equívocos do passado, desconfiando, jogando na cara coisas que o seu parceiro fez para você que não foram legais ou mesmo o culpando por coisas que aconteceram a você por conta de antigos parceiros. Lembre-se: ele não tem responsabilidade e tudo isso torna o seu relacionamento muito pesado.



Deve tomar muito cuidado também com o seu temperamento que, por vezes, acaba sendo agressivo demais, desconfiando de tudo o que o parceiro faz. Tentando controlar com uma lupa todos os passos de quem está ao seu lado.



Evite agressões também esta semana, pois elas podem se tornar muito pesadas, chegando inclusive a agressões físicas. O clima está bastante pesado e os ânimos bastante tensos entre você e seu par. Não queira você também decidir sozinho as atividades que o casal fará, deixe que seu par também se manifeste.



Para os escorpianos solteiros, cuidado para não deixar passar uma pessoa bacana na sua vida por medo das decepções que já viveu. Deixe o passado para trás e siga em frente!



SAGITÁRIO



Sagitariano, muito cuidado com seu jeito de falar esta semana com seu amor porque por vezes você tem uma fala muito bruta, que machuca as pessoas com muita sinceridade. Não é que devemos mentir, mas temos de ter muito cuidado com nossas palavras, porque elas podem ferir e muito a pessoa que a gente ama. E não é pelo fato de você estar se sentindo preso em casa, entediado e sufocado, que você vai descontar tudo em cima do seu parceiro, não é mesmo?



A limitação na locomoção está para todo mundo, sagitariano, não só pra você. Por isso, não é justo você descontar toda tensão e frustração do momento em cima do seu par, pois não foi ele que inventou ou tem culpa pela pandemia.



É importante também que você tenha responsabilidade, sagitariano, para entender que agora não é o momento de ficar saindo direto. Quando seu parceiro te fala isso não é para dar uma de chato e tentar controlar seus passos mas porque ele te ama e não quer que nenhum mal aconteça e que você não pegue covid-19 nem passe para ninguém, pois a pandemia ainda não acabou.



É importante também saber sagitariano, que nem sempre um relacionamento será só diversão, saídas, romances. Terão momentos em que a rotina tomará conta da relação e está tudo bem porque o cotidiano também pode ser sedutor e romântico. Caso você entenda que uma relação tem de ser o tempo todo aventura, paixão, tesão e sexo é melhor ficar só curtindo a vida sem responsabilidades afetivas.



Para os sagitarianos solteiros, pensem bem antes de entrar em um relacionamento estável, pois você se apaixona facilmente e só depois percebe que a pessoa não era do jeito que você queria, não tinha sua “vibe”. Não tenha pressa para entrar num relacionamento, curta o momento.



CAPRICÓRNIO



Capricorniano, neste momento de pandemia é justo termos de economizar, cuidar dos nossos gastos, mas será que você não está exagerando um pouco? Você nunca mais saiu, se divertiu, só pensa em trabalho e dinheiro, e está deixando o seu parceiro completamente desamparado, sem o mínimo de atenção.



Quando estamos em um relacionamento estamos ali para o que der e vier junto com a pessoa. Sabemos que nem sempre teremos momentos bons, às vezes eles serão desafiadores como estamos vendo agora com a pandemia. Mas você esqueceu completamente da pessoa que está ao seu lado com você neste momento, e isso não é nada bom, é um comportamento extremamente radical, que faz o seu parceiro duvidar do que você sente por ele.



Caso você realmente não esteja em um momento bom para amar, exponha a sua situação, explique que neste momento você não está com cabeça para amor mas fala alguma coisa. Não se retraia dentro de seu mundinho pois senão seu parceiro pode achar que você não o ama mais e que por isso se afastou.



É o momento de vocês se unirem mais, você e seu par, e não para ficarem afastados. Para os capricornianos solteiros, procure sair um pouco, dar uma arejada e esfriar a cabeça, paquerar, pois senão você pode acabar surtando com tanto estresse e energia pesada.



AQUÁRIO



Aquariano, é importante que você se valorize dentro da relação e não abaixe a sua cabeça para ninguém, muito menos para seu parceiro. Muitas vezes os nossos pares são abusivos conosco, intimidadores e não conseguimos perceber porque são muitas vezes situações sutis, que achamos que somente é um cuidado excessivo, quando na verdade é ciúme e possessividade ao extremo.

Não permita que tirem a sua liberdade e que te sufoquem, não deixe de ser você mesmo dentro de uma relação. Converse com seu par, diga aquilo que você não está gostando, deixe as coisas às claras para ele ou ela pode ver no que podem estar errando e se corrigir, e você também. Em um relacionamento ambos têm responsabilidade e compromisso mútuo um com o outro.



Com a pandemia os casais passam muito mais tempo juntos do que deveriam e isso acaba também estressando a relação, por isso o diálogo será sempre a melhor solução. E para os aquarianos solteiros, deixem logo claro para o rush o que vocês admitem ou não dentro de uma relação para não haver aborrecimento depois, com a relação já consolidada, o que torna bem mais difícil terminar.



PEIXES



Pisciano, você insiste em pessoas que não merecem o seu amor e depois reclama de sofrer várias decepções, não é mesmo? As pessoas abusam de você e da sua empatia, amor e generosidade. Inclusive, os seus parceiros amorosos, por isso é importante que você tire o véu das ilusões dos olhos e se permita ver as coisas como elas são, mesmo que doa pisciano. Não idealize demais o parceiro, ele é de carne e osso como você, sujeito a erros e acertos.



Muito cuidado esta semana também com amizades que só querem fazer intriga e fofoca da sua relação, muitas vezes até com segundas intenções. Confie mais na sua intuição e não desabafe com qualquer pessoa sobre problemas no seu relacionamento, pisciano. Nem todos que estão ao seu lado dizendo que torcem por você querem realmente sua felicidade.



É importante que você também não deixe o parceiro fazer tudo o que quiser com você, pisciano, é importante que se tenha um limite. Lembre-se também que você não é salvador de ninguém, e que cada um é responsável pela sua vida. Caso o seu amor esteja passando por um momento desafiador você pode ajudá-lo somente mas não pode viver a vida por ele.



Para os piscianos solteiros, muito cuidado com pessoas que parecem perfeitas demais, o príncipe encantado, sem nenhum defeito, pois este tipo de pessoa não existe! Cuidado para não começar uma relação com uma pessoa que aparece inicialmente de um jeito mas que depois se transforma na intimidade, se mostrando uma pessoa completamente diferente.