11/02/2021

Rio - A lua nova traz uma energia tensa nesta semana. Isso porque as muitas quadraturas podem gerar um clima de “panela de pressão” prestes a explodir. A cigana e sensitiva Sara Zaad explica que a lua em Aquário é propensa a radicalismos, cortes súbitos e acontecimentos imprevisíveis. Essa característica ocorre porque o signo é regido por Urano, que atualmente está em Touro, um signo que odeia mudanças e que quer manter o status de qualquer maneira.



Segundo Sara Zaad, nesta lunação que se inicia é importante estar preparado para reviravoltas e situações repentinas. “Aprenda a se adaptar e a se reinventar. Serão muitos planetas no signo de Aquário, nos indicando que devemos pensar mais no coletivo, no todo e na sociedade. Estaremos mais interessados no lado oculto e místico da vida. Podemos ter muitos segredos revelados, vindos à tona, e isso pode trazer decepções com pessoas próximas a nós”, afirma.



Ainda de acordo com a sensitiva, essa lunação será para usar muito mais a razão do que a emoção, por isso é importante ter cuidado com a impaciência e ataques de raiva. “Será necessário um cuidado maior com as finanças. O nosso cônjuge pode enfrentar problemas financeiros, o que poderá nos levar a ter que assumir despesas que não estávamos preparados, ou mesmo algum prejuízo em investimentos”, conclui.





ÁRIES



Ariano, você costuma ter muitas amizades, cultivadas até com uma certa facilidade, mas muito cuidado com o clima tenso e de competição que pode se instalar nesta semana de Lua Nova. Tenha muita paciência, pois pode acontecer algo que faça com que os amigos “furem” com você e não será por mal, mas por acontecimentos contra a vontade delas. Lembre-se que Urano, regente desta lua nova em Aquário, é o planeta do imprevisível.



Essa é uma lunação para você contar mais com você e menos com os outros, usar mais o seu lado racional e evitar stress e brigas por conta de algo que não saia como você tenha planejado.



É o momento de pensar muito antes de tomar qualquer atitude precipitada. Os seus projetos de vida devem levar em consideração o todo, o coletivo, a sociedade. Nada de agir de forma egoísta, só pensando em você.



O seu direito ao prazer e a diversão termina quando atinge a saúde do outro. Estamos no meio de uma pandemia e não podemos pensar somente na nossa privação de direitos e da nossa família, mas também do nosso próximo.



TOURO



Taurino, muito cuidado com situações de disputa de poder no âmbito profissional. Você pode sair perdendo! É possível que tenha muito sucesso e destaque nesta semana na sua empresa ou no seu negócio, mas em compensação ficará muito exposto e pode ser alvo de algum tipo de escândalo ou fofoca envolvendo seu nome, o que pode abalar sua reputação profissional, causando até mesmo demissão.



Para aqueles que estão procurando uma vaga de emprego, é uma semana de muitas oportunidades, mas precisam se mostrar dispostos a se reinventar e se adaptar nesta nova fase profissional que o mundo inteiro está passando. Caso persista em não se reciclar, nem estudar, ficará estagnado e não será contratado por nenhuma empresa.



Deve evitar situações que situações de sua casa te abalem emocionalmente e afetem a sua imagem profissional. Não permita que tal ato aconteça, pois isto pode te deixar muito mal perante as pessoas que confiam no seu trabalho.



GÊMEOS



Geminiano, você vai estar com muitos ideais, sentindo que precisa de um “algo a mais” na vida, quer ampliar e despertar sua consciência, mas deve tomar cuidado porque normalmente você é uma pessoa que perde o foco com muita facilidade e precisa aprender a dar prioridade nas coisas que faz.



Tenha firmeza com seus sonhos e objetivos. Para que eles se realizem você precisa ter mais determinação e não desistir diante da primeira dificuldade. Ter vários sonhos ao mesmo tempo e se dedicar um pouquinho a cada um deles é como se não tivesse nenhum. Saiba o que você quer e onde deseja estar daqui a algum tempo, aproveitando essa energia da lua nova, que é uma lua de começos.



Evite assuntos superficiais e fofocas, principalmente em redes sociais. Caso esteja pensando em fazer uma viagem a um país estrangeiro ela pode não acontecer por conta das restrições da pandemia.



O resultado de algum processo na justiça que esteja aguardando pode demorar mais do que o esperado. Não tenha pressa! Isso não quer dizer que você não vai ganhar o processo, apenas que isso não será algo rápido.



A universidade e os estudos para concursos públicos deverão ter mais foco, pois estará muito disperso, o que dificulta as chances de ser bem sucedido. É importante alguns momentos de descanso e de encontro com a sua espiritualidade ou com alguma prática de meditação.



CÂNCER



Canceriano, nesta semana você deve tomar muito cuidado, pois a sua vitalidade energética estará muito fraca e você pode sofrer muito com pessoas “tóxicas”, que poderão abusar dessa sua condição. É importante não só cuidar da saúde física durante esta pandemia, mas da saúde psíquica e se fortalecer espiritualmente.



Haverá um interesse maior por assuntos místicos e esotéricos, mas use a sua intuição para não se conectar a pessoas e lugares de energia duvidosa. Nestes dias de lua nova você estará muito sensível e receptivo ao ambiente, então cuidado para não ser sugado em sua força vital.



É necessária uma posição concreta em relação aos gastos, evitando supérfluos. Você pode ter algum tipo de prejuízo financeiro, caso tenha algum investimento, ou mesmo seu parceiro ou passar por situações de dificuldade econômica, lhe obrigando a ter de bancar despesas que não estavam dentro de seu orçamento. Não é o momento de gastar demais, mas de planejar para poder realizar seus objetivos futuros e os de sua família.



Algum segredo a muito tempo escondido pode vir à tona e lhe chocar, mas evite a todo custo guardar mágoas e ressentimentos.



LEÃO



Leonino, é importante que você se coloque no lugar do outro e não ache que só a sua vontade, ou sua opinião, é a que valem. As pessoas devem ser respeitadas e terem suas opiniões ouvidas. Nesta semana você será bastante requisitado para eventos sociais, principalmente por estarmos perto do Carnaval e por você ter uma personalidade alegre e festiva, mas você deve se lembrar, leonino, que ainda estamos no meio de uma pandemia.



Nos negócios poderá ter muitas oportunidades de sociedades, mas deverá estar focado para não perder oportunidades, já que poderá se mostrar um pouco indeciso em suas escolhas. Deve também ter muito cuidado para não se mostrar autoritário demais, seja com seu sócio comercial ou com seu cônjuge, pois os ânimos estão muito tensos e podem ocorrer brigas por bobagens.



Tenha comprometimento e responsabilidade com o outro, honre seus compromissos e seja justo e ético em todas as suas ações, demonstrando bom senso e ouvindo sempre os dois lados da história.



VIRGEM



Virginiano, muito cuidado com problemas de convivência com seus colegas de trabalho. Você estará muito impaciente, pode querer brigar pelas mínimas coisas, ter dificuldade em seguir regras e horários e com isso acabar colocando seus colegas contra você. Isso pode resultar em demissão por considerarem que você não consegue colaborar e trabalhar em equipe.



Você deve sim ter suas opiniões fortes e originais, mas deve ter muito cuidado para não ser simplesmente aquela pessoa “do contra'' e “rebelde sem causa”, que se demonstra diferente somente para “causar” e não por um propósito útil, que sirva a coletividade.



Tenha cautela para não ser extremamente minucioso e detalhista no trabalho, apontando defeitos em tudo o que os outros fazem e dando a entender que só você faz as coisas da maneira correta, pois os ânimos estão bastante tensos e desencadear discussões pesadas.



Para os virginianos que estão à procura de um emprego, cuidado com a imagem que pode passar na entrevista de trabalho de que você é uma pessoa arrogante ou muito cheia de si.



Esta semana você estará com uma certa sensibilidade nos pulmões, então tome cuidado por conta da covid-19 que ainda está infectando e matando muita gente. Não deixe de cumprir as normas de segurança.



Cuidado com situações que podem virar doenças crônicas por conta de serem mal curadas. Dê a devida atenção a sua saúde e observe se não está trabalhando demais. Há de se ter cuidado com os bichinhos de estimação, caso os tenha.



LIBRA



Libriano, devemos ter muita responsabilidade sobre os nossos atos neste momento de pandemia. Será necessário que você faça um sacrifício maior neste momento e evite aglomerações a todo custo e saídas que não sejam absolutamente necessárias.



Lembre-se que a pandemia não trata somente de você e dos seus, mas também de outras pessoas. Não devemos pensar de maneira egoísta apenas na nossa família e nos prazeres que nesse momento nos são negados, mas nos trabalhadores e pessoas da sociedade que precisam que tudo volte ao normal para que elas voltem a ganhar o pão de cada dia.



Caso tenham filhos maiores, que neste momento estão inquietos com toda esta proibição e até um pouco rebeldes, tenha o máximo de diálogo com eles, mostrando a responsabilidade que eles possuem neste momento. Precisamos da ajuda de todos para que tudo volte ao normal o mais rápido.



ESCORPIÃO



Escorpiano, você deve iniciar a semana resolvendo questões relativas a seus ancestrais e familiares, coisas que talvez você viesse empurrando para baixo do tapete e que talvez estejam atrapalhando a sua imagem profissional. Questões familiares ancestrais que se repetem, como padrões de comportamento que não são bacanas, nos levam a desenvolver relacionamentos que não sejam legais com as pessoas que nos cercam e nos deixam com muitas questões mal resolvidas. Isso está sendo visto neste período de pandemia, pois além de sermos “obrigados” a olhar para dentro de nós, estamos convivendo com muitas pessoas, como pai, mãe, filhos, marido e esposa.



O convívio diário pode trazer à tona brigas e discussões que normalmente não aconteciam. É bom não levar as coisas tão a ferro e fogo e ser um pouco mais leve nos seus julgamentos familiares, entendendo o lado da sua família e oferecendo espaço para que eles respirem, não sufocando com tantas cobranças.



Situações de conflitos de poder e disputas familiares podem ser comuns nesta semana, mas servem para colocar os “pingos nos is” em brigas que se repetem há muito tempo.



SAGITÁRIO



Sagitariano, evite fofocas e intrigas com seu nome e não permita que pessoas que não conheçam você lhe manipule ou controlem outras pessoas a pensar mal de você e a te julgar por comportamentos que não são seus. Como você é uma pessoa que naturalmente fala o que pensa sempre de maneira muito direta e franca, pode conquistar muitos “inimigos”, que querem acabar com sua imagem pública.



Entenda que por mais que a sua vontade de “sair por aí” seja enorme, neste momento as restrições são necessárias e você tem de respeitar. Não pode querer que as coisas aconteçam do seu jeito, burlando as regras. Não é só você que está sendo restringido no seu direito de ir e vir, mas todos nós.



CAPRICÓRNIO



Capricorniano, o momento é o de ter muito cuidado com as suas finanças e responsabilidade no uso do seu dinheiro, o que para você não será muito difícil. Você é uma pessoa que naturalmente sabe administrar bem os seus recursos materiais.



Nesta lunação você passará por situações em que tenha de usar alguma reserva de emergência ou que o dinheiro não venha com tanta facilidade. O ideal é deixar de lado os supérfluos e restringir os gastos para itens que são absolutamente necessários para você e o bem estar de sua família.



Você pode ter os ganhos que normalmente chegam até você diminuídos, reduzidos, e por isso essa "poupança'' se faz necessária. Investimentos de risco devem ser descartados. Somente aqueles que te dão um ganho fixo devem ser neste momento priorizados. Você pode ter algum prejuízo em algum investimento financeiro que tenha feito, ou seu cônjuge ou sócio pode passar por alguma dificuldade financeira e isso trazer gastos extras que não estavam contabilizados nas suas despesas.



É um momento desafiador que vai passar, mas enquanto esta configuração astrológica mais densa não se encerra, deve-se ter muito cuidado para não descontar suas frustrações na comida. Há uma tendência a engordar e desenvolver problemas de fígado.



AQUÁRIO



Aquariano, você deve tomar cuidado com a sua inconstância emocional neste período, que pode influir negativamente nos seus relacionamentos com as pessoas. Evite assuntos que possam causar algum tipo de constrangimento e, se possível, se afaste de pessoas que gostam de causar uma “treta”.



Você estará muito mais impaciente, irritadiço e agitado do que o normal, e pequenos acidentes podem ser constantes, inclusive no trânsito e com instrumentos cortantes. Podem ocorrer problemas com eletricidade em que você pode se machucar. Tente não se arriscar nas chuvas, evite raios e descargas elétricas, tomadas, não deixando aparelhos ligados sem uso e coisas do tipo.



Você estará muito sensível e emotivo, sem saber como lidar com isso e podendo desenvolver momentos de fúria e de impaciência com as pessoas. Procure sempre manter o diálogo e evite confrontos diretos com as pessoas. Você pode sair perdendo.



A sua saúde estará mais fraca e você pode ter problemas com o estômago. Evite comidas muito fortes e temperadas que podem causar algum tipo de desconforto gástrico.



PEIXES



Pisciano, tome muito cuidado com a sua energia psíquica e com as influências que possa estar recebendo das pessoas a sua volta e dos ambientes em que se encontra. Você é como uma “esponja” que absorve problemas alheios e se preocupa demais com situações que nada tem a ver com você.



Sua intuição pode te levar a ter pressentimentos e sensações erradas, e com isso não enxergar alguma situação de perigo de maneira muito clara, sem contar que você está com a sua imunidade mais fraca, o que te deixa mais vulnerável a doenças como a covid-19.



Todo cuidado é pouco, pisciano! Você deve ter cautela para não ficar enfraquecido energeticamente, pois este tipo de situação deixa a sua saúde física mais enfraquecida e com tendência a tristezas profundas. Por estar no período que antecede a entrada do Sol em Peixes, temos a falsa impressão de viver o “inferno astral”, mesmo que essa configuração astrológica não exista. Por todos acabam se influenciando a pensar desta maneira mais negativa, você acaba, por ser muito sensível, recebendo más energias e conectado em sensações ruins que só pioram a situação.



Procure se conectar com boas pessoas, evite ler notícias ou programas que possam te deixar muito para baixo. Se possível tenha contato com a natureza, principalmente com as águas do mar. Também é bom tomar cuidado com “amigos” que podem fazer intriga com seu nome, te colocando em situações de desconforto nas redes sociais. Não confie em qualquer pessoa. Elas podem abusar de você por conhecerem a sua empatia e boa vontade.