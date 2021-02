Entender o que esperamos do outro ajuda a melhorar o autoconhecimento Reprodução de Internet

Publicado 12/02/2021

Rio - Nesta semana a lua nova em Aquário pode trazer muitas desavenças. A cigana e sensitiva Sara Zaad revela que Vênus, também está posicionado neste signo, preza pela liberdade e não vai permitir o controle de Marte em Touro, por isso as crises e brigas podem se tornar recorrentes.

De acordo com Sara Zaad, Vênus em Aquário não tolera chantagem emocional. Portanto, evitar dramas é fundamental neste período. "Os problemas entre o casal devem ser resolvidos no diálogo. É importante saber que cada um tem de ceder um pouco para que possa haver harmonia entre o casal”, afirma.



Para aqueles que estão solteiros, mas que estão de olho em alguém, a cigana afirma que não vale a pena controlar as redes sociais da pessoa se você ainda nem ficou. "Todo mundo tem de ter seu espaço e o outro não é nossa propriedade. Aproveite a lunação para conhecer melhor o seu pretendente e não tenha pressa em assumir relacionamento sério. Curta o momento!”





ÁRIES



Ariano, lembre-se que o seu parceiro não é sua propriedade. Então, muito cuidado com os ataques que dá de raiva, principalmente em relação às amizades do seu amor.



Para que uma relação dê certo é necessário que exista uma confiança entre as pessoas, se você não se sente seguro ao lado do seu parceiro, converse com ele. Exponha o seu ponto de vista, mas não vá logo gritando e se enfurecendo, porque o “tiro pode sair pela culatra” e este seu comportamento agressivo e ciumento só vai fazer com que seu amor se afaste cada dia mais de você.



É uma lunação tensa, com muitos encontros astrológicos tensos e nervos à flor da pele e atitudes impensadas suas podem não ter conserto. Então, pense bem antes de sair falando qualquer coisa que lhe vem à cabeça e antes de tentar ficar controlando os passos do seu amor como se ele ou ela fossem um objeto.



Para os arianos solteiros, mas que tem um ficante ou um crush, você nem conhece a pessoa direito e já está cobrando satisfação das amizades e de com quem ela anda? Tentando controlar a pessoa dessa forma você será dispensado antes mesmo de iniciar qualquer coisa com ela. Esta lunação será marcada pelo desejo de independência e liberdade, e ninguém vai querer outra pessoa controlando ou sendo até mesmo abusivo.



TOURO



Taurino, não se permita ser ridicularizado ou mesmo abusado diante das pessoas, de maneira pública. Também não fique carregando uma relação que já deu o que tinha de dar porque você se acostumou, se acomodou a ela.



Se ultimamente você e seu par brigam mais do que qualquer outra coisa, nesta lunação isso se acentuará, fazendo com que você possa ter alguns acessos de raiva de maneira constante. Procure manter a calma e a tranquilidade, taurino, e não entrar em provocações, principalmente de redes sociais, por pessoas que podem se passar por amigas, mas que não querem o seu bem.



Evite expor as suas discussões nas redes, preserve a você e a quem está ao seu lado, principalmente se há filhos envolvidos. E saiba que por mais que você não goste de mudar, taurino, tem horas que as metamorfoses são necessárias e temos de ter a cabeça no lugar e muita consciência para perceber quando uma relação chegou ao fim.



Não insista com algo que já acabou, taurino. Desapegue e deixe ir se isso for necessário, e valorize a sua liberdade e a de seu parceiro, não tente prendê-lo e mantê-lo infeliz ao seu lado. Para os taurinos solteiros, é necessário perceber que não podemos transformar o jeito das pessoas, só podemos mudar a nós próprios.



Caso você perceba que a pessoa na qual você está interessado não tem os mesmos valores de vida que você nem comece a relação. Não se trata de ter uma pessoa que pense exatamente igual a nós, mas os códigos de valores e ética devem ser os mesmos para que a relação possa dar certo, com muito respeito entre as partes.



GÊMEOS



Geminiano, cuidado com pessoas que podem se apresentar como lobos em pele de cordeiro e evite idealizações demais da pessoa que está ao seu lado. Veja seu parceiro como alguém de carne e osso, com acertos e defeitos. E você também, pense muito bem se vale a pena manter um relacionamento em que você se sente fraco, vulnerável, com uma pessoa que se faz de vítima. Com isso, acaba abusando de você e de sua boa vontade, sempre se colocando como coitada e você como vilão.



Muito cuidado com situações que não ficam muito claras, em que a pessoa amada de alguma maneira te “manipula” para que você se sinta mal por ela. Em um relacionamento, precisamos estar ao lado de alguém que siga os nossos valores éticos, que seja alguém íntegro, honesto, principalmente dentro da relação, falando de forma clara e simples tudo aquilo que está incomodando. Não inventando subterfúgios para te culpar de tudo o que acontece, geminiano.



Já para os geminianos solteiros, cuidado com amores virtuais, de internet, que muitas vezes parecem mostrar parceiros que são perfeitos aos nossos olhos, sem defeitos, e que depois se mostraram ser pessoas em quem não se podia confiar. Não tenha pressa para começar um relacionamento sério e procure conhecer muito bem a pessoa que se candidata ao seu coração, geminiano, para não se meter numa “furada”.



CÂNCER



Canceriano, não permita que ninguém tire a sua paz, muito menos pessoas que tentam te desestabilizar e fazer fofoca dentro da sua relação, causando brigas e desentendimentos. Procure conversar com seu parceiro ou parceira, sem dramas, de uma maneira bem objetiva e pragmática, antes de dar ouvido a alguém que não conhece a sua história com a de seu amor.



Procure ser o mais discreto possível sobre você e seu par, canceriano. Não se abra para qualquer um, não dê munição a quem não gosta de você e não quer te ver feliz, e se a sua intuição perceber alguém chegando perto do seu amor que você não confia. Acredite em você e no que sente.



Procure se afastar e afastar o seu parceiro desta pessoa com uma influência negativa entre vocês dois e procure cuidar energeticamente da harmonia entre vocês, não permitindo que ninguém com más intenções se aproximem do casal. O bom é que nada ficará escondido esta semana e caso você tenha desconfiança de alguém que está tentando separar você e seu amor você conseguirá saber até com uma certa facilidade. Basta ficar atento aos sinais do universo.



LEÃO



Leonino, evite expor o seu parceiro em situações delicadas em público que tem de ser resolvidas entre vocês dois. É muito chato expor as brigas do casal diante de pessoas que não tem nada a ver com aquela situação, acaba constrangendo e gerando mais discussões.



Nem sempre aquilo que vemos numa mídia social corresponde a realidade como realmente aconteceu, muitas vezes inventamos situações paranoicas dentro de nossa cabeça. Por isso, leonino, antes de você ‘estourar’ com seu amor chame ele para uma conversa e pergunte diretamente o que está acontecendo, sem fazer rodeios.



A falta de diálogo entre os casais é algo muito sério. Muitas vezes brigamos e discutimos por coisas que poderiam ser resolvidas facilmente com uma boa conversa. Temos também de pensar mil vezes antes de expor situações a outras pessoas que só pertençam ao casal.

Não se deve meter na vida de duas pessoas a não ser em caso de violência doméstica. Então, tome muito cuidado com aquilo que você pensa do seu amor, com aquilo que você mostra dele para outras pessoas.

Você pode estar fazendo isso sem necessidade, transformando a relação frágil, com muitas brigas, que pode ser rompida por qualquer probleminha, já que Vênus em Aquário é regida por Urano, e este planeta é conhecido por não ter nenhuma paciência. Para os leoninos solteiros, evite cansar o crush falando somente de você. Permita também que ele se expresse, senão ele pode acabar te achando um chato vaidoso demais.



VIRGEM



Virginiano, cuidado para não ser crítico demais e colocar tudo a perder com seu amor, pois ninguém aguenta ser criticado todo o tempo. Você tem de entender que o amor é feito das pequenas atitudes do dia a dia, do carinho nas pequenas coisas, e não de um perfeccionismo exagerado que ninguém consegue alcançar, que por vezes pode te tornar insuportável aos olhos do seu par.



Tente ser um pouco mais amoroso, assim, você pode se surpreender com a resposta positiva do seu parceiro a você. Ele só está esperando que você possa baixar um pouco a guarda de tantas exigências.

Procurem pensar juntos nas coisas que vocês desejam modificar dentro do relacionamento. Deixe que a pessoa fale e se expresse, permita que ela fique a vontade, torne o dia a dia dela mais confortável e gostoso ao seu lado e você verá que as brigas logo acabarão, virginiano.



Para os virginianos solteiros, evitem aquele tipo de comportamento que “lista” os defeitos do crush. Assim, deixando ele tão desconfortável que fica até com medo de iniciar uma relação com você pois tem medo de ser criticado o tempo inteiro. Procure mostrar seu lado mais humano, mais sensível, evite julgar o outro pois assim a relação nem começou e já está “pesada”. Isso faz com que o crush só se afaste de você.



LIBRA



Libriano, não tenha medo de se posicionar diante do seu parceiro e fala sobre os valores que são importantes para você, seja responsável, não saia neste momento. Agora, se sair, faça isto em segurança. O seu par pode estar de uma certa maneira “pressionando” você, querendo que vocês saiam mais, se divirtam mais, namorem com mais frequência, mas todos nós neste momento temos de fazer um sacrifício pessoal por conta da questão da pandemia. Não é porque a vacina já chegou ao país que podemos achar que tudo já está normal porque sabemos que não está. Não se trata apenas dos nossos problemas, mas também do outro.



Cuidado com parceiros egoístas que só pensam no próprio umbigo e acham que você tem de agir somente como ele gostaria. Você tem uma certa tendência a não querer discutir e a deixar pra lá os conflitos e acabar fazendo aquilo que não quer pra agradar o outro, e este comportamento pode lhe custar muito caro depois.



Quando o diálogo não resolve libriano um posicionamento forte de sua parte faz toda a diferença. Caso você tenha filhos de uma antiga relação e seu amor esteja de alguma maneira “implicando” com eles, fazendo com que você de alguma forma faça algum tipo de "escolha" entre você e seus filhotes. Não pense duas vezes em escolher a sua família e as suas crias, pois estes são para sempre enquanto amores vem e vão, e quem está conosco deve respeitar os nossos filhos e a nossa história.



Para os librianos solteiros, é importante que as pessoas que vão se candidatar ao seu coração não sejam apenas pessoas vazias e fúteis, mas que também tenham responsabilidade social com o momento que atravessamos. Muito cuidado também pra não só levar em conta a atração física e depois descobrir que se uniu a pessoas abusivas e violentas que não te respeitam.



ESCORPIÃO



Escorpiano, cuidado com comportamentos radicais com seu amor, tente também entender o lado dele, procure se colocar aberto a ouvir neste momento. Nestes dias tão desafiadores de pandemia, e com tantas quadraturas nesta lunação, tudo toma uma proporção muito maior do que normalmente tomaria. Entenda que assim como você seu amor está também se sentindo sufocado, preso, com medo, e vivendo as pressões e energias deste tempo energeticamente tenso.



Este é o momento de vocês se fortalecerem enquanto casal e não de ficarem brigando e cada um achando que tem razão, sem ouvir o outro. Caso as brigas estejam se tornando insuportáveis, pensem seriamente se vale a pena realmente continuar este relacionamento ou se o melhor será amigavelmente cada um ir para o seu lado. Caso queira continuar esta relação procure evocar dentro de si as lembranças boas que viveu com seu amor, e evite também que situações familiares mal resolvidas possam influir na vida do casal.



Para os escorpianos solteiros, primeiro procure resolver as suas questões internas, as suas decepções, traumas e inseguranças, para depois tentar se envolver com alguém. Caso contrário, você acaba levando as neuroses para dentro da relação e se sabota antes mesmo de iniciar algo.



SAGITÁRIO



Sagitariano, não tenha medo de expressar o que está sentindo ao seu amor, fale, se abra, porque muitas vezes arrumamos situações de briga somente para não expressarmos as emoções que sentimos dentro de nós, que podem ser inúmeras e muito confusas. Se não falarmos sobre o que sentimos, como queremos que o outro nos entenda?



Você está bastante irritado, os nervos à flor da pele, sendo restringido na sua liberdade de locomoção. Para você que precisa sair, viajar, estar em espaços amplos pode estar sendo muito mais difícil do que para outros signos do zodíaco. Agora, será que seu par amoroso tem culpa disto?



Não desconte suas frustrações e ansiedade em cima do seu parceiro, sagitariano. Entenda que nem sempre as relações serão uma eterna aventura, elas também terão seus momentos de calmaria, de paz, de rotina, e está tudo bem. Você não pode viver o tempo todo como se o relacionamento fosse só paixão e não tivesse os seus momentos mais tranquilos, em que as coisas não são sempre uma festa. Aproveite estes dias em que estamos mais em casa para conhecer o seu amor melhor, para se conhecer melhor, para conversar, para criar um vínculo entre vocês mais profundo.



Você é uma pessoa naturalmente livre, sagitariano. Por isso muitas vezes esta sensação de rotina te sufoca, fazendo com que você queira ir embora e, com isso, acaba não se fixando nem se prendendo a nada nem a ninguém.

Para os sagitarianos solteiros, já que neste momento sair de casa está mais difícil. Experimente usar as redes sociais para conhecer pessoas interessantes, preste mais atenção em quem curte as suas fotos e postagens. O seu amor pode estar mais perto do que você imagina.



CAPRICÓRNIO



Capricorniano, esta semana você pode ter momentos muito tensos com seu amor que não entenda a situação financeira difícil que estão passando. Isso talvez venha o seu relacionamento.



Você é uma pessoa que costuma pensar muito em dinheiro e estabilidade e normalmente tem uma cabeça mais prática dentro da relação. Por isso, pode tomar algumas decisões mais duras, que podem fazer com que erradamente o seu amor pense que você é uma pessoa fria e sem sentimentos, que só pensa em dinheiro. No entanto, muitas vezes ele não consegue perceber que quando a situação financeira vai mal você fica mal, pois é uma pessoa que precisa ter esta segurança material, de saber que está tudo certinho, que você pode pagar as contas, prover a família.



Procure mostrar para o seu parceiro que o problema não está com ele, que este seu afastamento é somente uma fase, que isso vai passar, e procure de alguma maneira, mesmo que discretamente, demonstrar carinho e atenção a pessoa amada, cuidar da relação fazendo algum tipo de comemoração especial dentro de casa mesmo, sem gastar muito. Mostre que você se importa com ela e com a relação, e que você está apenas preocupado, mas que tudo vai passar logo. Não tenha medo de se mostrar vulnerável neste momento, capricorniano. Isso te dará um ar mais humano, que tornará seu parceiro mais sensível a você e pode diminuir as brigas entre o casal.

Para os capricornianos solteiros, caso neste momento você não esteja podendo sair nem fazer grandes gastos com o crush. Procure fazer algo mais intimista mesmo, em casa, compre uma flor, fale o quanto a pessoa é especial, demonstre algum tipo de sentimento e não se ‘ache’ demais. A pessoa pode estar sentindo o seu momento financeiro desafiador com desinteresse e frieza.



AQUÁRIO



Aquariano, você precisa colocar os seus valores e aquilo em que acredita de uma maneira bastante clara na relação, de modo que não reste nenhuma dúvida entre você e seu parceiro. Com isso, com esta clareza, vocês dois consigam sentar, conversar e ver se realmente estão indo na mesma direção. Se os objetivos e metas de vida são diferentes demais e, por isso, há a necessidade de ter um rompimento.



Também é necessário que você indique ao seu par que não está disposto a tolerar comportamentos egoístas e de valorização excessiva do próprio ego. Além disso, explique que para estar com você é necessário que a pessoa não pense somente no próprio umbigo, mas que também saiba valorizar a parceria na relação.



Para você, aquariano, a relação deve ter também amizades, solidariedade, fraternidade e é importante que a pessoa ao seu lado pense também de maneira coletiva como você. Não precisa ser igual, a pessoa precisa ser única, original, se apresentar como é. Mas caso haja esta diferença e você perceba que a pessoa pode estar sendo egoísta demais, pensando apenas nas necessidades dela dentro da relação, é a hora de você se posicionar e dizer que não tolera este tipo de comportamento. Caso você não se posicione de início depois pode se arrepender por comportamentos abusivos do seu par que você mesmo ajudou a criar quando não se impôs e colocou o que pensava.



Para os aquarianos solteiros, é importante que vocês não tenham pressa em encontrar um parceiro ou parceira amorosa. Mas deixe claro quais os valores que você deseja que a pessoa tenha, para ver se realmente combinam com os seus para um relacionamento a longo prazo ou se a relação não irá passar somente de uma aventura. Não se envolva com quem não tem nada a ver com você, aquariano.



PEIXES



Pisciano, esta semana de lua nova pode ser bastante difícil pois você pode passar por muita decepção com o ser amado, então procure estar atento, principalmente às redes sociais do parceiro. Não se trata aqui de ficar espionando e perseguindo a pessoa, mas não ser ingênuo diante de situações que ficam muito claras aos olhos de todos e que somente você não vê. Preste atenção também em falsos amigos que parecem se preocupar demais com a sua situação amorosa e com seu relacionamento, mas que no fundo não torcem por você e querem somente ver “o circo pegar fogo”.



Não confie em qualquer pessoa, não exponha o seu relacionamento para as pessoas. Permita-se ficar mais calado e observar do que sair falando com qualquer um, pois isso pode te expor muito e você ainda pode sair como o errado da situação. Preserve-se e preserve o seu amor, pisciano. Caso esteja realmente acontecendo algum tipo de traição, depois que você realmente tiver a certeza, chame a pessoa para conversar e exponha os fatos. Mas só depois que você mesmo verificou e não porque você foi influenciado por terceiros.



Para os piscianos solteiros, cuidado com amores à primeira vista com pessoas que você vê como perfeitas. A perfeição não existe e você pode se decepcionar quando descobrir que a pessoa dizia que era solteira, não tinha ninguém para te prometer “mundos e fundos” e depois aparecer com compromisso pelas redes. Não se entregue para qualquer um, observe muito antes de agir.