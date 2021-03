Boldo Reprodução de internet

Publicado 09/03/2021 16:32

Rio - Os banhos energéticos ajudam na proteção espiritual, uma vez que afastam a negatividade. As ervas usadas nestes rituais auxiliam na limpeza e na renovação de energia, combatendo assim o que faz mal e afastando o desânimo e o cansaço.

Banho para limpeza espiritual



Ferva três litros de água e, em seguida, coloque um punhado de canela, uma folha de boldo, uma folha de laranjeira e uma folha de louro. Coe e, depois do banho higiênico, jogue do pescoço para baixo. Descarte as ervas em um jardim.