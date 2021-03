São Patrício Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 11:33

Rio - O dia de São Patrício é celebrado nesta quarta-feira. O santo é padroeiro da Irlanda, lugar onde se tornou sacerdote missionário e contribuiu na construção de mosteiros. Ficou conhecido por usar o trevo como um símbolo da Santíssima Trindade.



Nascido na Grã-Bretanha, foi levado para Irlanda como escravo aos 16 anos. Patrício era pagão e começou a se converter ao cristianismo no período em que estava preso. Ao se consagrar como bispo, catequizou os pagãos irlandeses.



Oração São Patrício



Levanto-me, neste dia que amanhece,

Por uma grande força, pela invocação da Trindade,

Pela fé na Tríade,

Pela afirmação da unidade

Do Criador da Criação.

Levanto-me neste dia que amanhece,

Pela força do nascimento de Cristo em Seu batismo,

Pela força da crucificação e do sepultamento,

Pela força da ressurreição e ascensão,

Pela força da descida para o Julgamento Final.

Levanto-me, neste dia que amanhece,

Pela força do amor dos Querubins,

Em obediência aos Anjos,

A serviço dos Arcanjos,

Pela esperança da ressurreição e da recompensa,

Pelas orações dos Patriarcas,

Pelas previsões dos Profetas,

Pela pregação dos Apóstolos

Pela fé dos Confessores,

Pela inocência das Virgens santas,

Pelos atos dos Bem-aventurados.

Levanto-me neste dia que amanhece,

Pela força do céu:

Luz do sol,

Clarão da lua,

Esplendor do fogo,

Pressa do relâmpago,

Presteza do vento,

Profundeza dos mares,

Firmeza da terra,

Solidez da rocha.

Levanto-me neste dia que amanhece,

Pela força de Deus a me empurrar,

Pela força de Deus a me amparar,

Pela sabedoria de Deus a me guiar,

Pelo olhar de Deus a vigiar meu caminho,

Pelo ouvido de Deus a me escutar,

Pela palavra de Deus em mim falar,

Pela mão de Deus a me guardar,

Pelo caminho de Deus à minha frente,

Pelo escudo de Deus que me protege,

Pela hóstia de Deus que me salva,

Das armadilhas do demônio,

Das tentações do vício,

De todos que me desejam mal,

Longe e perto de mim,

Agindo só ou em grupo.

Conclamo, hoje, tais forças a me protegerem contra o mal,

Contra qualquer força cruel que ameace meu corpo e minha alma,

Contra a encantação de falsos profetas,

Contra as leis negras do paganismo,

Contra as leis falsas dos hereges,

Contra a arte da idolatria,

Contra feitiços de bruxas e magos,

Contra saberes que corrompem o corpo e a alma.

Cristo guarde-me hoje,

Contra veneno, contra fogo,

Contra afogamento, contra ferimento,

Para que eu possa receber e desfrutar a recompensa.

Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim,

Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim,

Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda,

Cristo ao me deitar,

Cristo ao me sentar,

Cristo ao me levantar,

Cristo no coração de todos os que pensarem em mim,

Cristo na boca de todos que falarem em mim,

Cristo em todos os olhos que me virem,

Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem.

Levanto-me, neste dia que amanhece,

Por uma grande força, pela invocação da Trindade,

Pela fé na Tríade,

Pela afirmação da Unidade,

Pelo Criador da Criação.

Amém.