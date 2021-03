São José Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 10:25

Rio - São José foi escolhido por Deus para ser o protetor da Sagrada Família. Foi um homem trabalhador de origem simples, conhecido por sua dedicação como pai terreno de Jesus. O santo defendeu Maria e Jesus e, por isso, intercede pelas famílias afastando o mal e ajuda a alcançar alguma graça difícil. Além disso, ele também é reconhecido como o modelo de trabalhador que deve ser seguido.



Leia Mais Horóscopo do dia: previsões para 19 de março de 2021

Publicidade

Oração de São José



A vós, São José, recorremos às nossas necessidades e com confiança pedimos a vossa proteção. Pelo amor que vos uniu à Virgem Imaculada e Mãe de Deus, e, por vosso amor de Pai para com Jesus com insistência, vos pedimos: volvei bondoso o vosso olhar para a herança que Jesus resgatou com o Sangue Preciosíssimo e vinde com o vosso poder em nosso auxílio! Guarda fidelíssimo da Sagrada Família, vigiai sobre o corpo místico de Cristo, a Igreja! Pai amantíssimo, afastai para longe de nós o contágio de qualquer erro e corrupção. Poderoso defensor do céu, bondosamente dai-nos a vossa assistência na luta contra as potências das trevas. Como outrora livrastes de grave perigo o Menino Deus, assim livrai das ciladas ardilosas do inimigo da Santa Igreja de Deus. São José, guarda amoroso do Divino Infante, defendei das mãos inimigas a Santa Eucaristia em todos os tabernáculos do mundo. Acolhei a todos sob a vossa proteção! E, segundo o vosso exemplo e com vossa ajuda, que tenhamos uma vida santa e morte feliz, para podermos chegar à eterna bem-aventurança no céu. Amém.