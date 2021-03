Constelação NASA

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 06:00

ÁRIES



Os relacionamentos vão se destacar hoje. Controle o seu temperamento. Pode se aproximar de pessoas importantes. Evite brigas com sua cara-metade.



TOURO



A vida doméstica será a sua prioridade. Uma postura prática vai te ajudar com uma faxina. Cuide da sua saúde. Se está a fim de alguém, aja com calma.



GÊMEOS



Ótimas energias melhoram o diálogo. Mesmo assim, desgastes com os amigos podem pintar. Um bom papo ajuda a relação amorosa.



CÂNCER



Grande momento para botar ordem na bagunça. Curta a sua casa e relaxe com a família. Demonstrações de ciúme vão gerar instabilidades no romance.



LEÃO



Aproveite os momentos de folga para relaxar. Podem pintar alguns imprevistos ao longo do dia. O diálogo vai animar as coisas com quem ama.



VIRGEM



Aposte em oportunidades de renda extra. Organize as suas contas. Preste atenção no seu sexto sentido. A possessividade pode ser um desafio no romance.



LIBRA



Curta o dia de folga e se dedique aos seus interesses. Não se envolva em encrencas. Seu lado charmoso marca o romance.



ESCORPIÃO



A sua intuição vai estar em alta. Não é um bom momento para abusar da sorte e exagerar nos comes e bebes. Um flerte sem compromisso pode surpreender.



SAGITÁRIO



Aproxime-se das pessoas queridas. Na dúvida, fique no seu canto e cuide dos seus projetos. Os interesses em comum vão beneficiar o romance.



CAPRICÓRNIO



Aprimore a sua imagem e se cuide mais. Boas ideias profissionais podem pintar. Anote e aplique no seu cotidiano. A relação a dois estará bem séria.



AQUÁRIO



Pode pintar a vontade de sair de casa. Contudo, evite se colocar em risco. Fuja de confusões. Um astral mais leve marca os momentos com o par.



PEIXES



O dia pode trazer algumas tensões. O desejo de fazer compras pode gerar prejuízos. No amor, o sexo promete pegar fogo à noite.