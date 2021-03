Constelação NASA

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 06:00

ÁRIES



O seu lado sociável vai ganhar holofotes. Uma postura mais paciente surgirá. Entre em contato com os amigos. Muita criatividade no relacionamento.



TOURO

Use o bom-senso para cuidar das suas pendências. Não tente se aventurar em serviços que desconhece. Não há sinal de grandes novidades na paquera.



GÊMEOS



Você conta com boas energias para os seus projetos. Adiante algumas tarefas e contate colegas e clientes. Uma briga pode azedar a vida a dois.



CÂNCER



A Lua ajuda você a se concentrar. Trate das tarefas diárias. Mudanças podem surgir e será preciso jogo de cintura. O ciúme pode provocar brigas no amor.



LEÃO



Utilize a comunicação a seu favor. Aproveite para vender ideias e convencer os outros. Altas doses de carinho vão animar a vida amorosa.



VIRGEM



Os assuntos financeiros vão estar bem. Uma oportunidade de trabalho que pague melhor pode surgir. O astral não vai ser favorável na conquista.



LIBRA



Hoje você pode resolver assuntos pessoais. Aproveite para planejar o seu dia. O seu charme vai fortalecer o romance.



ESCORPIÃO



O seu humor pode ser mais introvertido. A vontade de buscar tranquilidade vai ser forte. Fofocas podem atrapalhar a paquera.



SAGITÁRIO



Algumas soluções criativas podem te auxiliar. Conheça gente nova e faça amizades. As brigas serão inevitáveis. O romance vai ganhar entrosamento.



CAPRICÓRNIO



Concentre sua atenção no trabalho. Cause uma boa impressão nos colegas e na chefia. Se está a fim de uma pessoa popular, aja com cuidado.

Cor: branco.



AQUÁRIO



Decida as tarefas que prefere concluir hoje. A confiança na sorte pode te decepcionar. Você e o seu amor vão se aproximar bastante.



PEIXES



A Lua promete algumas reviravoltas ao longo do dia. Adapte-se às mudanças e aposte na sua intuição. Os astros ajudam na paquera.